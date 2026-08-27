रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येला शेकडो लाडक्या बहिणींचा एल्गार; शहापूरमध्ये श्रमजीवी संघटनेचा मोर्चा
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा रखडलेला निधी तत्काळ मिळावा, यासाठी श्रमजीवी संघटनेने 27 ऑगस्ट 2026 रोजी ठाण्याच्या शहापूर तालुक्यात महिलांचा धडक मोर्चा काढला.
Published : August 27, 2026 at 3:04 PM IST
ठाणे : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत पात्र असूनही तांत्रिक अडचणींमुळे लाभापासून वंचित राहिलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह शहापूर तालुक्यातील आदिवासी, कातकरी व गरीब महिलांना त्यांचा हक्काचा सन्मान निधी तात्काळ मिळावा, या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीनं 27 ऑगस्ट 2026 रोजी एकात्मिक महिला व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. रक्षाबंधनाच्या पूर्वसंध्येला हा मोर्चा कार्यालयावर धडकला.
यासंदर्भात संघटनेतर्फे आज प्रकल्प अधिकाऱ्यांना अधिकृत मागण्यांचं निवेदन देऊन राज्य शासनाचं लक्ष वेधल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेचे सचिव प्रकाश खोडका यांनी दिली आहे. अधिकाऱ्यांना निवेदन देताना श्रमजीवी संघटनेच्या शहापूर तालुका महिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वाघ आणि तालुका महिला सचिव श्रीमती दर्शना आगीवले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तालुक्यातील इतर महिला पदाधिकारी व बहुसंख्येनं महिला कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या.
तांत्रिक अडचणींमुळे हजारो महिला लाभापासून वंचित : ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुका हा 100 टक्के अनुसूचित क्षेत्र असून, येथील दुर्गम वाड्या-वस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी व कातकरी कुटुंबं वास्तव्यास आहेत. शासनानं 28 जून 2024 रोजी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली व 3 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयानुसार 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांचा यात समावेश केला. मात्र, शहापूर तालुक्यातील दुर्गम भागात इंटरनेट, मोबाईल व बँकिंग सुविधांचा अभाव असल्यानं आणि e-KYC, आधार लिंक, बँक खात्यातील त्रुटी अशा तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक अशिक्षित व गरीब महिलांचा सन्मान निधी प्रलंबित राहिला आहे.
श्रमजीवी संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
प्रलंबित प्रकरणं तत्काळ मार्गी लावा : शहापूर तालुक्यातील पात्र असूनही निधी न मिळालेल्या सर्व आदिवासी, कातकरी व गरीब महिलांची प्रकरणं तत्काळ तपासून प्रलंबित निधी वितरीत करावा आणि अपात्रतेची कारणं स्पष्ट करून त्यांना लाभ मिळवून द्यावा.
विशेष e-KYC शिबिरांचं आयोजन: e-KYC, बँक खाते व आधार जोडणीतील अडचणी दूर करण्यासाठी दुर्गम वाड्या-वस्त्यांमध्ये विशेष शासकीय शिबिरं आयोजित करून प्रत्यक्ष मदत पुरवावी आणि सर्व पात्र महिलांना लाभ मिळेपर्यंत विशेष मोहीम राबवावी.
शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेचा उद्देश महिलांना स्वावलंबी बनवणं हा असताना केवळ डिजिटल प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे आदिवासी महिलांना वंचित ठेवणी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे 27ऑगस्ट रोजी निघणाऱ्या या मोर्चाची प्रशासनानं गांभीर्यानं दखल घेऊन मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी महिला मोर्चेकऱ्यांसह संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
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