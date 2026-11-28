संविधान डोक्यावर घेऊन साई संस्थानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची शिर्डी ते चैत्यभूमी पायी दिंडी! 15 ते 20 वर्षे सेवा करूनही कायम नोकरीची प्रतीक्षा!
शिर्डी साईबाबा संस्थानमध्ये कायम सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी साई संस्थानच्या शेकडो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची शिर्डी ते मुंबई चैत्यभूमीपर्यंत पायी दिंडी काढली.
Published : November 28, 2026 at 5:03 PM IST
शिर्डी : शिर्डी साईबाबा संस्थानमध्ये गेल्या 10 ते 20 वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीनं सेवा बजावत असूनही कायमस्वरूपी सेवेसह आवश्यक सेवा-सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांनी अखेर न्यायासाठी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी संविधान दिनाचे औचित्य साधत शिर्डी ते मुंबईतील चैत्यभूमी अशी पायी दिंडी आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. डोक्यावर भारतीय संविधान घेऊन, साईबाबांचा जयघोष करत आणि न्यायाच्या मागणीचा निर्धार व्यक्त करीत शेकडो कर्मचाऱ्यांनी मुंबईच्या दिशेने कूच केली.
आंदोलनाला कर्मचाऱ्यांनी दिला पाठिंबा : शिर्डी साईबाबा मंदिर परिसरातील गेट क्रमांक 4 येथून 26 नोव्हेंबर रोजी सकाळी साईबाबांचे दर्शन घेऊन या पायी दिंडीला प्रारंभ करण्यात आला. भारतीय संविधानाला सर्वोच्च मानून शांततापूर्ण, लोकशाहीवादी आणि संविधानिक मार्गाने हा लढा उभारण्यात आला आहे. कर्मचारी अशोकराव लोंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू झालेल्या या आंदोलनाला मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा दिला.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेचा प्रश्न : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 9 मे 2024 तसेच 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कायम सेवेचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले असल्याचा दावा आंदोलकांनी केलाय. मात्र, न्यायालयाचे आदेश होऊनही साई संस्थान प्रशासनाकडून त्यांची ठोस अंमलबजावणी होत नसल्यानं कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. प्रशासनाकडं अनेकदा निवेदने देऊन आणि पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटत नसल्यानं अखेर रस्त्यावर उतरून न्याय मागण्याची वेळ आल्याचं कर्मचारी अशोक लोंढे यांनी सांगितलं.
शैक्षणिक पात्रता किंवा वयोमर्यादेच्या अटी लादू नये : साई संस्थानमध्ये सेवाज्येष्ठतेनुसार यापूर्वी केवळ 488 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र, अद्याप सुमारे 1 हजार 500 ते 1 हजार 800 कर्मचाऱ्यांचा कायम सेवेचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचा दावा आंदोलकांनी केलाय. संस्थान प्रशासनाकडून जागा उपलब्ध नसल्याचं कारण पुढे केलं जात असलं, तरी सध्या ज्या विभागात आणि ज्या पदावर कर्मचारी काम करत आहेत, त्याच ठिकाणी त्यांना कायम सेवेत सामावून घ्यावं, अशी मागणी आंदोलक अशोकराव लोंढे यांनी केली. तसेच कायम सेवेत सामावून घेताना अनावश्यक शैक्षणिक पात्रता किंवा वयोमर्यादेच्या अटी लादू नयेत, अशीही भूमिका त्यांनी मांडली
प्रशासनाने दखल घेतली नाही : गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून संस्थानमध्ये प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा-सुविधा मिळत नसून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप कर्मचारी राजेंद्र जगताप यांनी केला. उच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. कर्मचारी संघटना आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा प्रशासनाकडं पाठपुरावा केला, निवेदने दिली, तसेच शिर्डी ते मुंबई पायी आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. मात्र, प्रशासनाने त्याची दखल न घेतल्यानं संविधान दिनी या आंदोलनाला सुरुवात केल्याचं जगताप यांनी स्पष्ट केलं.
न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरूच ठेवणार : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना संस्थानमधील इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कायम सेवेत सामावून घेणं, दीर्घकाळ केलेल्या सेवेचा योग्य सन्मान करणं आणि न्यायालयीन आदेशांची तातडीनं अंमलबजावणी करणं, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा लढा उभारण्यात आला आहे. राज्य शासन तसेच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडेही या प्रश्नाबाबत सातत्यानं पाठपुरावा करण्यात आला आहे. यापुढेही न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचं राजेंद्र जगताप यांनी सांगितलं.
दिंडी नियोजन कसं आहे? : या आंदोलनादरम्यान साईबाबांच्या सेवेत कोणताही खंड पडू नये किंवा दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो साईभक्तांची गैरसोय होऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. संस्थानमधील दैनंदिन कामकाज आणि साईभक्तांच्या सेवेला बाधा येणार नाही, अशा पद्धतीने आंदोलनाचे नियोजन करण्यात आलं आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची साप्ताहिक सुट्टी आहे किंवा ज्यांनी रीतसर रजेचा अर्ज करून आंदोलनात सहभागी होण्याची तयारी दर्शविली आहे, असे कर्मचारी टप्प्याटप्प्याने या दिंडीत सहभागी होत आहेत. दररोज किमान 100 कर्मचारी आलटून-पालटून या पायी दिंडीत सहभागी होत आहेत, अशी माहिती आंदोलकांनी दिली.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवणार : शिर्डी येथून सुरू झालेली ही पायी दिंडी 6 डिसेंबर 2026 रोजी मुंबईतील चैत्यभूमी येथे पोहोचणार आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त चैत्यभूमीवर महामानवाला अभिवादन करून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर मंत्रालयापर्यंत जाऊन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केलाय.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी : एकीकडं भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला न्याय, समानता आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला असताना, दुसरीकडं अनेक वर्षे सेवा करूनही कायम सेवेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था चिंताजनक असल्याची भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली. संविधान दिनी डोक्यावर संविधान घेऊन सुरू झालेली ही पायी दिंडी म्हणजे केवळ नोकरी कायम करण्यासाठीचं आंदोलन नसून, वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी आणि न्यायासाठी उभारलेला लढा असल्याचं कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं. शासन आणि साई संस्थान प्रशासनाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची तातडीनं अंमलबजावणी करावी आणि दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या सर्व पात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घ्यावं, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धारही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केलाय.
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