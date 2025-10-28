लंडनच्या संग्रहालयातील बहुप्रतिक्षित वाघनखे कोल्हापुरात; मराठ्यांच्या युद्धशस्त्रांची शाहूनगरीत 'पर्वणी'

ETV Bharat / state

सरकारच्या 'शिवशस्त्र शौर्यगाथा' या उपक्रमांतर्गत लंडन येथून आणलेले वाघनखं आणि मराठाकालीन शस्त्र प्रदर्शनाचे औपचारिक उद्घाटन मंगळवारी सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते ऑनलाईन करण्यात आलं.

tiger claws from London Museum
बहुप्रतिक्षित वाघनखे कोल्हापुरात (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 7:40 PM IST

कोल्हापूर- बहूप्रदर्शित वाघनखांचं प्रदर्शन अखेर कोल्हापुरातील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचं जन्मस्थळ असलेल्या 'लक्ष्मी-विलास पॅलेस' इथं आजपासून सुरू झालं आहे. नागपूर, सातारा नंतर मराठा साम्राज्याची दुसरी राजधानी असलेल्या करवीरमध्ये यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाला उजाळा मिळणार आहे. 4 मेपर्यंत या ऐतिहासिक वास्तूत लंडनहून आणलेल्या वाघनखांसह 235 विविध शिवकालीन शस्त्रे शिवप्रेमींच्या डोळ्याचे पारणे फेडणार आहेत. राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते या प्रदर्शनाचं उदघाटन करण्यात आलं.

कोल्हापुरातील कसबा बावडा येथील लक्ष्मी विलास पॅलेसमधील राजर्षी शाहू महाराज जन्मस्थळावर तात्पुरते उभारलेल्या संग्रहालयात मंगळवारी राज्य सरकारच्या 'शिवशस्त्र शौर्यगाथा' या उपक्रमांतर्गत लंडन येथून आणलेले वाघनखं आणि मराठाकालीन शस्त्र प्रदर्शनाचे औपचारिक उद्घाटन मंगळवारी सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते ऑनलाईन करण्यात आलं. तर पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर हे उद्घाटनाच्चया कार्यक्रमाला कार्यक्रमाला प्रत्यक्षपणे उपस्थित राहिले.

लोकोत्सव म्हणून साजरा करण्याच्या दृष्टीनं सर्वोतोपरी प्रयत्न- आता पुढील आठ महिने ही वाघाचीनखे कोल्हापूरकरांना पाहण्यासाठी उपलब्ध राहणार आहेत. पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्यातर्फे मराठा योद्धांकडून वापरली गेलेली शस्त्रांबद्दल कृतज्ञता म्हणून राज्य सरकारनं हे 'शिवशस्त्र शौर्यगाथा' भरवलं आहे. हे प्रदर्शन केवळ राज्य शासनाचा उपक्रम न राहता लोकोत्सव म्हणून साजरा करण्याच्या दृष्टीनं सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचं सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितलं.

वाघनखांची आहेत विविध प्रकार- वैशिष्ट्यपूर्ण मराठा शैलीच्या शस्त्रांमध्ये वाघनखांचा समावेश आहे. वाघनख, बागनख, शिवनखा आणि नखशास्त्र अशा नावानं मध्ययुगीन काळात ओळखलं जात होतं. वाघाच्या नख्या उगारलेल्या पंजाशी साधर्म्य असणारी हे शस्त्र आयताकृती भरीव धातूच्या पट्टीवर एका बाजूने धातूची वक्राकार, तीक्ष्ण नखे जोड देऊन बसवलेली आहेत. या नखांची संख्या 2 पासून 5 पर्यंत आहे. नख्यांचा साचा तर्जनी आणि करंगळीमध्ये घालून बसवता यावीत यासाठी दोन गोलाकार धातूच्या अंगठ्या धातूच्या पट्टीवर लावलेल्या आहेत. चांदीचे वाघनख आणि एकनखी वाघनखं असे वाघनखाची प्रकारही आहेत.

प्रदर्शन आणि उद्घाटनावेळी पोवाडा आणि युद्धकलेची प्रात्यक्षिके- यावेळी शाहीर आझाद नाईकवाडी यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसमवेत वीररसयुक्त पोवाडा सादर केला. भुदरगड तालुक्यातील वेंगरुळ येथील गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांनी लखन जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवकालीन युद्धकलेची प्रात्यक्षिके सादर केली. प्रदर्शनात दांडपट्टा, ढाली, तलवारी, बर्चे, भाले आणि वाघनखे यासारखी तब्बल 235 विविध शिवकालीन शस्त्रे आहेत.

प्रदर्शनाच्या कार्यक्रमात झाला सावळा-गोंधळ- 'शिवशस्त्र शौर्य गाथा' प्रदर्शनाच्या उद्घाटनासाठी प्रेक्षकच नसल्यानं अनेक खुर्च्या रिकाम्या राहिल्याचं दिसून आलं. शेजारील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रॅक्टिकल सोडून जबरदस्तीनं कार्यक्रमासाठी बसविण्याची नामुष्की जिल्हा प्रशासनावर ओढवली. अनेक प्रमुख नेत्यांनी या समारंभाकडे पाठ फिरवल्यामुळे व्यासपीठावरील खुर्च्या काढून टाकण्याची प्रशासनावर वेळ आली. या प्रदर्शनासाठी सामान्य व्यक्तींना प्रवेश का दिला नाही, याचा जाब माध्यमांनी विचारला तेव्हा पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे अनुत्तरीत झाले. काहीही न बोलता त्यांनी माध्यमांपासून दूर राहणं पसंत केले. तर मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक यांनीही पालकमंत्र्यांसह याबाबतची नाराजी व्यक्त केली. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकीयेन, पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे आणि उपसंचालक हेमंत दळवी उपस्थित होते.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खानच्या वधाकरिता वापरलेले 'वाघनख' किंवा वाघाच्या पंजाचा खंजीर यूकेमधून तीन वर्षांसाठी महाराष्ट्रात आणण्यात आला आहे. यासाठी राज्य सरकार आणि लंडनमधील व्हिक्टोरिया आणि अल्बर्ट संग्रहालय मंगळवारी सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. यापूर्वी नागपूरसह साताऱ्यामध्ये वाघनखांचे प्रदर्शन ठेवण्यात आलं होतं.

