धक्कादायक! उपचाराच्या नावाखाली लहान मुलीची अडीच लाखांत विक्री; डॉक्टरसह पाच जणांवर गुन्हा दाखल

या प्रकरणामुळं गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याच्या वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडालीय.

A baby girl was sold for Rs 2.5 lakh in the name of treatment; A case was registered against five people including a doctor in Bhandara
धक्कादायक! उपचाराच्या नावाखाली लहान मुलीची अडीच लाखांत विक्री; डॉक्टरसह पाच जणांवर गुन्हा दाखल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 12, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
भंडारा : गोंदिया जिल्ह्यातील एका खाजगी डॉक्टरनं डॉक्टरी पेशाला काळीमा फासणारं कृत्य केलं आहे. डॉक्टरनं एका 10 दिवसांच्या चिमुकलीला चक्क अडीच लाख रुपयांना विकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. या प्रकरणात पोलिसांनी डॉक्टरसह पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला असून मुलीला खरेदी करणाऱ्या महिलेला अटक करण्यात आलीय. तर मुख्य सूत्रधार डॉ. नितेश वाजपेयी आणि इतर आरोपी फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेतायेत. दरम्यान, या प्रकरणामुळं गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याच्या वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडालीय.

भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील पांढराबोडी येथील मालती प्रकाश वाघमारे या महिलेच्या घरी दहा दिवसांची नवजात मुलगी असल्याची माहिती 2 फेब्रुवारीला महिला व बालकल्याण विकास विभागाच्या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 वर एका अज्ञात व्यक्तीकडून मिळाली. यानंतर जिल्हा समन्वयक यांच्यासह कर्मचारी मालती वाघमारे यांच्या घरी पोहोचले. तिथं त्यांना मुलगी आढळून आली. यावेळी गोंदिया येथून मुलीला आणल्याचं मालती वाघमारे यांनी महिला व बालकल्याण विकास विभागाच्या पथकाला सांगितलं.

दरम्यान, अधिक चौकशीसाठी मालती वाघमारे हिला भंडारा इथं महिला बालकल्याण विभागात 3 फेब्रुवारी रोजी बोलविण्यात आलं. मात्र ती उपस्थित राहिली नाही. त्यामुळं चाईल्ड हेल्पलाइनच्या समन्वकांच्यावतीनं संपूर्ण प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर वरठी पोलीस ठाण्यातील पथक लगेच मालती वाघमारे यांच्या घरी पांढराबोडीला पोहोचले. मात्र, महिला मुलीला घेऊन चारचाकी वाहनातून निघून गेल्याचं समजलं. त्यानंतर पोलिसांनी नाकाबंदी करीत कुशारी फाटा इथं एक चारचाकी वाहन अडवले. या वाहनात पोर्णिमा सतीश धुर्वे या महिलेच्या ताब्यात ती मुलगी सापडली.

संपूर्ण प्रकरणात मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधीत मुलगी ही तीन महिन्यांची होती. परंतु या लहान मुलीची खरेदी करणाऱ्या महिलेला ती मुलगी 15-20 दिवसांची असल्याचं सांगितलं होतं. सदर प्रकरणात मिळालेल्या माहितीत, मुलीच्या जन्मावेळी तिचं वजन कमी होतं. त्यामुळं मुलीला गंगाबाई रुग्णालय इथं दाखल करण्यात आलं होतं. तेथून डिस्चार्ज दिल्यानंतरही मुलीच्या प्रकृतीत सुधारणा होत नव्हती. त्यानंतर आरोपी डॉक्टरनं मुलीच्या आई-वडिलांना नागपूर येथील स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीनं आर्थिक मदत घेऊन मुलीला उपचारासाठी नागपूरला पाठवणं आवश्यक असल्याचं सांगितलं. तसंच त्याठिकाणी आई-वडिलांची आवश्यकता नाही, असं सांगून मुलीला ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर येतेय.

दरम्यान, यासंबंधी मुलीला जन्म दिलेल्या पालकांनी समाधानकारक उत्तरं दिली नाहीत. त्यांनी गोंदिया येथील एका डॉक्टरांच्या सांगण्यावरून आपण मुलीला गोंदियाला घेऊन जात असल्याचं महिला व बालकल्याण विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं. आता या प्रकरणामध्ये पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला असून एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात आतापर्यंत केवळ एकाच व्यक्तीला अटक झाली आहे. मुख्य सूत्रधार असलेला डॉ. नितेश वाजपेयी फरार असून पोलीस शोध घेत आहेत.

