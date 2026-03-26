पेशवेकालीन मंदिरात श्रीरामनवमी सोहळा साजरा; 'श्री रामजी संस्थान तुळशीबाग'च्या वतीनं आयोजन
राज्यात सर्वत्र श्रीरामनवमी उत्साहात साजरी होत आहे. पुणे शहरात असलेल्या तुळशीबागेतील श्रीराम मंदिरात श्री रामजी संस्थानच्या वतीनं श्रीरामनवमी साजरी करण्यात आली.
Published : March 26, 2026 at 4:20 PM IST
पुणे : 'कुलभूषणा दशरथ नंदना, बाळा जो जो रे...' असे पाळण्याचे मंगल स्वर पेशवेकालीन ऐतिहासिक तुळशीबाग राम मंदिरात निनादले. श्रीराम जन्म सोहळ्यासाठी मंदिरात आकर्षक रांगोळी, पायघड्या आणि फुलांची उधळण करण्यात आली. गुरुवारी दुपारी 12 वाजून 40 मिनिटांनी श्रीरामनवमी साजरी होताच भाविकांनी प्रभू श्रीरामाचा जयघोष केला. यामुळं मंदिर परिसरातील वातवरण राममय झालं होतं.
तुळशीबागवाले परिवारानं केलं उत्सवाचं आयोजन : पुण्यातील श्री रामजी संस्थानच्या वतीनं श्रीराम जन्मोत्सवानिमित्त तुळशीबागेत असणाऱ्या श्रीराम मंदिरात श्रीरामनवमी उत्सवाचं आयोजन केलं होतं. या उत्सवाचं यंदा 265वे वर्ष आहे. संस्थानचे कार्यकारी विश्वस्त डॉ. रामचंद्र तुळशीबागवाले तसंच विश्वस्त भरत तुळशीबागवाले, रामदास तुळशीबागवाले, श्रीपाद तुळशीबागवाले आणि कोटेश्वर तुळशीबागवाले यांच्यासह तुळशीबागवाले परिवारानं या उत्सवाचं आयोजन केलं. या सोहळ्यासाठी विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंदिरात आले होते.
मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी : श्रीराम मंदिरात सकाळी श्रीरामाची मुख्य पूजा पार पडली. यानंतर मंदिर परिसरात सकाळी 11 वाजता श्रीरामांच्या पोषाखाची मिरवणूक काढण्यात आली. ह.भ.प. दर्शन बुवा वझे यांचं श्रीरामजन्माचं कीर्तन झालं. त्यानंतर श्रीरामजन्माचा मुख्य सोहळा दुपारी 12.40 वाजता साजरा झाला. श्रीराम जन्मानंतर मिळणारा श्रीरामाच्या वस्त्राचा 'पागोट्याचा प्रसाद' घेण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती.
पुण्यात साजरा होणार श्रीराम राज्याभिषेक सोहळा : "पुणे प्रांताचे सरसुभेदार श्रीमंत नारो अप्पाजी तुळशीबागवाले यांनी 1761 साली श्रीराम मंदिराची स्थापना केली. या देखण्या मंदिरामध्ये फुलांनी सजवलेल्या सभामंडपात 265 वा श्रीरामजन्म सोहळा थाटात साजरा करण्यात आला. याशिवाय उत्सवात शनिवारी (दि.28 मार्च) सकाळी 7 वाजता श्रीराम राज्याभिषेक सोहळा होणार आहे. यावेळी ह.भ.प. दर्शन बुवा वझे यांचे लळीत आणि पायघडीचं कीर्तन होणार आहे. तसंच सर्व तुळशीबागवाले कुटुंबीय यांच्याकडून श्रीराम राज्याभिषेक सोहळा कार्यक्रमाचं आयोजन होणार आहे. तरी या सोहळ्यात पुणेकरांनी मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हावं," अशी माहिती डॉ. रामचंद्र तुळशीबागवाले यांनी दिली.
