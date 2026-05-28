ETV Bharat / state

श्रीकांत शिंदे यांचा मराठवाड्यात ‘शिवसंवाद दौरा; 'टीका करणं हाच त्यांचा टाईमपास', आदित्य ठाकरेंवर साधला निशाणा

शिवसेनेच्यावतीनं मराठवाड्यात ‘शिवसंवाद दौऱ्या’ला सुरुवात झाली. यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी मराठा आरक्षण, कांदा प्रश्न आणि पक्षबांधणीवर भूमिका स्पष्ट केली.

Shrikant Shinde
खासदार श्रीकांत शिंदे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 28, 2026 at 7:51 AM IST

|

Updated : May 28, 2026 at 9:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जालना : शिवसेनेच्यावतीनं मराठवाड्यात ‘शिवसंवाद दौऱ्या’ला सुरुवात झाली असून, 23 विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेत पक्षबांधणीला गती दिली जाणार असल्याची माहिती खासदार श्रीकांत शिंदे (Shrikant Shinde) यांनी जालन्यात दिली. कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या भावना आणि मत जाणून घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. संभाजीनगर-जालना विधान परिषद निवडणुकीबाबत बोलताना श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, "महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये जागावाटपाबाबत बैठका सुरू आहेत. अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला, तरी लवकरच चित्र स्पष्ट होईल. शिवसेनेचे शिष्टमंडळ महायुतीतील इतर पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करत आहे." दरम्यान आदित्य ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल करताना त्यांनी, टीका करणं हाच त्यांचा टाईमपास असल्याचं स्पष्ट केलं.

काय म्हणाले खासदार श्रीकांत शिंदे? : अभिमन्यू खोतकर यांच्या कामाचं कौतुक करताना पक्ष त्यांच्या कामगिरीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून असल्याचं त्यांनी म्हटलं. तर छगन भुजबळ यांच्या स्वबळाच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना, “तो त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे. आम्ही त्यांना शुभेच्छा देतो,” असं त्यांनी सांगितलं. मराठवाड्याबाबत बोलताना श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, "मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी या भागासाठी अनेक विकासकामं केली. बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितलेल्या “80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण” या भूमिकेवर शिवसेना आजही ठाम आहे. पक्ष प्रत्येक कार्यकर्त्याचा योग्य वेळी योग्य विचार करतो, याचं उदाहरण म्हणजे महिला कार्यकर्त्या ज्योतीताई वाघमारे यांना राज्यसभेवर संधी दिली गेली," असंही त्यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना खासदार श्रीकांत शिंदे (ETV Bharat Reporter)

मराठा आरक्षणावर सरकार तोडगा काढेल : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाच्या अनेक मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवरही सरकार सकारात्मक विचार करून तोडगा काढेल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आदित्य ठाकरे यांच्यावर केली जोरदार टीका : कांदा प्रश्नावरही त्यांनी भाष्य केलं. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची आज केंद्रीय मंत्रिमंडळासोबत बैठक असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षावर आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावरही श्रीकांत शिंदे यांनी जोरदार टीका केली. “फक्त टीका करत बसल्यामुळं अडीच वर्षांत त्यांची ही परिस्थिती झाली. एकनाथ शिंदे यांनी उठाव केला तेव्हाही त्यांनी टीका केली, मात्र जनतेने मतपेटीतून उत्तर दिलं. आता टीका करणं हाच त्यांचा टाईमपास उरलाय,” अशा शब्दांत त्यांनी निशाणा साधला.

हेही वाचा -

  1. शिवसेना पक्ष विस्तारासाठी श्रीकांत शिंदे ॲक्शन मोडमध्ये; 16 मेपासून करणार महाराष्ट्राभर दौरा
  2. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर मंत्री आशिष शेलार यांचा कान्स दौरा रद्द; नेमकं कारण काय?
  3. पंतप्रधान मोदी आज हैदराबादच्या दौऱ्यावर; 9377 कोटींच्या विकास प्रकल्पांचे करणार उद्घाटन
Last Updated : May 28, 2026 at 9:06 AM IST

TAGGED:

श्रीकांत शिंदे
SHRIKANT SHINDE
शिवसंवाद दौरा
ADITYA UDDHAV THACKERAY
SHRIKANT SHINDE ON THACKERAY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.