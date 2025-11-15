'श्री शिवाजी मंदिर नाट्यगृहा'च्या आठवणीचा खजिना आणि आजपर्यंतचा प्रवास
दादरचं श्री शिवाजी नाट्यमंदिर परंपरा जपत आधुनिक रुपात उभं राहिलं आहे. नुतनीकरणानंतर सुविधा वाढल्या असल्या तरी निधी आणि प्रयोगांची संख्या हे आव्हान मात्र कायम आहे.
मुंबई : दादरच्या गर्दीत शांत उभं राहिलेलं 'श्री शिवाजी मंदिर नाट्यगृह' म्हणजे आपल्या मराठी रंगभूमीचं सोन्याचं घर. शिवाजी मंदिर नाट्यगृहाची कहाणी म्हणजे केवळ इतिहास नाही, तर भावना तसंच परंपरेची जपलेली नाळ आहे. शिवाजी नाट्यगृहात उभं राहिलं की काळ थांबतो, कित्येक दशके हे नाट्यगृह कलाकारांच्या स्वप्नांची जागा, प्रेक्षकांच्या जिव्हाळ्याचं ठिकाण आणि निर्मात्यांच्या कसोटीचं व्यासपीठ ठरलं आहे. इथे पाऊल टाकलं की जुन्या काळातील पोस्टर्स, तिकीट खिडकीची रांग, आणि “आजचा प्रयोग हाऊसफुल” ही पाटी अशी सगळी चित्रं डोळ्यासमोर उभी राहतात. जुन्या कलाकारांच्या आठवणी प्रेक्षकांच्या टाळ्यांचा गजरात ताज्या होतात. आधी ओपन थिएटर असलेल्या या नाट्यगृहाच्या ओव्हल आकाराच्या रंगमंचाला धक्का न लावता इथल्या सध्याच्या इमारतीचं बांधकाम केलं गेलय. त्यामुळं नाट्यगृहात बसलेल्या शेवटच्या नाट्य रसिकाला देखील संपूर्ण रंगमंच दिसतो, अशी माहिती श्री छत्रपती शिवाजी स्मारक मंडळाचे विश्वस्त ज्ञानेश महाराव यांनी दिली.
नाट्य मंदिरासोबत मराठी रसिकांची नाळ : जुन्या प्रकारातील रंगमंचासह श्री शिवाजी मंदिर नाट्यगृह आजच्या डिजिटल युगातही जुन्याची कास न सोडता कलात्मक परंपरेचं प्रतीक म्हणून डौलात उभं आहे. या नाट्य मंदिरासोबत खरंच मराठी रसिकांची नाळ जोडली गेली असंच म्हणावं लागेल. कारण आजही नाटक सुरू झालं की, नाट्य मंदिर टाळ्यांच्या कडकडाटात दुमदुमून उठतं. डिजिटल युगात सगळं घर बसल्या स्क्रीनवर बघता येतं, मात्र प्रेक्षकांना नाटकाचा लाईव्ह उबदारपणा नाट्यगृहापर्यंत खेचून आणतो, असं ज्ञानेश महाराव यांचं म्हणणं आहे.
स्थापनेपासूनची वाटचाल : श्री छत्रपती शिवाजी स्मारक मंडळ ३१ डिसेंबर १९४३ रोजी जन्माला आलं आणि ३ मे १९६५ रोजी या नाट्यगृहाने घेतलं आताचं सुंदर रूप. माजी गृहमंत्री बाळासाहेब देसाई यांनी श्री शिवाजी मंदिर नाट्यगृहाच्या या प्रवासाला मोलाची साथ दिली. त्यामुळंच आजही प्रवेशद्वाराशी उभा असलेला भव्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा या वास्तूला वेगळं तेज देत आहे. जणू नाटक पाहायला येणाऱ्या प्रत्येकाला म्हणतो, “कलेचं रक्षण करा, ही परंपरा जपा.”
वर्तमानाला इतिहासाच्या परंपरेची भुरळ : या रंगमंचावर पाय ठेवला की, नानासाहेब फाटकांचे संवाद ऐकू यावेत, चिंतामणराव कोल्हटकरांचे पाऊल उमटावे, काशिनाथ घाणेकरांची जिद्द जाणवावी आणि श्रीराम लागूंचा आवाज वातावरणात तरंगावा अशी इथे सादरीकरण करणाऱ्या कलाकारांची मनीची इच्छा नक्कीच असेल. ज्या रंगमंचावर या दिग्गजानी काम केलं तिथेच आपण आहोत या भावनेने नाटक सादरीकरण करतेवेळी वेगळीच ऊर्जा जाणवत असणार. श्री शिवाजी मंदिर नाट्यगृहाने लोकनाट्य असो, संगीत नाटक असो किंवा प्रायोगिक नाटक असो प्रत्येक नाटकाला सादरीकरणाची संधी दिली आहे, असं श्री छत्रपती शिवाजी स्मारक मंडळाचे कार्यकारी विश्वस्त बजरंग चव्हाण यांनी सांगितलं.
गिरणी कामगारांच्या जिव्हाळ्याचं ठिकाण : श्री छत्रपती शिवाजी स्मारक मंडळाचे कार्यकारी विश्वस्त बजरंग चव्हाण यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा देत असताना सांगितलं की, मुंबईमध्ये ६० च्या दशकात सुमारे ७० गिरण्या होत्या. त्यामधून ४ लाख गिरणी कामगार काम करत होते. त्यावेळी मिल मालक संघाच्यावतीनं नाट्य स्पर्धा घेतली जात होती. प्रत्येक गिरणीच्या नाट्य संघाचं नाटक रवींद्र नाट्यमंदिरला या स्पर्धेत सादर व्हायचं. त्यातूनच मफतलाल गिरणीचे मोरुची मावशी फेम विजय चव्हाण, तसंच राजा नाईक ही देखील या नाट्यस्पर्धेतून पुढे आलेली नावं आहेत. त्याचबरोबर बाँबे डाईंगच्या सुलभा देशपांडे पूर्वी गिरणी कामगार नाटकात काम करत असत. त्याचबरोबर बीईएसटीचे कामगार देखील या नाट्य स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायचे. त्याचबरोबर माथाडी कामगारांच्या देखील नाट्यस्पर्धा होत होत्या. आता काळाच्या ओघात या सर्व स्पर्धा बंद झाल्या, असं त्यांनी सांगितलं.
एकांकिका आणि नाट्य स्पर्धा : आता महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या एकांकिका आणि राज्य सरकारच्या नाट्य स्पर्धा होतात. त्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यमंदिर येथे आयोजित होतात. नाट्य संस्कृती जतन करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यमंदिर करत असल्याचं चव्हाण सांगतात. आज जास्तीत जास्त कलाकार हे महाविद्यालयीन विद्यार्थी आहेत. त्यांच्याकडून एकांकिका सादर केल्या जातात. त्यातून नवनवे कलाकार समोर येतात.
नूतनीकरण आणि पुन्हा खुलं होणं : ८०० आसनक्षमता असलेलं हे नाट्यगृह कोरोनाच्या काळात बंद होतं. त्या काळातच संपूर्ण दुरुस्ती आणि नुतनीकरणाचं काम करण्यात आलं. ३ मे २०२२ रोजी ५८ व्या वर्धापनदिना दिवशी नाट्यगृहाने नव्या रुपात प्रेक्षकांचं जोरदार स्वागत केलं. दुरुस्ती दरम्यान अनेक गोष्टी बदलल्या गेल्या, असं बजरंग चव्हाण सांगतात. त्याचबरोबर नाट्यगृहाचं नाव 'श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यमंदिर' असं करण्यात आलं आहे.
नुतनीकरणात काय काय बदलले?
1) आतील सजावट पूर्ण बदल : नाट्यगृहाची संपूर्ण अंतर्गत रचना आधुनिक पद्धतीने तयार करण्यात आली. भिंती, छत, रंगसंगती, लॉबी, प्रवेशद्वार सगळंच नव्याने सजवलं गेलं.
2) रंगमंचाचा पूर्ण मेकओव्हर : स्टेजची लाकडी रचना बदलली, पडदे, मंचावरील यंत्रणा आधुनिक केली. रंगभूमीवरील प्रकाश आणि ध्वनी सहज वापरता येईल अशी सुधारणा करण्यात आली.
3) डिजिटल ध्वनीयंत्रणा : पूर्ण डिजिटल साऊंड सिस्टम बसवण्यात आली. यामुळं संवाद, संगीत आणि इफेक्ट्स अधिक स्पष्ट ऐकू येऊ लागले. प्रकाश योजनेत बदल करून सभागृह उजळण्यात आलं.
4) प्रेक्षकांसाठी अधिक आरामदायी व्यवस्था : बसायला नवी, आरामदायी व्यवस्था करण्यात आली. वातानुकूलित सभागृह, स्वच्छतागृह आणि शौचालयांची सुधारणा करण्यात आली.
5) सुरक्षा सुधारणा : अग्निशमन साधनं, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, सीसीटीव्ही, नियंत्रण कक्ष अधिक अपग्रेड करण्यात आले.
६) परंपरा आणि आधुनिकता एकत्र जपण्याचा प्रयत्न : नुतनीकरण करताना नाट्यगृहाचा ऐतिहासिक चेहरा जपण्यासाठी खास काळजी घेण्यात आली. बाहेरील दगडी बांधकाम, पारंपरिक लुक, नावाचा फलक हे सगळं पूर्वीसारखंच ठेवण्यात आलं आहे. आत मात्र, आधुनिक सुविधांची उभारणी करून जुनी कला आणि नवीन सोयींचा मिलाफ साधण्यात आल्याचं बजरंग चव्हाण यांनी स्पष्ट केलं.
पार्किंगच्या जागेसंबंधी अडचणी : श्री छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यमंदिरसमोर सर्वात मोठा प्रश्न निधीचा असल्याची माहिती चव्हाण यांनी दिली. सध्या नाट्यगृहात फक्त दुपार आणि संध्याकाळचा नाटकाचा प्रयोग होतो. याचाच अर्थ महिन्याला किमान ९० प्रयोग झाले पाहिजे. मात्र, सध्या महिन्याला फक्त ६० ते ६५ बुकिंग्ज मिळत आहेत. यामुळं उत्पन्नावर मर्यादा येत आहे. प्रयोग कमी करण्याचं कारण म्हणजे सकाळच्या प्रयोगाला प्रेक्षक ट्रॅफिकमुळं वेळेत पोहोचू शकत नाहीत. त्याचबरोबर पार्किंगचा प्रश्न आहेच. नाट्यगृहात मेकअपरूम, स्वच्छता गृह आणि लिफ्ट या गोष्टींच्या व्यवस्थेबाबत निधीची व्यवस्था होणे गरजेचं असल्याचं बजरंग चव्हाण यांनी सांगितलं.
नाट्यगृह आपलं म्हणून वापरावं : बेसिक सुविधा हव्याच पण कलाकारांनीही नाट्यगृह आपलं म्हणून वापरावं अशी अपेक्षा अभिनेत्री चिन्मयी सुमित यांनी व्यक्त केली. बरेचदा मेकअप रूममध्ये टिश्यूचे पेपर इथे तिथे पडलेले असतात. तसंच नाट्यगृह जेव्हा शाळा किंवा महाविद्यालयांना कार्यक्रमासाठी दिली जातात, तेव्हा भिंतींना लिपस्टिक, मेकअपचे हात पुसणं, स्वच्छतागृह नीट न वापरणं असे प्रकार होतात. त्याचबरोबर कलाकारांचं स्वच्छतागृह जितकं स्वच्छ असतं त्याप्रमाणात थोडं तरी नागरिकांचं स्वच्छतागृह स्वच्छ असावं ही नाट्यगृहाच्या प्रशासनाची जबाबदारी आहे असं अभिनेत्री चिन्मयी सुमित म्हणाल्या.
