श्री महागणपती मंदिर रांजणगाव जतन दुरुस्ती कामांसाठी 15 एप्रिल ते 31 जुलैपर्यंत बंद

पुण्यातील श्री महागणपती मंदिर रांजणगाव हे व्यापक जतन आणि दुरुस्तीच्या कामांसाठी 15 एप्रिल ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत दर्शनासाठी बंद राहणार आहे.

पुण्यातील श्री महागणपती मंदिर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 13, 2026 at 8:56 PM IST

पुणे : अष्टविनायक आराखड्याअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने मंदिरांच्या जतन संवर्धनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून, पुरातत्त्व विभागामार्फत विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्याच अनुषंगानं श्री महागणपती मंदिर, रांजणगाव येथे सुरू असलेल्या जतन दुरुस्ती कामामुळं सदर मंदिर दिनांक 15 एप्रिल 2026 ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.



भाविकांना मंदिर परिसरात प्रवेश नाही : मागील तीन महिन्यांपासून मंदिरातील मुख्य रचना तसंच परिसरातील जतन, दुरुस्ती संवर्धनाची कामं प्रगतीपथावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर देवस्थान समितीनं मंदिर तात्पुरतं बंद ठेवण्याचा ठराव घेतला असून, सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, पुणे विभाग यांनीही त्यास मान्यता देत संबंधित आदेश जारी केले आहेत. या कालावधीत मंदिर दर्शनासाठी बंद असलं तरी श्री महागणपतीची नित्य पूजाअर्चा, अभिषेक इतर धार्मिक विधी नियमानुसार सुरू राहणार आहेत. मात्र, भाविकांना मंदिर परिसरात प्रवेश किंवा प्रत्यक्ष दर्शनाची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. तसच बांधकाम यंत्रणा, अधिकृत अधिकारी-कर्मचारी विश्वस्त यांच्याशिवाय इतर कोणालाही मंदिर परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही.

मंदिर तात्पुरते बंद : श्री महागणपती मंदिर, रांजणगाव येथील विकासकामे ही दीर्घकालीन सुरक्षितता, सुविधा आणि भाविकांच्या सोयीसाठी आवश्यक असल्यानं ही कामे नियोजनबद्ध व वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी मंदिर तात्पुरते बंद ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळं भाविकांनी स्थानिक नागरिकांनी या कामाचं महत्त्व लक्षात घेऊन मंदिर संस्थान, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन स्थानिक प्रशासनास सहकार्य करावं, असं आवाहन पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक तसंच रांजणगाव देवस्थान विश्वस्तांनी केलं आहे.



महाराष्ट्रातील सात मंदिरांच्या विकास आराखड्याअंतर्गत प्रकल्प : शिरूर तालुक्यातील प्रसिद्ध रांजणगाव गणपती मंदिर येथे व्यापक जतन दुरुस्तीच्या कामांना सुरुवात होत असून, त्यासाठी मंदिर काही कालावधीसाठी भाविकांसाठी बंद ठेवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सात मंदिरांच्या विकास आराखड्याअंतर्गत हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती तसंच जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेनंतर पुरातत्व विभागाकडून मंदिराच्या मुख्य गाभाऱ्याची संरचना, सभामंडप, तसंच परिसरातील पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती सुशोभीकरणाचं काम हाती घेतलं जाणार आहे. या अनुषंगाने मंदिर काही काळासाठी पूर्णतः बंद ठेवण्याची विनंती करण्यात आली होती. या प्रस्तावाला संबंधित प्रशासन, देवस्थान ट्रस्ट आणि ग्रामसभेची मान्यता मिळाली आहे.


एलईडी स्क्रीनद्वारे थेट दर्शनाची सुविधा : 15 एप्रिल 2026 पासून 31 जुलै 2026 पर्यंत मंदिर भाविकांसाठी पूर्णतः बंद राहणार आहे. या कालावधीत मंदिरातील नित्यपूजा, धार्मिक विधी आणि परंपरागत सेवा नियमितपणे सुरू राहतील, मात्र कोणत्याही भाविकांना मंदिर परिसरात प्रवेश दिला जाणार नाही. भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष उपाययोजना करण्यात येत असून, मंदिराबाहेरील ठिकाणी एलईडी स्क्रीनद्वारे थेट दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळं दूरवरून येणाऱ्या भाविकांना किमान दर्शनाची सोय मिळणार आहे.


'या' दिवशी मंदिर होणार खुलं : सुरक्षेच्यादृष्टीनं, मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू असणार असल्यामुळं, संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा उपाय उभारण्यात येणार आहेत. कामाच्या ठिकाणी अनधिकृत प्रवेश पूर्णतः बंद ठेवण्यात येणार असून, प्रशासनाकडून विशेष देखरेख ठेवली जाणार आहे. तीन महिन्यांच्या कालावधीत मुख्य दुरुस्तीची कामं पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं असून, 31 जुलै 2026 रोजी मंदिर पुन्हा भाविकांसाठी खुलं करण्यात येणार आहे. त्यानंतर उर्वरित किरकोळ कामं टप्प्याटप्प्याने सुरू राहतील. यावेळी प्रशासन, देवस्थान ट्रस्ट आणि रांजणगाव गणपती ग्रामस्थ या बैठकीला उपस्थित होते.

