श्रीरामपुरात जेवणाच्या ऑर्डरवरून हॉटेल मालकाची निर्घृण हत्या; संतप्त नागरिकांचे ठिय्या आंदोलन, अंत्यसंस्कारास नकार
श्रीरामपूर येथील नेवासा रोडवर असलेल्या 'लक्ष्मीनारायण हॉटेल'मध्ये जेवणाची ऑर्डर उशिरा आल्याच्या वादातून हॉटेल मालकाची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे.
Published : July 12, 2026 at 3:50 PM IST
श्रीरामपूर (अहिल्यानगर) : श्रीरामपूर शहरात एका क्षुल्लक कारणातून घडलेल्या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. हॉटेलमध्ये जेवणाची ऑर्डर उशिरा मिळाल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादात लक्ष्मीनारायण लॉजिंग अँड हॉटेलचे मालक आकाश चंद्रशेखर वेंकटरमन दुबैय्या (वय 34) यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या घटनेत त्यांच्या कुटुंबातील चंद्रशेखर दुबैय्या आणि कैलास दुबैय्या हे दोघे जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी ओम डफळ, यश जाधव आणि सूरज जाधव या तिघांना ताब्यात घेतलं असून पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक विशाल खैरे यांनी दिली.
कशी घडली घटना? : श्रीरामपूरच्या नेवासा रोडवरील लक्ष्मीनारायण लॉजिंगमध्ये मुंबईहून आलेले तिघेजण गेल्या दोन दिवसांपासून वास्तव्यास होते. शनिवारी दुपारी त्यांनी त्यांच्या खोलीत जेवणाची ऑर्डर दिली होती. जेवण पोहोचण्यास काहीसा विलंब झाल्यानं नशेच्या अवस्थेत असलेल्या या तिघांनी संताप व्यक्त करत हॉटेलमधील वेटरशी वाद घातला. काही क्षणांतच हा वाद मारहाणीपर्यंत पोहोचला. हॉटेलमधील गोंधळ वाढत असल्याचं पाहून मालक आकाश दुबैय्या मध्यस्थी करण्यासाठी घटनास्थळी आले. त्यांनी दोन्ही बाजूंना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरोपींनी त्यांच्यावरच हल्ला चढवला. यावेळी एका आरोपीने त्यांच्या डोक्यावर खुर्चीने जोरदार प्रहार केला, तर इतरांनी लाथाबुक्क्यांनी आणि ठोसे मारत बेदम मारहाण केली. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला आणि त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
यश जाधवला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात : या गोंधळात आकाश दुबैय्या यांचे वडील चंद्रशेखर दुबैय्या आणि चुलत भाऊ कैलास दुबैय्या यांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरोपींनी त्यांनाही मारहाण केली. जखमींना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांनी तपासणीनंतर आकाश दुबैय्या यांना मृत घोषित केलं तर इतर दोघांवर उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली. संतप्त नागरिकांनी आरोपी सूरज जाधवला पकडून बेदम मारहाण केली. तो जखमी झाल्यानंतर त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्याच रुग्णालयातील शौचालयात लपून बसलेल्या यश जाधवला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. दरम्यान, रुग्णालयाच्या टेरेसवर लपलेल्या ओम डफळलाही पोलिसांनी सायंकाळी ताब्यात घेतलं.
पोलिसांनी केला गुन्हा दाखल : या घटनेप्रकरणी श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 103 (1 ) 109 (1 ) 324 (2 ) 351 (1 ) 352 आणि 3 (5 ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्हा दाखल होताच पोलीस निरीक्षक विशाल खैरे यांनी विशेष तपास पथकाला आरोपींचा तातडीने शोध घेण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी काही तासांतच निलेश ऊर्फ यश ऊर्फ गड्डे संदीप जाधव आणि ओंकार प्रकाश ढगेला अटक केली. तर सुरज सतीश जाधव हा उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल असल्यानं त्याला डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर अटक करण्यात येणार असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
मृतदेह ताब्यात घेणार नाही : या घटनेनंतर श्रीरामपूरमध्ये संतापाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. व्यापारी, विविध सामाजिक संघटना आणि सर्वपक्षीय नेते मोठ्या संख्येने एकत्र आले असून सर्व आरोपींना अटक होईपर्यंत शहर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच मृत आकाश दुबैय्या यांचा मृतदेह रुग्णवाहिकेत ठेवून नातेवाईक आणि नागरिकांनी श्रीरामपूर पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही आणि अंत्यसंस्कारही करणार नाही अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. या प्रकरणामुळं श्रीरामपूर शहरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
हेही वाचा -
- तेलंगाणा हादरलं! पॉक्सो प्रकरणातील आरोपीने केली 6 जणांची हत्या; पत्नी, दोन चिमुकल्यांसह तक्रारदार कुटुंबाला संपवलं!
- अनमोल बिश्नोईला व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे हजर करण्यात अडचण काय? कोर्टाचा मुंबई पोलिसांना सवाल
- बारुईपूर बलात्कार-हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी पोलीस चकमकीत ठार; आईनं मृतदेह स्वीकारण्यास दिला नकार