जैन बोर्डिंग जागा विक्रीव्यवहार प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर; पुढील सुनावणी 28 तारखेला
पुण्यातील जैन बोर्डिंग विक्री प्रकरणावर धर्मदाय आयुक्तांनी स्थगिती दिली आहे. महापालिकेनं इमारतीच्या रिडेव्हलपमेंटला मंजूरी दिल्याचं स्पष्ट झालंय. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 तारखेला होणार आहे.
Published : October 22, 2025 at 6:56 PM IST
पुणे : मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंग (जैन बोर्डिंग) जागेच्या विक्री व्यवहाराला धर्मदाय आयुक्तांनी दोन दिवसांपूर्वी स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 तारखेला होणार आहे. याप्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. "जैन बोर्डिंगच्या विश्वस्तांनी या जागेच्या रिडेव्हलपमेंटसाठी महापालिकेत अर्ज केला होता. तो अर्ज मंजूरही झाला आहे," अशी माहिती ॲड. योगेश पांडे यांनी दिली.
जैन बोर्डिंगसाठी प्रार्थना : पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगची (जैन बोर्डिंग) जागा काही विश्वस्तांनी बेकायदेशीरपणे विकली, असा आरोप केला होता. यानंतर जैन बोर्डिंग बचाव कृती समितीच्या वतीनं हा लढा सुरू करण्यात आला. दोन दिवसांपूर्वी धर्मदाय आयुक्त, मुंबई यांच्याकडं या प्रकरणाची तातडीनं सुनावणी घ्यावी अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. तर यासंदर्भातल्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली असून आता जैन बोर्डिंग इथं जैन धर्मियांच्यावतीनं प्रार्थनेचं आयोजन करण्यात आलं. या ठिकाणी नागरिक जैन बोर्डिंगसाठी प्रार्थना करत आहेत.
धक्कादायक माहिती समोर : "या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या 28 तारखेला होणार आहे. तसंच या जागेत मंदिर आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी धर्मदाय आयुक्त यांनी सहआयुक्तांना पाहणी करून अहवाल सादर करायला सांगितलं आहे. हे मंदिर 65 वर्ष जुनं आहे. ते मंदिर आहे का नाही? हे सिद्ध करायचं आहे. याबाबत गुरूवारी प्रत्यक्ष पाहणी होणार आहे. धक्कादायक माहिती म्हणजे ट्रस्टनं जागा रिडेव्हलपमेंटसाठी अर्ज केला असून तो पुणे महापालिकेनं मंजूर केला आहे. ही खूपच धक्कादायक बाब आहे," असं जैन बोर्डिंग बचाव कृती समितीचे ॲड. योगेश पांडे यांनी सांगितलं.
आम्ही लढा उभा करणार : "या जागेतील विश्वस्तांनीच महापालिकेत रिडेव्हलपमेंटसाठी अर्ज केला होता. तो मंजूर देखील झाला आहे. हा सगळा प्रकार विश्वस्तांनी केला असून याबाबत आता आम्ही सर्व कागदपत्रं ही बाहेर काढली असून या विरोधात लढा उभा करणार आहोत," असं पांडे यांनी सांगितलं.
