अमरावतीत थरारक घटना; तरुणीवर अत्याचार, पाच जणांना अटक

अमरावती जिल्ह्यात तरुणीवर अत्याचार करुन मारहाण झाली आहे. चांदुर रेल्वेच्या फ्रेजरपुरा परिसरात ही घटना घडली. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 1:30 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 5:02 PM IST

अमरावती - अमरावती शहरालगत चांदुर रेल्वे मार्गावरील जंगल परिसरात एका 18 वर्षीय महाविद्यालयीन तरुणीवर अमानुष अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शनिवारी रात्री घडलेल्या या प्रकरणात फ्रेजरपुरा पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून सोमवारी पाच आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे.


फिरायला गेलेल्या तरुण-तरुणीला अडवलं - शनिवारी रात्री तरुणी तिच्या मित्रासोबत वडाळी परिसरात फिरण्यासाठी गेली होती. त्यानंतर ते दोघेही दुचाकीनं चांदुर रेल्वे मार्गाने भानखेडाकडे जात असताना रस्त्यात थांबले. याचवेळी पाच ते सात अज्ञात युवकांनी त्यांना अडवून पकडलं.


मारहाण करून लुटमार - आरोपींनी युवक आणि युवतीला मारहाण करत पैशांची मागणी केली. घाबरलेल्या तरुणीनं तिच्याकडे असलेले 120 रुपये दिले. त्यानंतर परिस्थिती आणखी गंभीर बनली. आरोपींपैकी चौघांनी युवकाला पकडून ठेवलं तर एका आरोपीनं तरुणीला जबरदस्तीनं जंगलात ओढून नेलं. तिथं तिच्यावर सुमारे अर्धा ते पाऊण तास अमानुष अत्याचार करण्यात आला.

धमकी देऊन सोडलं - घटनेनंतर आरोपींनी तरुणी आणि तिच्या मित्राला जीवे मारण्याची धमकी देत पुन्हा रस्त्यावर आणून सोडलं. तसंच त्यांची दुचाकीही परत दिली. या घटनेमुळे दोघेही भीतीने हादरले.

तरुणी रुग्णालयात दाखल - घटनेनंतर युवकांना तरुणीला अमरावती शहरात आणून खासगी रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र डॉक्टरांनी तिला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला. शनिवारी रात्री 12:30 वाजेच्या सुमारास तिला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं असता डॉक्टरांनी या संदर्भात पोलिसांना माहिती दिली.

गुन्हा दाखल, पाच आरोपी ताब्यात - याप्रकरणी फ्रेजरपुरा पोलीस ठाण्यात विविध कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तातडीनं कारवाई करत गुन्हे शाखा आणि स्थानिक पथकाच्या मदतीनं पाचही आरोपींना ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी दिली. आरोपींना सोमवारी न्यायालयात हजर करण्यात आलं असता न्यायालयानं त्यांना दोन मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.

