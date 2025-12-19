ETV Bharat / state

धक्कादायक! पाच वर्षात दोन लाखांहून अधिक एचआयव्हीग्रस्त रुग्णांनी सरकारचा मोफत औषधोपचार घेणं थांबवलं

माहिती अधिकारातून एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 2020-21 पासून 2025 पर्यंत देशभरात तब्बल 2 लाखांहून अधिक एचआयव्हीग्रस्त रुग्ण नियमित औषधोपचार घेत नाहीत.

HIV
एचआयव्हीग्रस्त रुग्णांनी मोफत औषधोपचार घेणं थांबवलं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 19, 2025 at 1:01 PM IST

मुंबई : देशातील एचआयव्हीग्रस्त रुग्णांसाठी सुरू असलेल्या मोफत औषधोपचार व्यवस्थेबाबत गंभीर आणि चिंताजनक चित्र समोर आलं आहे. हा संपूर्ण प्रकार माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत समोर आला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी दाखल केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थे'नं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, वर्ष 2020-21 पासून सप्टेंबर 2025 पर्यंत देशभरात तब्बल 2 लाख 12 हजार 990 एचआयव्हीग्रस्त रुग्ण नियमित औषधोपचारातून बाहेर पडले आहेत.

ही माहिती राष्ट्रीय एड्स आणि लैंगिक रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत नोंदणीकृत उपचार केंद्रांमधील असून औषधोपचार सुरू करूनही मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण उपचारावर टिकून राहत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यामुळे, एचआयव्हीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये एक गंभीर अडचण निर्माण झाली आहे.

वर्षनिहाय धक्कादायक आकडेवारी :

  • राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, औषधोपचारातून बाहेर पडलेल्या रुग्णांची संख्या खालीलप्रमाणे:

वर्षउपचारातून बाहेर पडलेले रुग्ण
2020-2133,940
2021-2231,389
2022-2329,598
2023-2427,194
2024-2546,529
2025 सप्टेंबरपर्यंत44,340
एकूण2,12,990

उपचारांमधून बाहेर पडलेल्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ : विशेष म्हणजे, 2024-25 आणि 2025-26 या दोन वर्षांमध्ये उपचारातून बाहेर पडणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसून येत आहे. ही स्थिती आरोग्य यंत्रणेसाठी अत्यंत गंभीर आहे. महाराष्ट्र आणि मुंबईतील परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार, तेलंगाणा, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये औषधोपचारातून बाहेर पडलेल्या रुग्णांची संख्या खूप मोठी आहे.

मुंबई आणि महाराष्ट्रात काय स्थिती? : महाराष्ट्रात, 2020-21 ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत 15,430 रुग्ण औषधोपचाराच्या नियमित संपर्कातून बाहेर पडले. याच कालावधीत, मुंबई शहरात 3,871 एचआयव्हीग्रस्त रुग्ण उपचारातून बाहेर पडले.



उपचार खंडित होण्याचे गंभीर परिणाम : औषधोपचार खंडित झाल्यास रुग्णांच्या प्रकृतीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यामुळे रुग्णांची रोगप्रतिकारशक्ती झपाट्यानं कमी होऊ शकते, तसंच औषधांचा प्रभावही कमी होण्याचा धोका वाढतो. यामुळे एचआयव्ही संसर्ग इतरांमध्ये पसरण्याची शक्यता देखील अधिक होऊ शकते, असं महापालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शाह यांनी म्हटलं आहे.

त्यांनी पुढे सांगितलं की, तातडीच्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे आणि या संदर्भातील आकडेवारी माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. रुग्णांचा सातत्यानं पाठपुरावा आणि समुपदेशन व्यवस्था बळकट करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे, सामाजिक, आर्थिक अडचणी, स्थलांतर, सामाजिक भीती यांसारख्या कारणांचा अभ्यास करणंदेखील अत्यावश्यक आहे. सोबतच, डॉ. शाह यांनी स्पष्ट केलं की, मुंबईमधील एचआयव्ही रुग्णांची संपूर्ण माहिती मिळवूनच त्याबद्दल योग्य विधान करणं आवश्यक आहे.

