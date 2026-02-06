पुरंदरमध्ये जमिनीच्या वादातून गोळीबार, महिनाभरात दुसरी घटना
पुरंदरमध्ये जमिनीच्या वादातून गोळीबार झाला आहे. गेल्या महिनाभरातली ही दुसरी घटना आहे. त्यामुळे परिसरात भीतीचं वातावरण आहे.
Published : February 6, 2026 at 7:30 PM IST
बारामती - पुरंदर तालुक्यातील उदाचीवाडी येथे जमिनीच्या वादातून गोळीबार केल्याची धक्कादायक घटना घडली असून, महिनाभरात गोळीबाराची ही दुसरी घटना असल्यानं तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी विकी मुरली राजपूत (वय ३०, रा. शिक्रापूर, सध्या रा. उदाचीवाडी) यांनी सासवड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.
सासवड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी विकी राजपूत यांचा त्यांच्या मावशीचा मुलगा पृथ्वीराज उत्तरसिंग राठोड आणि त्याचे वडील उत्तरसिंग राठोड यांच्याशी चाकण येथील एक गुंठा आणि वाकड येथील एक गुंठा जमिनीच्या मालकीवरून वाद सुरू होता. या वादातून आरोपींनी यापूर्वी फिर्यादीला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. त्यासंदर्भात ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सासवड पोलीस ठाण्यात गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता.
दरम्यान, ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी सुमारे सहा वाजताच्या सुमारास फिर्यादी विकी राजपूत हे उदाचीवाडी येथील त्यांच्या घरी असताना पृथ्वीराज राठोड आणि त्याचे वडील उत्तरसिंग राठोड यांनी घराबाहेर येऊन आरडाओरडा तसंच शिवीगाळ सुरू केली. फिर्यादी बाहेर येत नाहीत, असं लक्षात येताच आरोपींनी थेट विकी राजपूत यांच्या घराच्या खिडकीवर आणि भिंतीवर गोळीबार केला.
गोळीबाराचा मोठा आवाज झाल्यानं परिसरातील नागरिक जागे झाले. त्यानंतर आरोपींनी घटनास्थळावरून पळ काढला. या घटनेमुळं संपूर्ण उदाचीवाडी परिसरासह पुरंदर तालुक्यात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
विशेष म्हणजे, नुकतेच वाघापूर येथेही अशाच प्रकारची गोळीबाराची घटना घडली होती. सातत्यानं घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे. या प्रकरणी सासवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, गोळीबारातील आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सासवड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक कुमार कदम यांनी दिली. सदर घटनेचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक कुमार कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
