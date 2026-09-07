‘हर हर महादेव’च्या जयघोषानं भीमाशंकर दुमदुमलं; चौथ्या श्रावणी सोमवारनिमित्त महापूजा, भक्तांची अलोट गर्दी
श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे चौथ्या श्रावणी सोमवारनिमित्त भक्तीचा आणि श्रद्धेचा महासागर पाहायला मिळत आहे.
Published : September 7, 2026 at 10:16 AM IST
भीमाशंकर (पुणे) : बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या श्री क्षेत्र भीमाशंकर येथे चौथ्या श्रावणी सोमवारनिमित्त भक्तीचा आणि श्रद्धेचा महासागर पाहायला मिळत आहे. महादेवाच्या दर्शनासाठी रविवारी रात्रीपासूनच राज्याच्या विविध भागांतून भाविक मोठ्या संख्येने भीमाशंकरमध्ये दाखल झाले असून, मंदिर परिसरात भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. ‘हर हर महादेव’, ‘ओम नमः शिवाय’च्या जयघोषाने संपूर्ण भीमाशंकर परिसर भक्तिमय झाला आहे.
श्रावण महिन्यातील प्रत्येक सोमवारला भगवान शिवाच्या दर्शनाला विशेष महत्त्व आहे. त्यातच चौथा श्रावणी सोमवार असल्याने भीमाशंकर मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी झाली आहे. पहाटेपासूनच दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा लागल्या असून, हजारो भाविक महादेवाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी आतुर झाले आहेत. अनेक भाविकांनी पहाटेपासून दर्शनासाठी रांगेत उभे राहत ‘हर हर महादेव’चा जयघोष करत आपली श्रद्धा व्यक्त केली.
चौथ्या श्रावणी सोमवारनिमित्त भीमाशंकर मंदिरात पहाटे महादेवांची विधिवत प्रातःपूजा करण्यात आली. त्यानंतर शिवलिंगाला दुग्धाभिषेक आणि विविध धार्मिक विधी पार पडले. महाआरतीने सकाळच्या धार्मिक कार्यक्रमाची सांगता झाली. या वेळी मंदिरात उपस्थित असलेल्या भाविकांनी महादेवाच्या दर्शनासोबतच महाआरतीचा भक्तिमय अनुभव घेतला.
महादेवाच्या पिंडीवर अभिषेक करताना मंत्रोच्चार आणि घंटानादाने मंदिर परिसर भारावून गेला होता. शिवलिंगाचे दर्शन घेतल्यानंतर भाविकांकडून ‘हर हर महादेव’चा जयघोष करण्यात येत होता. त्यामुळे संपूर्ण मंदिर परिसर आणि आसपासचा परिसर शिवनामाच्या गजराने दुमदुमून गेला आहे.
भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता मंदिर प्रशासनाकडून दर्शनासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. भाविकांना सुरळीत दर्शन घेता यावे, यासाठी रांगेचे व्यवस्थापन आणि आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर पहाटे ५ वाजल्यापासून रात्री ९.३० वाजेपर्यंत भाविकांसाठी दर्शनासाठी खुले ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, श्रावणी सोमवारनिमित्त भीमाशंकरकडे येणाऱ्या रस्त्यांवरही भाविकांची आणि वाहनांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळत आहे. कुटुंबासह तसेच मित्रमंडळींसोबत अनेक भाविक भीमाशंकरमध्ये दाखल झाले आहेत. महादेवाच्या दर्शनानंतर भाविकांकडून परिसरातील धार्मिक स्थळांना भेट देत पूजा-अर्चा केली जात आहे.
श्रावण महिन्यातील शेवटच्या सोमवारांपैकी एक असलेल्या या चौथ्या श्रावणी सोमवारला भीमाशंकरमध्ये भक्तीचा अनोखा सोहळा अनुभवायला मिळत आहे. पहाटेच्या थंड वातावरणात, मंदिरातील घंटानाद, मंत्रोच्चार आणि ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषामुळे भीमाशंकरचे वातावरण अक्षरशः शिवमय झाले आहे.
महादेवाच्या दर्शनासाठी आलेल्या प्रत्येक भाविकाच्या चेहऱ्यावर श्रद्धा आणि समाधान पाहायला मिळत असून, ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात भाविक महादेवाचे दर्शन घेत आहेत. चौथ्या श्रावणी सोमवारनिमित्त भीमाशंकरमध्ये निर्माण झालेल्या या भक्तिमय वातावरणामुळे संपूर्ण परिसराला जणू शिवभक्तीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
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