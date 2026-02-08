ETV Bharat / state

दख्खन राजा श्री ज्योतिबाच्या खेट्यांना आजपासून प्रारंभ; जाणून घ्या आख्यायिका व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

ज्योतिबा डोंगर कोल्हापूरपासून सुमारे 15 ते 20 किमी अंतरावर आहे. माघ महिन्यातील पौर्णिमेनंतर येणाऱ्या पाच रविवारी ही यात्रा भरते, त्या यात्रेस ज्योतिबाचे खेटे असं म्हणतात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 8, 2026 at 5:21 PM IST

कोल्हापूर : माघ पौर्णिमेनंतर येणाऱ्या पहिल्या रविवारी श्री क्षेत्र ज्योतिबा डोंगरावर दख्खनचा राजा श्री ज्योतिबा देवाच्या यंदाच्या खेट्यांना रविवारी (8 फेब्रुवारी) पासून प्रारंभ झाला. कोल्हापूरसह महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतर राज्यांतून हजारो भाविकांनी पहाटेपासूनच पायी किंवा गाडीवरून डोंगरावर येऊन दर्शन घेणं सुरू केलं आहे. श्रीक्षेत्र वाडी, रत्नागिरी (ता. पन्हाळा) येथील हे खेटे माघ महिन्यातील पाच रविवारी पार पडतात. डोंगर 'ज्योतिबाच्या नावानं चांगभलं' च्या जयघोषानं दुमदुमून गेला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि ग्रामपंचायतीकडून भाविकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण तयारी आधीच पूर्ण करण्यात आली आहे.

आख्यायिका व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : ज्योतिबा डोंगर कोल्हापूरपासून सुमारे 15 ते 20 किमी अंतरावर आहे. ज्योतिबा देवाला केदारनाथाचं स्थान म्हणून ओळखलं जातं. माघ महिन्यातील पौर्णिमेनंतर येणाऱ्या पाच रविवारी ही यात्रा भरते, त्या यात्रेस ज्योतिबाचे खेटे असे म्हणतात. या खेट्यांना विशेष महत्त्व आहे.

मंदिर अभ्यासक आणि अ‍ॅड. प्रसन्न मालेकर यांच्या मते, ही प्रथा केदारनाथ (ज्योतिबा) देवाच्या दक्षिण मोहिमेशी जोडलेली आहे. प्रचलित आख्यायिकेनुसार, पूर्वी केदारनाथ दक्षिणेतील मोहिमेनंतर हिमालयाकडे परतत असताना करवीरच्या निवासिनी श्री महालक्ष्मी (अंबाबाई) अनवाणी पायानं धावत आल्या आणि त्यांना थांबण्याची विनंती केली. महालक्ष्मींच्या आर्त विनंतीमुळे जोतिबा डोंगरावर विराजमान झाले, अशी आख्यायिका सांगितली जाते. या कृतीचे अनुकरण करून भाविक हे खेटे घेतात, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचं सर्व रक्षण देवाकडून होवो, असा उद्देश असतो.

खेट्यांचा उत्साही दिवस व विधी : प्रथेप्रमाणे आजही बरेच भाविक पहाटे 4 वाजता प्रारंभ होणाऱ्या खेट्यात सहभागी होतात. ते पंचगंगा नदी घाटावर आंघोळ करून कुशिरे गावापासून पारंपरिक आडवाटेनं चालत येतात. मंदिरात स्तोत्रपाठन, सकाळी 10 वाजता महापूजा, दुपारी धुपारती आणि रात्री पालखी सोहळा आयोजित केला जातो. दिवसभर गुलाल-खोबऱ्याची उधळण चालू राहते. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीनं दर्शन रांगांसाठी बॅरिकेड्स, मुखदर्शन स्क्रीन, पोलीस सुरक्षा, आरोग्य मित्र आणि स्वयंसेवकांची व्यवस्था केली आहे.

खेट्यांचे बदलते स्वरूप : ज्योतिबाचे खेटे पूर्वी शुद्ध पायी यात्रा असे, मात्र, आता गाड्यांनी येणं आणि गडबडीनं दर्शन घेणं याचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे भक्ती आणि आरोग्यलाभ कमी होत असल्याचं भाविक सांगतात. तरीही कोल्हापूर आणि आसपासचे भाविक या खेट्यांच्या दिवशी ज्योतिबा डोंगरावर देवाचं दर्शन घेण्यासाठी न चुकता हजेरी लावतात.

दरम्यान, 'यंदा खेट्यांच्या पहिल्या रविवारी साधारण 70 ते 80 हजार भाविक मंदिरात येऊन दर्शन घेतील, असा अंदाज आहे. डोंगरावर येताना काळजी घ्या, डोंगरावर आगी लावू नका, कचरा बाहेर कुठेही न टाकता स्वच्छता राखा आणि गैरवर्तन करू नका,' असं देवस्थान समितीच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे, असं ज्योतिबा डोंगरावरील देवस्थान समिती कार्यालयाचे अधीक्षक धैर्यशील तिवले यांनी सांगितलं.

