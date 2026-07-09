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माणुसकीला काळिमा! विसापूर किल्ल्याचा कडा कोसळल्यानं पाटण गाव रिकामं होताच चोरांनी १६ घरं फोडली; सोन्या-चांदीसह रोकड लंपास

पुण्याच्या मावळमधील पाटण गावात विसापूर किल्ल्याचा कडा कोसळल्यानंतर सुरक्षिततेसाठी नागरिक स्थलांतरित झालं होतं. गाव रिकामं असल्याचा गैरफायदा घेत अज्ञात चोरांनी 16 घरांमध्ये नियोजनबद्ध घरफोडी केली.

MAVAL BURGLE 16 HOUSES
पाटण गाव रिकामं होताच चोरांनी 16 घरे फोडली (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 8:27 PM IST

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लोणावळा (मावळ) : चोरटे कधी आणि कोणत्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेतील याचा काही नेम नसतो. याचा प्रत्यय पुणे जिल्ह्यातील पाटण गावात आला आहे. विसापूर किल्ल्याचा कडा कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमुळं गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असतानाच अज्ञात चोरट्यांनी मानवतेलाच काळिमा फासणारं कृत्य केलं आहे. प्रशासनानं खबरदारीचा उपाय म्हणून गावातील नागरिकांना तात्पुरतं सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित होण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. गाव जवळपास रिकामं झाल्याचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी तब्बल 16 घरांमध्ये घरफोडी केली.

चोरांनी केलं घरांना नियोजनबद्ध लक्ष्य : चोरट्यांनी घरांची कुलपं आणि दरवाजे तोडून प्रवेश केला. त्यानंतर घरातील कपाटं, लॉकर आणि सामानाची मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ केली. सोन्या-चांदीचे दागिने, रोकड तसंच इतर मौल्यवान वस्तूंवर चोरट्यांनी हात साफ केल्याची माहिती समोर आली आहे. काही घरांमध्ये सर्व वस्तू अस्ताव्यस्त फेकल्यानं ग्रामस्थांना मोठा मानसिक धक्का बसला आहे. विसापूर किल्ल्याचा कडा कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत तीन जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर भीतीच्या वातावरणात प्रशासनानं गावातील नागरिकांना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव गाव सोडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. अनेक कुटुंबं नातेवाईकांकडं किंवा सुरक्षित निवाऱ्यांमध्ये गेली होती. मात्र, याच परिस्थितीचा फायदा घेत चोरट्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने गावातील घरांना लक्ष्य केलं.

प्रतिक्रिया देताना ग्रामस्थ आणि पोलीस निरीक्षक (ETV Bharat Reporter)

पोलिसांचा तपास सुरू : ग्रामस्थ जेव्हा परत आपल्या घरी आले, तेव्हा घरांचे दरवाजे तुटलेले, कपाटं उघडलेली आणि सामानाची नासधूस झालेली पाहून त्यांना मोठा धक्का बसला. दुर्घटनेमुळं आधीच दुःखी असलेल्या कुटुंबांवर या चोरीमुळं आणखी एक संकट ओढवलं आहे. अनेकांनी आयुष्यभराची जमापुंजी आणि दागिने गमावल्यानं संताप आणि हतबलता व्यक्त केली. घटनेची माहिती मिळताच लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक पुरावे आणि स्थानिकांकडून माहिती गोळा करण्याचं काम सुरू असून अज्ञात चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथकं कामाला लागली आहेत. या प्रकारामुळं परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून अशा आपत्कालीन परिस्थितीत रिकाम्या गावांमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

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TAGGED:

विसापूर किल्ला
पाटण गाव
VISAPUR FORT CLIFF COLLAPSE
मावळ पाटण गाव घरफोडी
MAVAL BURGLE 16 HOUSES

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