जागावाटपावरून शिवसैनिक आक्रमक; नीलम गोऱ्हे यांच्या घराबाहेर आंदोलन
पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अद्याप महायुतीचं जागा वाटप न झाल्यामुळं संतप्त शिवसैनिकांनी शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांच्या घराबाहेर शुक्रवारी आंदोलन केलं.
Published : December 26, 2025 at 2:57 PM IST
पुणे : आगामी पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजपा आणि शिवसेना युती करणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. मात्र, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तारीख जवळ येत असून अद्यापही जागा वाटपाचा तिडा सुटलेला नाही. अशातच शिवसेनेनं पुणे महानगरपालिकेसाठी 20 ते 25 जागांची मागणी केली होती. परंतु, भाजपा इतक्या जागा द्यायला तयार नाही. अशातच काही नाराज इच्छुक उमेदवार आणि कार्यकर्ते शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांच्या घरासमोर जमले होते. यावेळी त्यांनी नीलम गोऱ्हे यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत.
आक्रमक शिवसैनिक नीलम गोऱ्हेंच्या घराबाहेर जमले : पुणे महानगरपालिकेत शिवसेनेनं मागितलेल्या जागा देण्यास भाजपा तयार नाही. अशातच काही इच्छुक उमेदवार आपल्या कार्यकर्त्यांसह नीलम गोऱ्हे यांच्या पुण्यातील निवासस्थानाबाहेर जमले होते. अनेक इच्छुकांवरती अन्याय होत असल्याचा आरोप या कार्यकर्त्यांनी यावेळी केला आहे. नीलम गोऱ्हे यांच्या घराबाहेर सर्वजण जमले व यावेळी त्यांनी घोषणाबाजी केली. नीलम गोऱ्हे यांच्या घराबाहेर पोलिसांचा बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आला आहे. पुण्यात भाजपा आणि शिवसेना महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये एकत्रित लढणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मात्र, जागा वाटपावरून अद्यापही त्यांच्यात एकमत झालेलं नाही. या सर्व घडामोडीमध्ये शिवसेनेचे कार्यकर्ते नाराज झाल्याचं दिसून येत आहे.
...तोपर्यंत इथून हटणार नाही : "आम्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असून, पुण्यात काही नेत्यांनी पक्षाला कमर्शियल केलं आहे. महायुतीमध्ये आज आमच्या पक्षाला सन्मान मिळत नसेल तर कशाला महायुती म्हणून लढायचं? आज पुणे शहरात शिवसेनेची ताकद असून, पक्षानं वेगळं लढलं पाहिजे. तसंच महायुतीमध्ये शिवसेनेला सन्मानजनक वागणूक देत जवळपास 50 जागा तरी द्याव्यात, अशी आमची मागणी आहे. तसंच जोपर्यंत पक्षाच्या नेत्या नीलम गोऱ्हे आम्हाला भेटत नाहीत तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही," अशी आक्रमक भूमिका शिवसैनिकांनी घेतली आहे.
हेही वाचा :