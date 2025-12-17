ETV Bharat / state

संतापजनक! कर्ज फेडण्यासाठी चंद्रपूरच्या शेतकऱ्यानं कंबोडियात जाऊन विकली किडनी, चार सावकरांना अटक

चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यानं कर्ज फेडण्यासाठी सावकाराच्या दबावाखाली किडनी विकल्याचा दावा केला आहे. तक्रारीनंतर पोलिसांनी खंडणीच्या आरोपाखाली चार सावकारांना अटक केली आहे.

Farmer Forced to Sell Kidney
चंद्रपूर येथील शेतकऱ्याची किडनी विकली (ETV Bharat File Photo)
author img

By PTI

Published : December 17, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंद्रपूर : जिल्ह्यातून एक संतापजनक आणि मानवतेला काळीमा फासणारा प्रकार समोर आला आहे. येथील एका सावकरानं कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी शेतकऱ्याला चक्क त्याची किडनी विकायला लावल्याचं समोर आलं आहे. नागभीड तालुक्यातील मिंथूर गावात ही घटना घडली आहे. रोशन कुडे (29) असं या शेतकऱ्याचं नाव असून या घटनेनं राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. सर्वच स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या घटनेतून शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस किती बिकट होत चालली आहे, हे स्षट होतं.

दरम्यान, सावकाराच्या तगाद्यामुळे किडनी विकल्या प्रकरणी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून चार जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. रोशन कुडे यांना दिलेल्या कर्जाच्या मोबदल्यात मोठी रक्कम उकळण्यात आल्याचं देखील पोलीस तपासात निष्पन्न झालं आहे.

दुधाचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी घेतलं कर्ज : नागभीड तालुक्यातील मिंथूर गावातील 29 वर्षीय शेतकरी रोशन सदाशिव कुडे यांनी पोलिसांना सांगितलं की, त्यांनी 2021 मध्ये चार स्थानिक सावकारांकडून एक लाख रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. हे कर्ज 40 टक्के व्याजदरानं देण्यात आलं होतं. शेतकऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, शेतीत सतत होणाऱ्या तोट्यामुळे त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत होता. त्यांच्याकडे चार एकर शेती जमीन आहे, परंतु त्यातून मिळणारं उत्पन्न पुरेसं नव्हतं. म्हणून, त्यांनी अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि सावकारांकडून कर्ज घेतलं.

परदेशात किडनी विक्रीचा आरोप आणि शस्त्रक्रिया : शेतकऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज फेडण्यासाठी एका सावकारानं त्यांना किडनी विकण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर एका एजंटने रोशन कुडे यांना कोलकाता इथं नेलं, तिथं त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. तपासणीनंतर, एजंट त्यांना कंबोडियाला घेऊन गेला. तिथं त्यांची किडनी काढण्यात आली.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्याला 8 लाख रुपये मिळाले. सावकाराच्या दबावाखाली कर्ज आणि व्याज फेडण्यासाठी हे पैसे वापरल्याचा दावा कुडे यांनी केला आहे. या दाव्यामुळे मानवी तस्करी आणि बेकायदेशीर अवयव व्यापाराचा संशयही निर्माण झाला आहे.

पोलीस कारवाई आणि तपासाची सद्यस्थिती : शेतकऱ्याच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तत्काळ तपास सुरू केला आणि चार आरोपींना अटक केली. सावकारांविरुद्ध ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्यात खंडणीच्या आरोपाखाली आणि महाराष्ट्र सावकारी नियमन कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : चंद्रपूरचे पोलीस अधीक्षक सुधीर मुम्मका यांनी सांगितलं की, शेतकऱ्याकडून सर्व आवश्यक माहिती मागवण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कोलकाता इथं त्याची तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरांची माहिती आणि शस्त्रक्रियेशी संबंधित तपशीलांचा समावेश आहे. पोलिसांनी शेतकऱ्याच्या आर्थिक व्यवहारांची देखील तपासणी केली आहे, ज्यामध्ये सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची पुष्टी झाली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

ROSHAN KUDE CHANDRAPUR KIDNEY
FARMER SELLS KIDNEY IN CAMBODIA
MAHARASHTRA FARMER SELL KIDNEY
चंद्रपूर शेतकरी किडनी कंबोडिया
CHANDRAPUR FARMER SELL KIDNEY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.