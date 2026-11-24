नाशिकमध्ये त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिर हजारो दिव्यांनी उजळले!
श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिरात 25 हजारहून अधिक दिवे प्रज्वलित करण्यात आले.
Published : November 24, 2026 at 10:21 PM IST
नाशिक : त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त नाशिक शहरात मंगळवारी (24 नोव्हेंबर) विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या निमित्त गंगापूरच्या श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिरातही दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिरात 25 हजारहून अधिक दिवे प्रज्वलित करण्यात आले. हे दृश्य पहाण्यासाठी हजारो भाविकांनी मंदिरात हजेरी लावली. याशिवाय, नाशिक शहरातील सर्व मंदिरांवर रोषणाई करण्यात आली होती.
शिवमंदिरात त्रिपूर वाती लावण्याची परंपरा : त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त अनेक ठिकाणी दीपोत्सव व तुळशीच्या लग्नाचे आयोजन करण्यात आले. त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त शिवमंदिरात त्रिपूर वाती लावण्याची परंपरा असून, यादिवशी भगवान शंकराने तीन असुरांचा वध केला, अशीही आख्यायिका आहे. त्यामुळं यादिवशी शिव मंदिरात भाविकांनी त्रिपूर वाती लावल्या. नाशिकच्या प्रसिद्ध श्री कपालेश्वर महादेव मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांनी सकाळपासूनच गर्दी केली होती. कार्तिकी एकादशीपासून सुरू झालेले तुळशी विवाह करण्याचा आजचा शेवटचा दिवस असतो.
श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिरात अनेक दिवे प्रज्वलित : "आम्ही दरवर्षी त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त गंगापूररोड येथील श्री व्यंकटेश बालाजी मंदिर इथं येत असतो आणि दीपोत्सवात सहभागी होतो. आम्ही मैत्रिणी पारंपारिक वेशभूषा करून एकत्रित येत मंदिरात अनेक दिवे प्रज्वलित केले. याचा खूप आनंद आहे," असं मंदिरात आलेल्या भाविक हर्षदा गुंजाळ यांनी सांगितलं.
कार्तिक स्वामी मंदिरात भाविकांची गर्दी : नाशिकच्या पंचवटीतील येथील श्री काशी नाट्टकोटीई नगर छत्रम मॅनेजमेंट सोसायटीच्या पंचवटीतील कार्तिक स्वामी मंदिरात कार्तिक पौर्णिमेला भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी झाली होती. या मंदिरात तीन दिवसांचा कार्तिक स्वामी महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. कार्तिक पौर्णिमेला लक्ष्मी आणि कुबेर कार्तिक स्वामींच्या भेटीला येतात अशी आख्यायिका आहे. यावेळी मंदिरात अभिषेक पूजा तसंच इतर धार्मिक विधी पार पडले. या दिवशी दर्शन घेण्यासाठी शुभ मुहूर्त मानला जात असल्यानं भाविकांनी मोठ्या श्रद्धेनं मंदिरात दर्शनसाठी रांगा लावल्या होत्या.
बुद्ध लेणीत देखील गर्दी : कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी तथागत बुद्धांचा एक पट्टशिष्य धम्म सेनापती सारिपुत्रचे परिनिर्वाण झाले होते. या पौर्णिमेला बौद्ध धर्मीय स्त्री-पुरुष आठ शीलांचे पालन व व्रत करतात. सर्व लहान थोर उपासक-उपासिका एकत्र येऊन बुद्ध वंदना घेऊन धम्म उपदेश ग्रहण केले. त्यानिमित्तानं नाशिकच्या फाळके स्मारक येथील बुद्ध लेणी इथं बौद्ध धर्मियांनी गर्दी केली होती.
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