एक दिवसाच्या मृत बाळाच्या अंत्यविधीची जबाबदारी आई-वडिलांनी झटकली; पण स्वर्गरथ चालकाने जपली माणुसकी
जन्मदात्यांनीच मृतदेहाचा ताबा घेण्यास नकार दिल्यानं परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असतानाच, स्वर्गरथ चालकानं दाखवलेल्या या संवेदनशीलतेमुळे त्यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे.
Published : October 14, 2026 at 2:38 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : येथून एका बाजूला आई-वडिलांच्या नावाला कलंक लावणारी, तर दुसऱ्या बाजूला माणुसकी अजूनही जिवंत असल्याचा प्रत्यय देणारी एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एक दिवसाच्या मृत नवजात बालकाला स्मशानभूमीत नेण्यासाठी त्याचे जन्मदाते आई-वडील किंवा कोणतेही नातेवाईक पुढे आले नाहीत.
अशा कठीण परिस्थितीत स्वर्गरथ चालक देवराज गायकवाड यांनी समाजसेवेचं आणि माणुसकीचं अनोखं उदाहरण सादर केलं. नातेवाईकांनी पाठ फिरवल्यानंतर, देवराज गायकवाड यांनी आपल्या सहकाऱ्याच्या मदतीनं बाळाचा मृतदेह शासकीय रुग्णालयातून सन्मानानं स्मशानभूमीत आणला. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन त्या नवजात बालकावर अंत्यसंस्कार केले.
जन्मदात्यांनीच मृतदेहाचा ताबा घेण्यास नकार दिल्यानं परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असतानाच, स्वर्गरथ चालकानं दाखवलेल्या या संवेदनशीलतेमुळे त्यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, बाळाचे वडील अंत्यविधीच्या वेळी स्मशानभूमीत आले होते. मात्र, त्यांनी दुरूनच अंत्यविधी पाहिला आणि त्यानंतर तेथून निघून गेले. या घटनेनं उपस्थितांना हेलावून टाकलं. आपल्या आयुष्यात पहिल्यांदाच असा अनुभव आल्याचे स्वर्गरथ चालक देवराज गायकवाड यांनी सांगितलं.
चौथ्या महिन्यात जन्मलेल्या बाळाचा मृत्यू :
छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सेव्हन हिल परिसरातील एका खासगी रुग्णालयात चौथ्या महिन्यात प्रसूती झालेल्या बाळाचा मंगळवारी (13 ऑक्टोबर) मृत्यू झाला. मात्र, बाळाचा मृतदेह अंत्यविधीसाठी स्मशानभूमीत नेण्यास आई-वडील आणि नातेवाईक पुढे आले नाहीत. अखेर स्वर्गरथ चालक देवराज गायकवाड यांनी आपल्या सहकाऱ्याच्या मदतीनं बाळाचा मृतदेह स्मशानभूमीत नेऊन अंत्यविधी केला.
प्राथमिक माहितीनुसार, जळगाव जिल्ह्यातील एक जोडपं कामानिमित्त छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वास्तव्यास आहे. महिला 4 महिन्यांची गर्भवती असताना बाळाच्या आरोग्याची समस्या निर्माण झाली. त्यामुळे तिला सेव्हन हिल परिसरातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. महिलेला असह्य वेदना होत असल्यानं चौथ्या महिन्यातच प्रसूती करावी लागली. मात्र, जन्मानंतर बाळाचा मंगळवारी मृत्यू झाला.
नवरात्रीत मृत व्यक्तीला स्पर्श करण्यास मनाई असल्याचं कारण सांगितलं:
बाळाच्या वडिलांनी सिडको एन-6 येथील स्मशानभूमीत स्वर्गरथ चालवणारे देवराज गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना रुग्णालयात बोलावलं. बाळाचा मृत्यू झाला असून अंत्यविधीसाठी त्याला घेऊन जाण्यास त्यांनी सांगितलं. त्यावेळी 5 ते 6 नातेवाईक उपस्थित होते. मात्र, बाळाला सोबत घेऊन जाण्यास कोणीही तयार झालं नाही. उलट सर्व नातेवाईक तेथून निघून गेले.
नातेवाईक बाळाला घेऊन जाण्यास का तयार नाहीत? अशी विचारणा गायकवाड यांनी केली. त्यावर नवरात्रीत मृत व्यक्तीला स्पर्श करण्यास मनाई असल्याचं कारण त्यांनी दिलं. अखेर देवराज गायकवाड यांनी आपल्या सहकाऱ्याच्या मदतीने बाळाचा मृतदेह स्मशानभूमीत नेला आणि स्वतः अंत्यविधी केले.
‘तुम्हीच सर्व करून घ्या; आम्हाला काही नको’ :
बाळाचा मृतदेह स्मशानभूमीत आणताना त्याचे वडील दुसऱ्या रिक्षानं तिथं पोहोचले. मात्र, बाळाचा दफनविधी सुरू असलेल्या ठिकाणापासून ते सुमारे 100 ते 150 मीटर अंतरावर उभे राहिले. स्मशानभूमीतील कर्मचाऱ्यांनी त्यांना अंत्यदर्शन घेण्यासाठी आणि पुढील विधींसाठी जवळ येण्याची विनंती केली. मात्र, ‘तुम्हीच सर्व करून घ्या,’ असं सांगत त्यांनी तिथं येण्यास नकार दिला.
बाळाची संबंधित कागदपत्रे दुसऱ्या दिवशी येऊन घेऊन जाण्यास सांगितलं असता, ‘आम्हाला काही नको, सर्व तुमच्याकडेच राहू द्या,’ असं उत्तर त्यांनी दिलं. त्यानंतर संबंधित कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करून ते तेथून निघून गेले.
कुटुंबात नवीन सदस्याचं आगमन होणार असल्यानं आनंदाचं वातावरण असते. मात्र, अशा वेळी एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यास कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. या घटनेत मात्र बाळाच्या मृत्यूनंतर आई-वडिलांच्या वागण्यात दुःख जाणवलं नसल्याचं स्वर्गरथ चालक देवराज गायकवाड यांनी सांगितलं.