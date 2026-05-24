श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेची निवडणूक रद्द ; धर्मदाय उपायुक्तांच्या निर्णयानं मोठी खळबळ
विदर्भातील नामवंत शिक्षण संस्था असलेल्या श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेची निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय धर्मादाय उपायुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Published : May 24, 2026 at 9:05 AM IST
अमरावती : विदर्भातील प्रतिष्ठित श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या 2022 मध्ये झालेल्या निवडणुकीवर धर्मदाय विभागानं मोठा निर्णय दिला आहे. धर्मदाय उपायुक्त राजेश इंगोले यांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये पार पडलेल्या संस्थेची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया अवैध आणि बेकायदेशीर ठरवत नव्यानं निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच पुढील 30 दिवसात नवीन कायदेशीर मतदार यादी तयार करण्याचे निर्देशही धर्मदाय उपायुक्तांनी दिले आहेत.
विरोधी गटानं घेतला होता आक्षेप : माजी आमदार नरेशचंद्र ठाकरे यांनी धर्मदाय उपायुक्त यांच्या निर्णयासंदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले "11 सप्टेंबर 2022 रोजी संस्थेची निवडणूक पार पडली होती. या निवडणुकीत अध्यक्ष म्हणून हर्षवर्धन देशमुख तर सचिवपदी विजय आखरे यांच्यासह 13 सदस्य कार्यकारी परिषद निवडून आले होते. मात्र निवडणूक प्रक्रिया आणि मतमोजणीत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधी घटना धर्मदाय आयुक्तांकडं करीत याप्रकरणी दाद मागितली होती."
असे होते आक्षेप : या निवडणूक प्रक्रियेत अंतिम मुदत संपल्यानंतरही मतदार यादीत गुप्तपणे बदल करण्यात आले. यासह काही कंपन्या, ट्रस्ट आणि सोसायटी यांच्या प्रतिनिधित्व बाबतचे नियमही डावलण्यात आले. निवडणूक लढवायचा अधिकार नसलेल्या खोट्या व्यक्तींना उमेदवारी दिल्याचाही मुद्दा विरोधकांनी तक्रारीत उपस्थित केला होता. नरेशचंद्र ठाकरे यांच्यासह शरद तसरे, अशोक अरबट, केशव मेतकर यांच्यासह नऊ सभासदांनी या निवडणूक निकालाला आव्हान दिलं होतं. विशेष म्हणजे तत्कालीन अध्यक्षांनी कार्यकारी परिषदेची मंजुरी न घेता स्वतःच निवडणूक अधिकारी व सहाय्यक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचा आरोपही करण्यात आला. मतमोजणी पक्षपातीपणा झाला होता. तसेच अंतिम अहवाल आणि प्रत्यक्ष मतदारांमध्ये तफावत असल्याचंही विरोधी गटानं धर्मदाय उपायुक्तांना चौकशी दरम्यान निदर्शनास आणून दिलं.
प्रॉक्सी प्रतिनिधींनी लढवली निवडणूक : "धर्मदाय उपायुक्तांनी दिलेल्या निर्णयामध्ये प्रॉक्सी प्रतिनिधींना केवळ मतदानाचा अधिकार असताना देखील त्यांनी निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत ते निवडूनही आले. हा संपूर्ण प्रकार बेकायदेशीर असून या कारणांमुळे विद्यमान समिती बरखास्त होऊन सरकारी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली नव्यानं निवडणूक प्रक्रिया राबविली जाणार आहे," अशी माहिती नरेशचंद्र ठाकरे यांनी दिली.
निर्णयाला देणार आव्हान : "निकालाचा आम्ही आदर करतो, परंतु हे काही ब्रम्हवाक्य नाही," या शब्दात श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
