शिर्डीत लवकरच भव्य शिवसृष्टी उभारणार, 10 कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी; डॉ. सुजय विखे पाटील यांची माहिती
Shivsrushti will soon be built in Shirdi, Information from Dr. Sujay Vikhe-Patil
Published : February 19, 2026 at 1:47 PM IST
शिर्डी : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या विचारांना शिर्डीत भव्य रूप देण्यासाठी 10 कोटी रुपयांच्या शिवसृष्टी प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असून वर्कऑर्डर प्राप्त झाली आहे. त्यामुळं लवकरच या ऐतिहासिक प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी दिली. छत्रपती शासन आणि युवा शिर्डी ग्रामस्थ यांच्या वतीनं आयोजित शिवजयंतीनिमित्त कार्यक्रमात बोलताना डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी शिर्डीमध्ये शिवसृष्टी उभारण्याचा संकल्प व्यक्त केला. यावेळी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक -नगरसेविका विविध पदाधिकारी तसंच मोठ्या संख्येनं उपस्थित माता-भगिनी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
युवकांना योग्य दिशा देण्याचे काम : डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितलं की, सालाबादप्रमाणे शिर्डी परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. युवा शिर्डी ग्रामस्थ आणि छत्रपती शासन या दोन्ही संघटनांच्या माध्यमातून युवकांना सामाजिक व सांस्कृतिक उपक्रमांद्वारे योग्य दिशा देण्याचे काम सुरू असून शिर्डीचे भविष्य हे युवकांच्या खांद्यावर असल्याचं डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी नमूद केलं. तसंच विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून युवकांमध्ये संघटनात्मक व सामाजिक जाणीव निर्माण करण्याचे कार्य या संघटनांकडून सातत्यानं होत असल्याबद्दल डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आभार व्यक्त केले.
शिवसृष्टीचे काम तातडीनं सुरू करण्यात येईल : "आज समोर बसलेल्या माता-भगिनींनी महाराष्ट्राची पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून कार्यक्रमाला दिलेली उपस्थिती अभिमानास्पद आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना शोभेल असा विकास आपण शिर्डीत करणार आहोत. बसस्थानकासमोरील इरिगेशन विभागाची जागा पाहणी केली असून शिवसृष्टीचे काम तातडीनं सुरू करण्यात येईल," असं डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितलं. याचबरोबर, महाराष्ट्रातील सर्व नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांमध्ये आदर्श ठरेल अशी ही भव्य शिवसृष्टी उभारण्यात येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करताना डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेवेळी सर्वधर्म व घटकांना सोबत घेतलेला समावेशक विचार आजही मार्गदर्शक असल्याचं नमूद केलं.
'साईंची भूमी–स्वच्छतेची हमी' उपक्रम : पुढं डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले की, "छत्रपती शासन यांच्या वतीने 'साईंची भूमी–स्वच्छतेची हमी' हा उपक्रम राबविण्यात येत असून आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची साईनगरी स्वच्छ व सुंदर ठेवणे ही प्रत्येक शिर्डीकरांची जबाबदारी आहे." दरम्यान, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे, कचरा टाकणे अथवा घाण करणाऱ्या व्यक्तींचे छायाचित्र काढून छत्रपती शासन यांना सादर केल्यास 500 रुपयांचे बक्षीस देण्याचा उपक्रम हाती घेतल्याबद्दल डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी छत्रपती शासन यांचे आभार व्यक्त केले. "शिर्डीचे भविष्य युवकांच्या खांद्यावर आहे. या युवकांना योग्य दिशा देण्याचे काम युवा शिर्डी ग्रामस्थ आणि छत्रपती शासन करत असून त्यांच्या माध्यमातून शिर्डीची प्रगती निश्चितपणे वेगाने होईल," असे ते म्हणाले.
