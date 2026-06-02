'खरी शिवसेना एकच, दुसरी अमित शाह यांची कंपनी'-संजय राऊतांचा शिंदे शिवसेनेला टोला
मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी भाजपावर टीका केल्यानंतर शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते शिर्डीत माध्यमांशी बोलत होते.
Published : June 2, 2026 at 9:00 AM IST|
Updated : June 2, 2026 at 9:41 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर)- "खरी शिवसेना एकच आहे.दुसरी अमित शाह यांची कंपनी आहे", असा टोला खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला लगावला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत सोमवारी शिर्डी दौऱ्यावर आले होते. शिर्डीत आयोजित शिवसेना कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याला त्यांनी उपस्थिती लावली. या मेळाव्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी बंडखोरी करणाऱ्या शिवसेनेच्या माजी नेत्यांवर टीका केली.
"भाजपा आपल्यासोबतच्या पक्षांना संपवण्याचे कारस्थान रचत आहे", असे मंत्री तथा शिंदे शिवसेनेचे नेते अब्दुल सत्तार यांनी वक्तव्य केलं आहे. त्याबाबत विचारले असता संजय राऊत म्हणाले, "जर भाजपा तुम्हाला संपवतोय. तर मग तुम्ही आणि तुमचे नेते आज भाजपासोबत का गेले ? भाजपाचे घरगडी म्हणून काम करण्याची भूमिका तुम्ही का स्वीकारली ? यावर आधी तुम्ही स्वतःच्या नेत्यांना प्रश्न विचारायला हवा. भाजपासोबत जाणे म्हणजे महाराष्ट्राशी बेईमानी करणे आणि महाराष्ट्राला खड्ड्यात घालण्यासारखे आहे. अब्दुल सत्तार यांनी हीच गोष्ट त्यांच्या गटाच्या प्रमुखांना एकनाथ शिंदेंना जाऊन ठणकावून सांगायला हवी".
दोन्ही शिवसेना पुन्हा एकत्र याव्यात, असे अब्दुल सत्तार यांना वाटत असल्याच्या प्रश्नावर राऊत म्हणाले," पहिली गोष्ट म्हणजे शिवसेना दोन नाहीत. हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली आणि ज्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आहेत, ती एकच खरी शिवसेना आहे. ज्याला हे लोक दुसरी शिवसेना म्हणत आहेत, ती अमित शाह यांची सेना आहे. तो निवडणूक आयोग आणि भाजपाचा कट असून तात्पुरती निर्माण केलेली अमित शाह यांची एक कंपनी आहे". पुढे बोलताना त्यांनी शिंदे शिवसेनेतील नेत्यांना टोला लगावला की," ज्यांना आपल्या कृत्याचा आता पश्चात्ताप झाला असेल त्यांनी थेट शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करावी".
भाजप स्लो पॉइजन आहे हे आम्हाला पहिल्या दिवसापासून माहित आहे म्हणून आम्ही तिकडे फिरकत नाही.
पण सत्तार भाईं तुम्ही सत्तेसाठी थोडीच लाचार झाला होतात. तुम्ही तर हिंदुत्वासाठी त्याग केला होता. त्यामुळे त्यांनी विष दिलं काय किंवा मुंडक छाटलं काय
" मुझे उम्मीद है, बीजेपी और…<="" p>— sushmatai andhare (@andharesushama) June 1, 2026
शिवसेनेच्या (यूबीटी) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनीदेखील अब्दुल सत्तार यांच्या वक्तव्यावरून बंडखोर नेत्यांना सुनावलं आहे. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे," भाजपा स्लो पॉइजन आहे, हे आम्हाला पहिल्या दिवसापासून माहित आहे. म्हणून आम्ही तिकडे फिरकत नाही. पण सत्तार भाई तुम्ही सत्तेसाठी थोडीच लाचार झाला होतात. तुम्ही तर हिंदुत्वासाठी त्याग केला होता. त्यामुळे त्यांनी विष दिलं काय किंवा मुंडक छाटलं काय? भाजप आणि फडणवीस साहेबांची प्रत्येक दडपशाही तुम्ही हसतमुखानं सहन कराल अशी आशा आहे. कारण तुम्हाला हिंदुत्वाची काळजी आहे".
हेही वाचा-