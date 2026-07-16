'जय जगन्नाथ'च्या जयघोषाने नाशिक दुमदुमले; 700 किलो महाप्रसाद आणि मर्दानी खेळांनी वेधलं भाविकांचं लक्ष
नाशिकच्या पंचवटी परिसरात भगवान श्री जगन्नाथ रथोत्सव सोहळा (Shri Jagannath Rath Yatra) अत्यंत उत्साहात आणि भक्तीमय वातावरणात पार पडला.
Published : July 16, 2026 at 5:34 PM IST
नाशिक - नाशिकमध्ये सुरू झालेली भगवान जगन्नाथांची रथयात्रेत हजारो भाविक सहभागी झाले होते. यंदाच्या रथयात्रेत (Shri Jagannath Rath Yatra) केवळ भक्तीचाच नव्हे तर शौर्याचाही संगम पाहायला मिळाला. यात्रेत सादर केलेल्या पारंपरिक मर्दानी खेळांनी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. या खेळांची चित्तथरारक प्रात्यक्षिकं पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.
पारंपारिक मर्दानी खेळांनी सर्वांचं लक्ष वेधलं : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नाशिक शहराच्या पंचवटी परिसरातील श्री पंचमुखी हनुमान मंदिरातून श्री जगन्नाथ रथयात्रेला मोठ्या भक्तीमय वातावरणात सुरुवात झाली. या भव्य रथयात्रेमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि भगवान जगन्नाथांचे दर्शन घेण्यासाठी नाशिकच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो भाविक सहभागी झाले होते. मागील आठवड्यात भगवान जगन्नाथांना विधिवत अभिषेक करण्यात आला होता. सर्व धार्मिक विधी पार पडल्यानंतर 16 जुलै रोजी परंपरेनुसार या रथयात्रेला सुरुवात झाली. यंदाच्या रथयात्रेत केवळ भक्तीचाच नव्हे तर शौर्याचाही संगम पाहायला मिळाला. यावेळी अनेक पारंपरिक मर्दानी खेळांनी सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
700 किलोचा प्रसाद - रथयात्रेच्या दिवशी भगवान जगन्नाथांना खिचडी, दालमा, सुकामेवा आणि विविध फळांचा विशेष नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. मंदिरापासून रथापर्यंतचा मार्ग कपड्याने सजवून त्यावर फुले आणि सुगंधी अत्तरांचा वर्षाव केला गेला. सुरूवातीला पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात भगवानांची रथावर प्रतिष्ठापना केली गेली. रथयात्रेदरम्यान नागचौक येथे भगवानांना विशेष फोडा पिठाचा नैवेद्य अर्पण केल्यानंतर तो भाविकांना वितरित केला. यंदा भाविकांसाठी 700 किलो मसालेभात आणि 500 किलो बुंदीच्या महाप्रसादाचं वाटप करण्यात आलं.
हजारो भाविकांच्या श्रद्धेचं केंद्र : नाशिकमध्ये सुरू झालेली भगवान जगन्नाथांची रथयात्रा आज हजारो भाविकांच्या श्रद्धेचं केंद्र बनलं आहे. यामागे केवळ धार्मिक परंपरा नसून अनेक वर्षाची इच्छा शक्ती, संघर्ष, प्रशासनाच्या परवानगीसाठी केलेले प्रयत्न आणि भगवान जगन्नाथानवरील आढळ श्रद्धा असल्याचं महंत भक्ती चरणदास महाराज यांनी म्हटलं.
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