सीसीटीव्हीच्या करड्या नजरेचा असाही फायदा; 90 टक्के निकाल लागणाऱ्या केंद्राचा निकाल 6 टक्के
महाराष्ट्रातील विविध बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये कॉपीमुक्त अभियानाचा भाग म्हणून सीसीटीव्ही (CCTV) लावल्यानंतर अनेक परीक्षा केंद्रावरील निकालामध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली.
Published : March 18, 2026 at 2:42 PM IST
Updated : March 18, 2026 at 3:50 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्यावतीनं विविध परीक्षा घेण्यात येतात. ज्या परीक्षा केंद्रांचा निकाल पूर्वी 90 टक्क्यांच्या वर लागायचा, तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवल्यानंतर तो निकाल थेट 6 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याची महिती, राज्य परीक्षा परिषदचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे यांनी दिली.
48 परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्यावतीनं इयत्ता पाचवी आणि आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षा (10 लक्ष विद्यार्थी), NMMS परीक्षा (2.50 लक्ष विद्यार्थी), संगणक टंकलेखन परीक्षा (3 लक्ष विद्यार्थी), लघुलेखन परीक्षा (30,000 विद्यार्थी), सैन्य दलाशी संबंधित RIMC व SPI परीक्षा (10000 विद्यार्थी) अशा सर्व प्रकारच्या परीक्षा घेण्यात येत असतात. यामध्ये गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्यात येत आहे. 2025-26 च्या पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती NMMS परीक्षेमध्ये सर्वात जास्त उत्तीर्ण टक्केवारी असलेल्या 27 परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही लावण्यात आल्यानं यामधील काही परीक्षा केंद्रांवरील उत्तीर्ण टक्केवारी तब्बल 95 टक्क्यांवरून 9 टक्क्यांपर्यंत खाली आली. याच धर्तीवर जानेवारी 2026 च्या संगणक टंकलेखन परीक्षेमध्ये 48 परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आणि पर्यायाने यामधील काही परीक्षा केंद्रांवरील टक्केवारी देखील 97 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांपर्यंत खाली आली असल्याची माहिती, नंदकुमार बेडसे यांनी दिली.
लघुलेखनाची परीक्षा संगणकावर : यावेळी नंदकुमार बेडसे म्हणाले की, "सन 2024 मध्ये 3.53 लक्ष व सन 2025 मध्ये 4.75 लक्ष उमेदवारांची शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रतिष्ठापूर्ण व आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन संपूर्ण राज्यभरातील परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली. यामध्ये आधुनिक AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. तसेच बायोमेट्रिक व चेहऱ्याच्या ओळखीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आल्यानं याचा देखील फायदा झाला आहे. संपूर्ण देशभरात अद्यापही लघुलेखनाची परीक्षा संगणकावर झाली नाही. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार नियमात बदल करून संपूर्ण देशात प्रथमच जून 2024 मध्ये आम्ही संपूर्ण लघुलेखनाची परीक्षा संगणकावर ऑनलाइन स्वरूपात घेतली आहे. परीक्षा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, वनविभाग, सहकार विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, समाज कल्याण विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग यांच्याकडील व्यावसायिक संगणक लघुलेखन चाचणी परीक्षा घेण्यात आल्या व निकाल देखील कोणत्याही तक्रारीविना, यशस्वीरित्या जाहीर करण्यात आला आहे."
परीक्षेमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी : "संगणक आणि मशीन टंकलेखन जुलै 2023 च्या परीक्षेमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी भरल्याच्या कारणावरून 110 संस्थाचालकांकडून 25 लक्ष दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच सामूहिक गैरप्रकार कमी व्हावेत यासाठी जून 2024 संगणक टंकलेखन परीक्षेपासून गती उतारा (Speed Passage) चा सेक्शन शेवटी ठेवणे ऐवजी सुरुवातीलाच हा प्रश्न ठेवण्यात येत आहे. यामुळं अनधिकृत प्रशिक्षित व्यक्तीकडून गती उतारा टाईप करून घेण्याचा गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्याचं बेडसे यांनी सांगितलं.
