शिर्डीत उद्यापासून तीन दिवस रंगणार श्रीरामनवमी उत्सव, साईभक्तांसाठी खास उपाययोजना

श्रीरामनवमी उत्‍सवाची सुरुवात 1911 मध्‍ये साईबाबांच्या सहमतीनं करण्‍यात आली होती. तेव्‍हापासून प्रतिवर्षी हा उत्‍सव मोठ्या उत्साहाच्या वातावरणात शिर्डीत साजरा केला जातो.

शिर्डीत उद्यापासून रंगणार श्रीरामनवमी उत्सव
Published : March 24, 2026 at 1:11 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं सालाबाद प्रमाणे यावर्षीदेखील बुधवारी (25 मार्च) ते शुक्रवार (27 मार्च) याकाळात 115 वा श्रीरामनवमी उत्‍सव साजरा करण्‍यात येणार आहे. साईबाबा संस्थानच्या वतीनं उत्सवाची पूर्ण तयारी झाली असल्याची माहिती साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली आहे.

यंदाच्या 115 व्या श्रीरामनवमी उत्सवानिमित्त मुंबईतील व्‍दारकामाई मंडळाच्या वतीने आकर्षक विद्युत रोषणाई व चार नंबर प्रवेशद्वाराच्या आतील बाजूस श्री साई मयुरद्वार देखावा उभारण्‍यात येत आहे. तसेच बंगळुरू येथील दानशुर साईभक्‍त‍ व्‍यंकटा सुब्रमण्‍यन यांच्‍या देणगीतून आकर्षक फुलांची सजावट करण्‍यात येणार आहे. तसेच उत्‍सव काळात विविध धार्मिक व सांस्‍कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्‍यात आल्याची माहिती संस्‍थानचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

1911 मध्‍ये सुरू झाला रामनवमी उत्सव : खरं तर, श्रीरामनवमी उत्‍सवाची सुरुवात 1911 मध्‍ये साईबाबांच्या अनुमतीनं करण्‍यात आली. तेव्‍हापासून प्रतिवर्षी हा उत्‍सव मोठ्या उत्साहाच्या वातावरणात शिर्डीत साजरा केला जातो. संस्‍थानकडे श्रीरामनवमी उत्‍सवासाठी वेगवगळया ठिकाणांहून येणाऱ्या 95 पालख्‍यांनी नोंदणी केलेली आहे. उत्‍सवात होणारी संभाव्‍य गर्दी लक्षात घेवून दर्शनाची व्‍यवस्‍था सुखकर व्‍हावी, तसेच भाविकांचं उन्‍हापासुन संरक्षण व्हावं, यासाठी मंदिर व संस्‍थान परिसरात भलामोठा मंडप उभारण्‍यात आलेला आहे. तसेच साईभक्‍तांच्‍या सोयीसाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

साई भक्तांसाठी खास उपाययोजना : मुंबई व परिसरातून पालखीसोबत येणाऱ्या पदयात्रींसाठी योग्य निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यासाठी शिर्डी साईबाबा संस्थान यांच्या वतीने मुंबई-शिर्डी महामार्गावरील कळमवाडी, कसारा बायपास, लतिफवाडी, घोटी, सिन्नर, खोपडी, पांगरी, वावी, मलढोन व पाथरे या ठिकाणी पालखी थांब्यांवर सुमारे 1,12,000 चौ.फुट कापडी मंडप उभारण्यात आले आहेत. या मंडपांमध्ये कनात, बिछायतीसह वीज व पाणीपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

यासोबतच गुरूस्थान मंदिरासमोर, दिक्षीत वाडा, नवीन दर्शनरांग, शांतीनिवास इमारत दर्शनरांग, मारुती मंदिराशेजारील श्री साईबाबा समाधी मंदिर शताब्दी मंडप, श्री साईआश्रम (1000 खोल्या) व श्री साईप्रसादालय येथे प्रथमोपचार केंद्र सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी तातडीच्या वैद्यकीय सेवेसाठी रुग्णवाहिका तैनात करण्यात आलेल्या आहेत.

भाविकांच्या ये-जा सुविधेसाठी साईआश्रम, साईबाबा भक्तनिवासस्थान, साई धर्मशाळा व साईप्रसादालय येथून अतिरिक्त बससेवेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच प्रसाद भोजन, लाडू वितरण व कॅन्टीन सुविधांचंही नियोजन करण्यात आलं आहे.

मंदिर व शिर्डी परिसरात सुरक्षेच्या दृष्टीने संस्थानचे सुरक्षा कर्मचारी, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी, शीघ्र कृती दल तसेच बॉम्ब शोधक पथक तैनात करण्यात आलं आहे. गर्दीच्या काळात चोरी किंवा फसवणूक टाळण्यासाठी सिव्हिल सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. याशिवाय संस्थान, पोलीस प्रशासन व शिर्डी नगरपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमानं अतिक्रमण व दलाल प्रतिबंधक पथक सज्ज ठेवण्यात आलं आहे.

विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रुपरेषा खालीलप्रमाणे आहे:

बुधवार, 25 मार्च 2026 (पहिला दिवस):

  • पहाटे 5:15 वाजता काकड आरती,
  • 5:45 वाजता पोथी व प्रतिमा मिरवणूक
  • 6 वाजता द्वारकामाई मंदिरात श्री साईसच्चरित्र अखंड पारायणास सुरुवात
  • 6:20 वाजता मंगलस्नान व दर्शन
  • 7 वाजता पाद्यपूजा आणि दुपारी 12:30 वाजता मध्याह्न आरती होईल.
  • दुपारी 1 ते 3 या वेळेत मधुसूदन गो. भुवड (मुंबई) यांचा साईराम संगीत संध्या कार्यक्रम होईल.
  • सायं. 4 ते 6 या वेळेत ह.भ.प. विक्रम नांदेडकर (गोरटे) यांचं कीर्तन
  • 6 वाजता धूप आरती होईल.
  • सायंकाळी 7 ते रात्री 9:30 या वेळेत पार्श्वगायिका अनुपमा देशपांडे (मुंबई) यांचा साई भजन कार्यक्रम होईल.
  • रात्री 9:15 वाजता पालखी मिरवणूक आणि 10:30 वाजता शेजारती (पालखी परत आल्यानंतर) होईल. अखंड पारायणासाठी द्वारकामाई मंदिर रात्रभर खुले राहील.

गुरुवार, 26 मार्च (मुख्य दिवस):

  • पहाटे 5:15 वाजता काकड आरती
  • 5:45 वाजता अखंड पारायणाची समाप्ती व पोथी मिरवणूक
  • 6:20 वाजता कावड मिरवणूक
  • मंगलस्नान व दर्शन, 7 वाजता पाद्यपूजा होईल.
  • सकाळी 10 ते 12 या वेळेत ह.भ.प. विक्रम नांदेडकर यांचे श्रीराम जन्म कीर्तन
  • दुपारी 12:30 वाजता मध्याह्न आरती होईल.
  • दुपारी 1 ते 3 या वेळेत श्री तुकाराम दैठणकर यांचा शहनाई व संगीत कार्यक्रम
  • 3 ते 5 या वेळेत श्री जागृत कोहली (आग्रा) यांचा साई भजन कार्यक्रम होईल.
  • सायं. 4 वाजता निशाण मिरवणूक
  • 5 वाजता रथ मिरवणूक, 6:30 वाजता धूप आरती (रथ मिरवणूक परत आल्यानंतर) होईल.
  • सायं. 7 ते 9:30 या वेळेत प्रसिद्ध संगीतकार आनंद मिलिंद (मुंबई) यांचा साई भजन संध्या कार्यक्रम होईल.
  • रात्री 9:15 वाजता पालखी मिरवणूक होईल.
  • रात्री 10 ते पहाटे 6 या वेळेत इच्छुक कलाकारांचा हजेरी कार्यक्रम होईल. या दिवशी समाधी मंदिर दर्शनासाठी रात्रभर खुले राहील. त्यामुळे 26 मार्चची शेजारती व 27 मार्चची काकड आरती होणार नाही.
शुक्रवार २७ मार्च (सांगता दिवस):

  • पहाटे 6 वाजता मंगलस्नान व दर्शन
  • 6:50 वाजता पाद्यपूजा
  • 7 वाजता गुरूस्थान मंदिरात रुद्राभिषेक होईल.
  • सकाळी 10 ते दुपारी 12 या वेळेत ह.भ.प. विक्रम नांदेडकर यांचं काल्याचं कीर्तन व दहीहंडी कार्यक्रम होईल.
  • दुपारी 12:10 वाजता मध्याह्न आरती होईल.
  • दुपारी 1 ते 3 या वेळेत कला सौरभ संस्था (मुंबई) यांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम
  • 3 ते 5 या वेळेत पुष्पांजली संगीत नाट्य अॅकेडमी (बेंगळुरू) यांचा कार्यक्रम होईल.
  • सायंकाळी 6:30 वाजता धूप आरती
  • सायंकाळी 7 ते 9:30 या वेळेत विजय साखरकर (मुंबई) यांचा साईस्वर नृत्योत्सव होईल.
  • रात्री 10 वाजता शेजारती होईल.

कीर्तन व सांस्कृतिक कार्यक्रम मारुती मंदिराशेजारील श्री साईबाबा समाधी शताब्दी मंडपातील स्टेजवर होणार आहेत.

नोंदणी कशी करायची? : श्री साईसच्चरित्र अखंड पारायणात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या भाविकांनी मंगळवारी (24 मार्च) दुपारी 1 वाजेपासून ते सायंकाळी 5:30 या वेळेत देणगी काऊंटर क्रमांक 1 इथं नावं नोंदवावीत. त्याच दिवशी सायंकाळी 5:35 वाजता समाधी मंदिरातील मुखदर्शन स्टेजवर चिठ्ठीद्वारे निवड केली जाईल. तसेच, 26 मार्च रोजी रात्री 10 ते 6 या वेळेत होणाऱ्या कलाकारांच्या हजेरी कार्यक्रमासाठी इच्छुक कलाकारांनी त्याच दिवशी आगाऊ नोंदणी करावी.

हेही वाचा

