गॅस सिलेंडर तुटवड्याचा एकवीरा देवी भक्तांच्या महाप्रसादावरही परिणाम
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं गॅस टंचाई निर्माण झाला आहे. याचा फटका राज्यातील धार्मिक स्थळांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या अन्नछत्रावरही होत आहे.
Published : March 12, 2026 at 2:37 PM IST
अमरावती : आखाती भागातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळं निर्माण झालेल्या गॅस तुटवड्याचा परिणाम आता धार्मिक ठिकाणांवरही दिसून येऊ लागला आहे. अमरावती शहरातील श्री एकवीरा देवी मंदिर संस्थानच्या अन्नछत्रावर या संकटाची छाया पडली असून भक्तांसाठी दिल्या जाणाऱ्या महाप्रसादाच्या व्यवस्थेसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.
गॅस सिलेंडरचा पुरवठा झाला कमी : श्री अंबादेवी आणि श्री एकवीरा देवी मंदिरात दररोज मोठ्या संख्येनं भाविक दर्शनासाठी येतात. दर्शनानंतर अनेक भक्त श्री एकवीरा देवी मंदिर संस्थानच्या अन्नछत्रात महाप्रसाद ग्रहण करतात. या अन्नछत्रात दररोज साधारण हजार ते बाराशे भाविकांना प्रसाद दिला जातो. त्यामुळं स्वयंपाकासाठी मोठ्या प्रमाणावर गॅस सिलेंडरची गरज भासते. महिन्याला साधारण दीडशे ते दोनशे गॅस सिलेंडर लागतात. मात्र, सध्या गॅसचा पुरवठा कमी झाल्यामुळं मंदिर प्रशासनासमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मंदिरात अशी आहे महाप्रसादाची व्यवस्था : श्री एकवीरा देवी मंदिरात अन्नक्षेत्रात भाविकांना साधं पण पौष्टिक जेवण दिलं जातं. या महाप्रसादात डाळभाजी, एक आणखी भाजीसोबतच वरण, भात, पोळी आणि एखादा गोड पदार्थ असा समावेश असतो. अनेक भाविकांसाठी हा प्रसाद केवळ भोजन नसून श्रद्धेचा भाग असतो मोठ्या प्रमाणावर स्वयंपाक होत असल्यानं गॅसचा वापरही मोठ्या प्रमाणात केला जातो.
गॅस टंचाईमुळं निर्माण झालेलं आव्हान : गॅस वितरकांकडून सलेंडरचा पुरावठा पूर्वीसारखा होणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यामुळं अन्नछत्रात रोजच्या प्रमाणात स्वयंपाक करणं कठीण होत आहे. हजारो भाविकांसाठी महाप्रसाद तयार करण्याची व्यवस्था कशी करायची? हा प्रश्न सध्या मंदिर विश्वस्तांसमोर उभा ठाकला आहे.
पर्यायी व्यवस्थेचा शोध : या संकटावर उपाय म्हणून मंदिर प्रशासन विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. गरज पडल्यास लाकडी चुलीवर स्वयंपाक करण्याचा पर्यायही तपासला जात आहे. यासोबतच प्रसादाच्या पदार्थामध्ये बदल करून साध्या स्वरुपात पदार्थ देण्याचा विचारही केला जातोय.
भक्तांची सेवा खंडित होऊ नये हा प्रयत्न : "श्री एकवीरा देवी संस्थानच्या अन्नछत्रात गेल्या काही वर्षांपासून नियमितपणे हजारो भक्त महाप्रसाद घेतात. मात्र, आता गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यामुळं संकट निर्माण झालं आहे. अशा परिस्थितीत भक्तांची सेवा खंडित होऊ नये म्हणून पर्यायी उपाय आम्ही शोधत आहोत. आज वरण-भात भाजी पोळी आणि गोड पदार्थ आम्ही भक्तांना देतो आहोत. गॅस सिलेंडरचा तुटवडा पाहता आता डाळभाजी भात, मसाले भातसोबत कढी असा महाप्रसाद देण्याचा विचार आम्ही करतो आहोत. ही संकटाची परिस्थिती लवकरात लवकर सुधारावी अशी आम्ही देवीच्या चरणी प्रार्थना करतोय," असं मंदिराचे विश्वस्त शैलेश वानखडे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.
