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शिर्डीत साईंच्या मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा, दहीहंडी कार्यक्रमाची जोरदार तयारी

शिर्डीत साईबाबा संस्थानच्या वतीने साई मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मोठ्या श्रद्धेने आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला.

Shri Krishna Janmotsav
साईंच्या मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2026 at 6:51 AM IST

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शिर्डी - श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा उत्सव देशभरात मोठ्या भक्तिभावाने आणि उत्साहात साजरा केला जात असताना. शिर्डीतही साईबाबा संस्थानच्या वतीने साई मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मोठ्या श्रद्धेने आणि भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. साईबाबांच्या समाधी मंदिरात चांदीच्या पाळण्यात श्रीकृष्णाची चांदीची मूर्ती ठेवून बालकृष्णाचे गुणगान करण्यात आले.

Shri Krishna Janmotsav
साईंच्या मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा (ETV Bharat Reporter)

साईबाबा समाधी मंदिरासमोरील स्टेजवर नवी मुंबई सानपाडा येथील ह.भ.प. श्री. राजेंद्र पांडुरंग मांडेवाल महाराज यांचे रात्री 10 ते 12 या वेळेत कीर्तन पार पडले. या कीर्तनातून श्रीकृष्णाच्या जन्माची महती त्यांचे बालरूप तसेच भक्तीचे महत्त्व यावर भाविकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. कीर्तनानंतर मध्यरात्री बारा वाजता श्रीकृष्ण जन्माचा सोहळा उत्साहात पार पडला.

Shri Krishna Janmotsav
साईंच्या मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा (ETV Bharat Reporter)

यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर व उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी चांदीच्या पाळण्याला झोका देत श्रीकृष्ण जन्माचे मोठ्या उत्साहात स्वागत केले. श्रीकृष्ण जन्माचा क्षण होताच उपस्थित साईभक्तांनी जयघोष करत आनंद व्यक्त केला. यावेळी शिर्डी ग्रामस्थांसह साईभक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. श्रीकृष्ण जन्मोत्सवाचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर रात्री 12.30 वाजता साईबाबांच्या शेजारतीला सुरुवात करण्यात आली.

Shri Krishna Janmotsav
साईंच्या मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा (ETV Bharat Reporter)

'सबका मालिक एक' चा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डी साईबाबांनी आपल्या जीवनकाळात अनेक लीला दाखवल्याचे सांगितले जाते. साईबाबांनी एका भक्ताला श्रीकृष्णाच्या रूपात दर्शन दिल्याचेही म्हटले जाते. त्यामुळे देशभरातील हजारो भाविक श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा उत्सव साईबाबांच्या शिर्डीत साजरा करण्यासाठी येतात. मुंबई आणि भोपाळ येथून आलेल्या काही भाविकांनी साई मंदिर परिसरात श्रीकृष्णाच्या मूर्तीची पूजा करून तसेच केक कापून श्रीकृष्ण जन्माचे स्वागत केले. साईबाबा हेच आमचे राम, रहीम, कृष्ण, विठ्ठल अशी श्रद्धा अनेक साईभक्तांच्या मनात आहे. साईबाबा भक्तांना विविध रूपांत दर्शन देतात अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. त्यामुळे साईभक्तांसाठी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा उत्सव शिर्डीत विशेष भक्तिभावाने साजरा केला जातो.

Shri Krishna Janmotsav
साईंच्या मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा (ETV Bharat Reporter)

श्रीकृष्ण जन्मोत्सवानंतर आज गोपालकाल्याच्या दिवशीही शिर्डीत विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. दिवसभर साई समाधीवर गोपालकृष्णाचा फोटो ठेवून त्याची पूजा केली जाते. दुपारी माध्यान्ह आरतीपूर्वी बारा वाजता साई समाधी मंदिरासमोर दहीहंडी फोडण्यात येते. यानंतर शिर्डी शहरातील विविध मंडळांच्या वतीने चौकाचौकांत दहीहंडी फोडण्याचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. त्यामुळे संपूर्ण शिर्डी शहरात उत्साहाचे आणि भक्तिमय वातावरण निर्माण होते. संध्याकाळी साईबाबा संस्थानच्या रथात श्रीकृष्णाची प्रतिमा ठेवून शहरातून मिरवणूक काढण्यात येते. या मिरवणुकीत साईभक्त आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने सहभागी होतात. मिरवणूक साई मंदिरात दाखल झाल्यानंतर सायंकाळच्या धूपआरतीला सुरुवात होते.

Shri Krishna Janmotsav
साईंच्या मंदिरात श्रीकृष्ण जन्मोत्सव साजरा (ETV Bharat Reporter)

अशा प्रकारे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आणि गोपालकाल्याचा उत्सव शिर्डीत साईबाबा संस्थान, साईभक्त आणि ग्रामस्थ मोठ्या उत्साहात साजरा करतात.

TAGGED:

SHIRDI SAIBABA MANDIR
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SHRI KRISHNA JANMOTSAV SHIRDI
श्रीकृष्ण जन्मोत्सव
SHRI KRISHNA JANMOTSAV

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