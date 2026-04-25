बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येची धक्कादायक आकडेवारी, सरकारच्या योजना फक्त कागदावरच!
बीड जिल्ह्यात जानेवारी 2025 ते डिसेंबर 2025 या कालावधीमध्ये 256 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली.
Published : April 25, 2026 at 3:27 PM IST
बीड - जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, नापिकी आणि वाढत चाललेला कर्जाचा बोजा यामुळं शेतकरी हतबल झालेत. पीडित कुटुंबीयांची व्यथा, प्रशासनाची भूमिका, उपाययोजनांवर तज्ज्ञांचं मत, सरकारच्या योजनांची वास्तव स्थिती, या गंभीर प्रश्नांकडं सरकार स्तरावरून कुठंही लक्ष दिलं जात नसल्याचा आरोप पीडित कुटुंबीयांनी केला. बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी येत असलेल्या योजना फक्त कागदावरच असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
शेतकरी आत्महत्या आकडेवारी - बीड जिल्ह्यात जानेवारी 2025 ते डिसेंबर 2025 या कालावधीमध्ये 256 शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली. जानेवारी 2026 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीत जवळपास 32 शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. यामुळं शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. कधी अतिवृष्टी, तर कधी कोरड्या दुष्काळाचा सामना बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. यामुळं सरकारनं योग्य पावलं उचलून बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.
कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या - अंतरवन पिंप्री गावातील भानुदास सटवानाथ प्रभाळे यांनी 20 ऑगस्ट 2025 रोजी कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली होती. सावकारी कर्ज आणि बँकेचं कर्ज असल्यामुळं भानुदास प्रभाळे यांनी आत्महत्या केली. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. योग्यवेळेला भाव मिळत नाही. त्यामुळं शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
शेतीमालाला कवडीमोल भाव - "शेतीच्या कामासाठी कर्ज काढलं. ते भरायचं होतं. सावकाराकडून देखील कर्ज घेतलं होतं. ते देखील द्यायचं होतं. मात्र, ते न दिल्यामुळं माझे पती हतबल झाले. बाजरीला भाव नाही. कापसाला भाव नाही. तुरीला भाव नाही. कोणत्याही मालाला भाव मिळत नाही. त्यामुळं माझ्या नवऱ्यानं फाशी घेतली. सरकार नुसतं घोषणा देतं. मात्र, आमच्या मालाला भाव मिळत नाही," अशी व्यथा मांडत सरकारनं आमच्या मालाला योग्य भाव देण्याची मागणी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयाच्या पत्नीनं केली.
सरकारकडं केली मागणी - "शेती माल विकला त्यावेळेस मालाला भाव मिळत नाही. तोच माल व्यापाऱयाकडं गेला की त्यांना भाव मिळतो. आमच्याकडं पैसा नसल्यामुळं कर्ज घेतो आणि माल तयार झाला की देऊ अशी बोली केलेली असते. सावकाराचं देखील पैसे आमच्याकडं होते. ते वेळेवर देण्यासाठी पैसे आले नाहीत. आम्ही समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी ऐकलं नाही म्हणून माझ्या वडिलांनी आत्महत्या केली. सरकारनं आमच्या मालाला योग्य भाव योग्य वेळेला दिला पाहिजे," अशी मागणी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱयाचा मुलगा सुनील प्रभाळे यांनी सरकारकडं केली.
सुविधा तत्काळ दिल्या पाहिजेत - "शेतकऱ्यानं जो माल पिकवला, त्याचा उत्पादन खर्च देखील निघत नाही. एखाद्या पिकामध्ये जर पैसे टाकले व अचानक अवकाळी आली. त्यात पिकाचं नुकसान झालं तर शेतकरी डिप्रेशनमध्ये जातो. त्यानंतर शेतकरी स्वतःला संपवून घेतो. सरकार स्तरावरून ज्या शेतकऱ्यांसाठी सुविधा आहेत, त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्या सुविधांसाठी सरकारनं शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तत्काळ निर्णय घेतला पाहिजे. त्यामुळं शेतकरी आत्महत्या कमी होतील आणि शेतकऱ्यांसाठी घोषणा केलेली कर्जमाफी ही लवकरात लवकर करावी म्हणजे शेतकरी आत्महत्या थांबतील," अशी भावना अंतरवण पिंप्रीचे ग्रामस्थ भिमराव कुटे यांनी व्यक्त केली.
