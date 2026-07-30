जळगावात 'लाडक्या बहिणी'ना वाटू लागले 'संजय गांधी' जवळचे, तब्बल दोन हजार महिलांनी 'लाडकी बहीण योजना'वर सोडलं पाणी
संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी दोन हजार महिलांनी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' बंद करण्यात यावी, असे अर्ज महिला व बालविकास विभागाकडं सादर केलेत.
Published : July 30, 2026 at 6:32 PM IST
जळगाव : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'बाबत जळगाव जिल्ह्यात एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळावा. यासाठी तब्बल दोन हजार महिलांनी 'लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ आम्हाला नको. ती योजना बंद करावी, अशा आशयाचे अर्ज जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाकडं सादर केले आहेत. त्यामुळं जिल्ह्यात या निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
'या' कारणांमुळं काही महिलांचे लाभ बंद केले : लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सुरू केली होती. या योजनेला राज्यभरातील महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. दरमहा आर्थिक मदत मिळणार असल्यामुळं लाखो महिलांनी या योजनेत नोंदणी केली होती. या योजनेचा राजकीयदृष्ट्याही मोठा परिणाम झाल्याची चर्चा त्यावेळी झाली होती. मात्र, सरकार स्थापन झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची पडताळणी, उत्पन्नाच्या अटी, ई-केवायसी, कागदपत्रांची छाननी आणि इतर निकषांची कठोर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर राज्यातील लाखो महिलांची नावं लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली. अनेक महिलांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळं, तर काहींची कागदपत्रं अपूर्ण राहिल्यामुळं त्यांचा लाभ बंद झाल्याचं चित्र आहे.
अर्जांची प्रशासकीय पातळीवर छाननी सुरू : काही महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असतानाच संजय गांधी निराधार योजनेसाठीही अर्ज केले होते. संबंधित अर्ज मंजूर झाल्यानंतर शासनाच्या विद्यमान धोरणानुसार एकाच लाभार्थ्याला एकाचवेळी दोन योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळं महिलांना एका योजनेची निवड करणं आवश्यक झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार महिलांनी संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ स्वीकारण्याचा निर्णय घेत 'लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ बंद करण्यात यावा, अशा मागणीचे अर्ज जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडं सादर केले आहेत. या अर्जांची प्रशासकीय पातळीवर छाननी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी : अनेक महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्यांच्या खात्यावर योजनेचा लाभ जमा होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. तांत्रिक अडचणी, माहितीतील विसंगती आणि ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटींमुळं लाभ मिळत नसल्याचा दावा महिलांकडून केला जात आहे. त्यामुळं संबंधित महिला वारंवार शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारत असून प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. या संपूर्ण प्रकारामुळं लाडकी बहीण योजना, तिची अंमलबजावणी, पात्रता निकष आणि लाभार्थ्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेत. आता प्रशासन या अर्जांवर काय निर्णय घेते? आणि तांत्रिक अडचणी दूर करून पात्र महिलांना लाभ कधी मिळतो? याकडं जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील महिलांचं लक्ष लागलं आहे.
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