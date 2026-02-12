ETV Bharat / state

श्रीराम आणि श्रीकृष्णाच्या डोळ्यात भरणाऱ्या मोहक मूर्ती; माना गावात वाकाटक कालीन भगवंताचं दर्शन

श्रीराम आणि श्रीकृष्ण भगवंताच्या काळ्या पाषाणात घडवलेल्या मूर्तीं पाहून डोळ्यांचं पारणं फिटलं. वाचा स्पेशल रिपोर्ट...

ram krushna temple
श्रीराम आणि श्रीकृष्ण मंदिर, माना गाव (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 12, 2026 at 6:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BY - Shashank Laware

अमरावती - श्रीराम आणि श्रीकृष्ण या भगवंताच्या काळ्या पाषाणात घडवलेल्या मूर्तींचं दर्शन घेणारे भाविक मूर्तीचं वैशिष्ट्य पाहून अगदी भारावून जातात. या दोन्ही भगवंतांच्या मूर्तींचं रुप हे अतिशय देखणं आणि डोळ्यात भरणारं आहे. अप्रतिम आणि अद्वितीय अशा श्रीराम आणि श्रीकृष्ण भगवंताच्या मूर्तीचं दर्शन अमरावती शहरापासून 40 किलोमीटर अंतरावर अकोला जिल्ह्यातील मूर्तीजापूर तालुक्यात येणाऱ्या माना या गावात मुख्य वस्तीत असणाऱ्या मंदिरात घडतंय. मूर्ती शास्त्रज्ञांच्या मते, या मूर्ती सातवाहन किंवा वाकाटक काळातील असाव्यात. माना गावातील या ऐतिहासिक मूर्तींसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट...

काळ्या दगडात कोरलेल्या श्री राम आणि श्री कृष्ण यांच्या मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

ऐतिहासिक आणि कलात्मक मूर्ती - कृष्ण शिळेत अर्थात काळ्या पाषाणांमध्ये श्रीकृष्ण आणि श्रीराम या दोन्ही देवांच्या मूर्ती घडवल्या आहेत. या दोन्ही मूर्तींवर सूक्ष्म नक्षीकाम, अलंकाराची बारकाई आणि पौराणिक प्रसंगाचं जिवंत चित्रण अंकित असल्यामुळं या मूर्ती ऐतिहासिक तसंच कलात्मक दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जातात.

Shri Ram Shri Krishna murty
काळ्या दगडात कोरलेल्या श्री राम आणि श्री कृष्ण यांच्या मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

श्रीरामाच्या मूर्तीवर रामायणातील प्रसंग - "माना गावात आढळलेली भगवान श्रीरामाची मूर्ती अखंड काळ्या दगडात कोरलेली आहे. तिच्या मागील भागात वाल्मिकी रामायणातील प्रसंग स्पष्ट दिसतात. अगस्त्य मुनींचा आश्रम, वशिष्ठ मुनींचे अंकन आणि पायाशी लक्ष्मणाची आणि दुसऱ्या बाजूला सीतेची प्रतिमा अशा विविध प्रतिमा अत्यंत सूक्ष्मतेनं कोरलेल्या आहेत. या मूर्तीच्या आसपास भरत आणि शत्रुघ्न यांच्या प्रतिमा दिसतात. श्रीरामाच्या मूर्तीच्या डाव्या बाजूला अगदी खाली आणि छोट्या आकारात हनुमंताची मूर्ती असल्यानं मंदिरातली ही मूर्ती श्रीरामांचीच मूर्ती असल्याचं स्पष्ट होतं. विशेष म्हणजे, श्रीरामाच्या हातात धनुष्यबाण नसतानाही छातीवरील कौस्तुभ मणी, कानातील मकराकृती कुंडल आणि वैशिष्ट्यपूर्ण अलंकार यामुळं मूर्तीची ओळख अधोरेखित होते," असं मूर्ती शास्त्राचे अभ्यासक आणि जाणकार राहुल पंडित यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

Shri Ram Shri Krishna murty
काळ्या दगडात कोरलेल्या श्री राम आणि श्री कृष्ण यांच्या मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

दशावतारांनी सजलेली श्रीकृष्णाची अद्वितीय मूर्ती - "भगवान श्रीकृष्णाची मूर्ती अत्यंत सुबक आणि देखणी असून, कृष्ण शिलेत कोरलेली आहे. हातात बासरी त्रिभंग मुद्रेत उभे असलेले श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या शेजारी दोन गोपिका म्हणजे रुक्मिणी आणि सत्यभामा अशी ही रचना भाविकांना मंत्रमुग्ध करते. मूर्तीच्या पायाशी गरुड आणि अनंत यांच्या प्रतिमा आहेत. प्रभाळीवल दशावतार कोरलेले आहेत. मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बुद्ध आणि कल्की अशा अवतारांचे सुष्म अंकन विशेष लक्षवेधी आहे. पायातील तोरण, अलंकाराची बारकाई तसंच गोकुळातील जीवनाचं चित्रण या मूर्तीला अद्वितीय बनवतं," असं राहुल पंडित म्हणाले.

Shri Ram Shri Krishna murty
काळ्या दगडात कोरलेल्या श्री राम आणि श्री कृष्ण यांच्या मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

आख्यायिका आणि ऐतिहासिक संदर्भ - "स्थानिक आख्यायिकेनुसार, माना या गावचा परिसर अर्जुनाचा मुलगा बभ्रुवाहनाच्या वास्तव्याशी संबंधित मानला जातो. परकीय आक्रमणांपासून संरक्षणासाठी या मूर्ती जमिनीत लपवून ठेवण्यात आल्या होत्या," असं श्रीराम आणि श्रीकृष्ण मंदिरातील पुजारी माणिकराव उडाखे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. या भागात जैन मूर्ती देखील सापडल्या असून, त्या सध्या नागपूर येथील पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात आहेत. मूर्ती संदर्भात काही प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्याची माहिती देखील माणिकराव उडाखे यांनी दिली.

Shri Ram Shri Krishna murty
काळ्या दगडात कोरलेल्या श्री राम आणि श्री कृष्ण यांच्या मूर्ती (ETV Bharat Reporter)

दोन्ही मूर्ती प्राचीन कला संस्कृतीचा ठेवा - "माना गावातून वाहणाऱ्या उमा नदीच्या काठावर एक गढी वजा किल्ला आहे. या किल्ल्याच्या परिसरात 3 जुलै 1935 रोजी श्री रामाची देखणी मूर्ती सापडली. त्यावेळी ब्रिटिश सरकारनं ही मूर्ती नागपूरला नेण्याचं ठरवलं. मात्र, ग्रामस्थांनी या मूर्तीसाठी इंग्रजांविरोधात लढा उभारून या मूर्तीची स्थापना गावातच केली," अशी माहिती श्री रामकृष्ण मंदिर संस्थानचे सचिव शिवनारायण व्यास यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली. "गावातील पोलीस ठाण्याच्या मागे 8 मे 1951 रोजी खोदकाम करताना श्रीकृष्णाची मूर्ती आढळून आली. या मूर्तीची स्थापना देखील श्रीरामाच्या मूर्तीची स्थापना ज्या मंदिरात केली तिथेच बाजूच्या गाभाऱ्यात करण्यात आली," असं मंदिराचे विश्वस्त प्रमोद देशमुख यांनी सांगितलं. "माना गावातील या दोन्ही मूर्ती केवळ धार्मिक श्रद्धेचं प्रतिक नसून, त्या महाराष्ट्राच्या प्राचीन कला- संस्कृतीचा अनमोल ठेवा आहेत," असं राहुल पंडित सांगतात.

ram krushna temple
श्री राम आणि श्री कृष्ण मंदिराचे वैशिष्ट्य (ETV Bharat GFX)

मूर्तींचं वैशिष्ट्य -

  • श्रीराम आणि श्रीकृष्ण या दोन्ही देवांच्या मूर्ती काळा पाषाणात अगदी सूक्ष्म पद्धतीनं कोरल्या आहेत.
  • श्रीरामाच्या मूर्तीवर नृसिंहाचा अंकन आहे. यामुळं ही मूर्ती वाकाटक कालीन असण्याचा अंदाज आहे.
  • श्रीरामांच्या हातात धनुष्यबाण नाही, मात्र मूर्तीवर एका बाजूला असणाऱ्या लक्ष्मणाच्या मूर्तीमध्ये त्याच्या हातात धनुष्यबाण दिसतो.
  • श्रीरामाच्या मूर्तीच्या खाली छोट्या आकारात हनुमानाची मूर्ती असल्यानं ही मूर्ती श्रीरामाची असल्याचं स्पष्ट होतं.
  • श्रीकृष्णाच्या मूर्तीवर प्रभावळीमध्ये दशावतरांचं सुंदर चित्रण आहे. हे दशावतार अगदी सूक्ष्म निरीक्षण केल्यावरच लक्षात येतात.
  • भगवान श्रीकृष्ण वनामध्ये गाई चरायला आले आहेत, असा देखावा या मूर्तीमध्ये पाहायला मिळतो.

हेही वाचा -

  1. सूर्याचे अंतरंग उलगडणारी दुर्बीण; सौर डाग आणि हालचाली पाहता येणार!
  2. विशेष संवर्धन कार्यक्रमाचा सकारात्मक परिणाम; मेळघाटात दहा वर्षानंतर पुन्हा फडफडले गिधाडांचे पंख
  3. प्राध्यापकाची आदर्श शेती; मेळघाटच्या पायथ्याशी असणाऱ्या एकलासपूरमध्ये दर आठवड्याला 60 क्विंटल वांग्याचे उत्पादन

TAGGED:

MANA VILLAGE MURTY HISTORY
SHRI RAM SHRI KRISHNA MURTY MANA
श्री राम आणि श्री कृष्ण मूर्ती माना
वाकाटक कालीन मूर्ती इतिहास
SHRI RAM AND SHRI KRISHNA MURTY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.