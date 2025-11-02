दुचाकीवरून १२ तासांत तब्बल ६५२ किमी प्रवास; कोल्हापुरच्या कन्येची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद
कोल्हापूरच्या श्रेया येवले-पाटील (Shreya Yewale Patil) यांनी १२ तास ४ मिनिटांत ६५२ किमी प्रवास करत ८ अष्टविनायक आणि २ ज्योतिर्लिंग मंदिरे पार करून विक्रम रचलाय.
Published : November 2, 2025 at 9:47 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूरची कन्या आणि सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील गोटखिंडी येथील येवले घराण्याची सून श्रेया शंतनू येवले-पाटील (Shreya Yewale Patil) या तरुणीने दुचाकीवरून केवळ १२ तास ४ मिनिटांत तब्बल ६५२ किलोमीटर अंतर पार करत एक उल्लेखनीय विक्रम रचला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे नोकरी करणाऱ्या श्रेयाच्या या कामगिरीची अधिकृत नोंद ‘इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये करण्यात आली आहे. या राईडमध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातील ८ अष्टविनायक, २ ज्योतिर्लिंग आणि खंडोबा मंदिरांची एकचक्री प्रदक्षिणा घालून दुचाकीवरील प्रवासाची एक नवी व्याख्या दिली आहे.
संपूर्ण प्रवासाचा शेवट पाली : श्रेया यांनी हा प्रवास त्र्यंबकेश्वर (नाशिक) येथून पहाटे ४:३२ वाजता सुरू केला होता. संपूर्ण प्रवासाचा शेवट पाली येथील बल्लाळेश्वर मंदिरात रात्री ८:१५ वाजता झाला. यामधील विविध अष्टविनायक मंदिरांमध्ये विघ्नेश्वर, लेण्याद्री, गिरिजात्मक, भीमाशंकर खेड, रांजणगावचा महागणपती, थेऊरचा चिंतामणी, सिद्धटेकचा सिद्दिविनायक, मोरगावचा मयुरेश्वर, जेजुरीचा खंडोबा आणि महाडचा वरदविनायक यांचा समावेश होता. प्रत्येक मंदिरामध्ये थोडी विश्रांती घेत त्यांनी प्रवासाला पुढे चालना दिली होती.
असा होता संपूर्ण प्रवास : या प्रवासात गाडीचं इंधन भरण्याकरिता थांबणं आणि मंदिरांमध्ये काही वेळ थांबून पूजा-अर्चा करणं यासाठी अतिरिक्त वेळ लागल्यानं हा कालावधी १५ तासांपर्यंत जातो, मात्र प्रत्यक्ष फेरफटका आणि चालण्याचा वेळ १२ तास ४५ मिनिटांत पूर्ण झाला. श्रेया यांच्या या विक्रमी प्रवासाची दखल घेऊन इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये मोटारसायकलवरून ज्योतिर्लिंग आणि मार्तंड देवस्थानसह सर्व अष्टविनायक मंदिरे पार करणारी सर्वात जलद महिला अशी नोंद करण्यात आली आहे. दुचाकीस्वारांची मोठ्या अंतराची पर्यटनशक्तीच कठीण असते, असा सामान्य विश्वास असतो, परंतु श्रेयाने या कल्पनेचा भंग करत आपल्या कौशल्यांनी महिलांमध्येही दुचाकीवरील यशस्वी लांब प्रवास करण्याची क्षमता असते, हे दाखवून दिलं आहे.
कोल्हापुरातूनच मिळाली 'या' विक्रमाची प्रेरणा : "श्रेया यांना बाईक रायडिंगची आवड सुरुवातीपासून होती. त्यातच कोल्हापुरात गुढीपाडव्या दिवशी आयोजित केल्या जाणाऱ्या शोभायात्रेत इतर महिलांप्रमाणे त्या देखील पारंपारिक वेशभूषेत दुचाकी घेऊन सहभागी होतात. यातूनच असा विक्रमी प्रवास करण्याची कल्पना सुचली," असं श्रेया यांनी 'ईटीव्ही भारतशी' बोलताना सांगितलं.
कुटुंबीयांचा भरभरून पाठिंबा : श्रेया यांचा हा प्रवास अशा अनेक महिलांसाठी प्रेरणास्थान आहे, ज्या दुचाकीवर स्वावलंबी होण्याची स्वप्न बघतात. त्यांनी हा प्रवास केवळ आपल्यासाठी नव्हे तर समाजातील महिला प्रेरित करण्यासाठी केला असल्याचं सांगितलं. “कोणतीही अडचण छोटी किंवा मोठी वाटू नये. चिकाटी आणि आत्मविश्वास असेल, तर कोणत्याही आव्हानाचा सामना करता येतो,” असंही त्यांनी नमूद केलं. या थक्क करणाऱ्या प्रवासावेळी श्रेया यांना त्यांच्या कुटुंबीयांनी देखील भरभरून पाठिंबा दिला होता. विशेषतः पती शंतनू येवले, सासरे आनंदराव येवले, माहेरचे पाटील कुटुंबीय आणि मित्र रायडर सन्मेष व्होरा यांनी मार्गदर्शन आणि पाठिंबा दिला. त्यांच्या सहकार्यानेच हा प्रवास यशस्वी झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.
श्रेया यांची कामगिरी समाजासाठी संदेश : श्रेया यांच्या या रेकॉर्डमुळं कोल्हापूर, सांगलीसह परिसरात त्यांचं कौतुक होत आहे. महिला सामर्थ्याच्या नव्या पर्वाचा हा आरंभ मानला जात आहे. ‘इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स’मध्ये हि नोंद ही त्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. महिला केवळ दुचाकीवरील प्रवासाचाच नव्हे तर कोणत्याही क्षेत्रात आपल्या सामर्थ्याचं दर्शन देऊ शकतात, हाच संदेश यातून दिला जात आहे. श्रेया पाटील यांची ही प्रेरणादायी कामगिरी त्यासाठी उदाहरण ठरेल यात शंकाच नाही. केवळ धैर्य, परिश्रम आणि प्रामाणिकपणाने कोणतीही सीमा ओलांडता येऊ शकते, हे अशा प्रेरक घटनांनी पुन्हा सिद्ध झालं आहे. दरम्यान श्रेया यांनी रचलेल्या या विक्रमामुळं कोल्हापूरच्या अनेक तरुण महिला आणि मुलींमध्ये नवचैतन्य आणि प्रवासाच्या वेगळ्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची प्रेरणा वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
