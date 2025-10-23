शिर्डीतील श्रीसाईबाबा थीम पार्क द वॅक्स वर्ल्ड भाविकांसाठी खुले
शिर्डीतही साईबाबांच्या जीवनचरित्रावर आधारित असे थीम पार्क उभारले तर भाविकांना साईबाबांचे दर्शन जिवंत अनुभवासारखे घेता येईल, त्याच हेतूने हे पार्क उभारण्यात आले आहे.
Published : October 23, 2025 at 3:06 PM IST
शिर्डी : श्रीसाईबाबा थीम पार्क द वॅक्स वर्ल्ड शिर्डीतील भाविकांसाठी आजपासून खुलं करण्यात आलं आहे. साईबाबांच्या जीवनावर आधारित देखावे तसेच देशातील आणि जगातील प्रमुख मान्यवरांचे मेणाचे पुतळे येथे पाहायला मिळणार आहेत. श्रीसाईबाबा थीम पार्क द वॅक्स वर्ल्ड थीम पार्कचे संस्थापक हेमंत वाणी यांनी सांगितले की, मी अनेक देशांना भेट दिली असता तेथील प्रसिद्ध व्यक्तींचे मेणाचे पुतळे पाहण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी मनात विचार आला की, शिर्डीतही साईबाबांच्या जीवनचरित्रावर आधारित असे थीम पार्क उभारले तर भाविकांना साईबाबांचे दर्शन जिवंत अनुभवासारखे घेता येईल, त्याच हेतूने हे पार्क उभारण्यात आले आहे.
अन्य नामांकित व्यक्तींचे एकूण 24 पुतळेही बसवले : शिर्डी साईबाबा मंदिराजवळील साई कॉम्प्लेक्समध्ये हे थीम पार्क उभारण्यात आले असून, याचे लोकार्पण पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते पार पडले. या थीम पार्कमध्ये श्रीसाईबाबांचे तब्बल 25 मेणाचे पुतळे साकारण्यात आले आहेत. तसेच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जगातील अन्य नामांकित व्यक्तींचे एकूण 24 पुतळेही येथे ठेवण्यात आले आहेत.
म्युझियममध्ये फक्त 300 रुपये प्रवेश शुल्क : जगातील अनेक म्युझियममध्ये एका व्यक्तीचे तिकीट पाच-सहा हजार रुपये असते. मात्र माझ्या म्युझियममध्ये फक्त 300 रुपये प्रवेश शुल्क आहे. भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन मी हे म्युझियम उभारले आहे. फक्त जागेचे भाडे आणि देखभाल खर्च भागावा ना नफा ना तोटा हा उद्देश ठेवून हे थीम पार्क भाविकांसाठी सुरू केल्याचं हेमंत वाणी यांनी सांगितले आहे. साईबाबांच्या कार्यात ज्यांचा सक्रिय सहभाग आहे आणि साईबाबांना भरभरून देणगी देतात अशा भाविकांचा पुतळाही या थीम पार्कमध्ये बसवण्यात येणार असल्याचे हेमंत वाणी यांनी सांगितले. नीता अंबानी या साईबाबांच्या भक्त असून, त्या शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या चरणी भरभरून देणगी देतात, त्यामुळे त्यांचाही पुतळा येथे लवकरच बसवण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
शिर्डीला येणाऱ्या भाविकांसाठी थीम पार्क : शिर्डीच्या पर्यटनाला नवा आयाम देण्यासाठी हेमंत वाणी यांच्या पुढाकारातून उभारण्यात आलेल्या या थीम पार्कचे लोकार्पण डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि शालिनी ताई विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले. या ठिकाणी साईबाबांच्या जीवनप्रवासावर आधारित देखावे आणि मेणाच्या सहाय्याने तयार केलेले वास्तवदर्शी पुतळे हे मुख्य आकर्षण ठरत आहेत. शिर्डीला येणाऱ्या भाविकांसाठी हे थीम पार्क आध्यात्मिक तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने एक नवा आणि अद्भुत अनुभव देणारे ठरेल, असा विश्वास यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केलाय. विशेष म्हणजे या थीम पार्कमध्ये साकारलेली मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची प्रतिकृती त्यांच्यासाठी एक अविस्मरणीय आणि प्रेरणादायी भेट ठरली. निश्चितच अशा उपक्रमांमुळे शिर्डीच्या पर्यटनाला आणि सांस्कृतिक वारशाला नवी ओळख प्राप्त होणार आहे.
