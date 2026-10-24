500 कोटींच्या कथित व्यवहाराचं रहस्य काय? श्रीकांत शिंदेंनी काय सांगितलं?
जरांगे पाटलांना जो प्रश्न पडलाय, तोच मलाही पडला आहे,” असं खासदार शिंदेंनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं
Published : October 24, 2026 at 3:12 PM IST
ठाणे : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या चर्चेत असलेल्या 500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराच्या आरोपांवर खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. “मनोज जरांगे पाटलांना जो प्रश्न पडलाय, तोच मलाही पडला आहे,” असं खासदार शिंदेंनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. या प्रकरणाचा आपण गेल्या दोन दिवसांपासून स्वतः शोध घेत असल्याचंही ते म्हणाले. ज्या व्यक्तीकडे पैसे पाठवल्याचं बोललं जात आहे, ती व्यक्ती अद्याप सापडलेली नसल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, दसरा मेळाव्यातून या आरोपांची सुरुवात झाल्याचं सांगितलं जात आहे. या प्रकरणाची सत्यता तपासण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
“मी स्वतः या 500 कोटींच्या संदर्भात शोध घेत आहे. मला काही कळल्यास मी सांगणार आणि तुम्हाला कळल्यास तुम्ही सांगा,” असं श्रीकांत शिंदे म्हणाले. त्यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे 500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
जरांगे पाटलांकडून सखोल चौकशी करण्याची मागणी :
मनोज जरांगे पाटील यांनी कथित क्लिप प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या प्रकरणाचा शोध घेण्याचं आवाहन केलं आहे.
जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केलं की, हे काम ओरिजिनल असून ती कोणतीही AI क्लिप नाही. त्यामुळे सत्य समोर येण्यासाठी या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणात जे कोणी दोषी किंवा संबंधित असतील, त्यांच्यावर तातडीने छापे टाकून सत्य बाहेर आणण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
आरोपी सरकारमधील किंवा सत्ताधाऱ्यांचे स्वतःचे लोक असले तरी त्यांना सोडू नये, असं सांगताना "तुमचे लोक आहेत म्हणून खऱ्याचं खोटं आणि खोट्याचं खरे करू नका," असा थेट इशारा त्यांनी फडणवीस आणि शिंदे यांना दिला. आम्ही क्लिप दाखवण्याच्या तीन तास आधीच ती व्हायरल कशी झाली? तसेच रामदास कदम यांनी क्लिपच्या घटनेची तारीख आणि वर्ष आधीच कसं सांगितलं?, याबाबतही त्यांनी तीव्र संशय व्यक्त करत या सर्व बाबींचा तपास करण्याची मागणी केली आहे.