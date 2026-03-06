'...तर उद्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उचलतील'; काय म्हणाले संजय राऊत? जाणून घ्या सविस्तर

ETV Bharat / state

खासदार संजय राऊत यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीवर आणि ज्योती वाघमारे यांना मिळालेल्या राज्यसभेच्या उमेदवारीवर आपली प्रतिक्रिया दिली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 1:44 PM IST

मुंबई : शिवसेना पक्षाच्या फायर ब्रँड नेत्या आणि प्रवक्त्या ज्योती वाघमारे यांना शिवसेनेनं राज्यसभेची उमेदवारी दिली. त्यांना दिलेल्या उमेदवारीनंतर राज्यात विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. यावर आणि अमेरिका-इस्रायल तसंच इराण यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीवर शिवसेनेचे (उबाठा) खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.

...तर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प उद्या पंतप्रधान मोदींना उचलतील : "एखाद्या राष्ट्र प्रमुखाचं मरण ही केवळ इराणच्या दृष्टीनं नव्हे तर जगासाठी दुःखद घटना आहे. एखाद्या देशाच्या प्रमुखाला अशा पद्धतीनं मारणं, एखाद्या देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाला घरातून उचलून न्यूयॉर्कला आणणं, एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाला ठार करण्याचा इशारा देणं या सर्व गोष्टी जागतिक पातळीवर निषेधार्थ आहेत. देशातील सत्ता उलथवून टाकण्याचं काम हे लोकशाही मार्गानं तिथल्या जनतेनं केलं पाहिजे. इतर राष्ट्रांना तो अधिकार नाही. उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना काही वाटलं आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उचलण्याचा प्रयत्न केला तर ते आम्ही होऊ देणार नाही. आम्ही मोदींचा पराभव लोकशाही मार्गानं करू. उद्या इस्रायलनं जर मोदींवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला तर तो आम्ही देश म्हणून होऊ देणार नाही. यामुळं जर इराण बाबतीत अशा घटना घडत असतील तर भारतानं राष्ट्र म्हणून याचा निषेध केला पाहिजे. युद्धामध्ये मध्यस्थी करून युद्ध थांबवलं पाहिजे," असं म्हणत संजय राऊत यांनी आपलं मत मांडलं.

सामान्य कार्यकर्त्याला पद मिळतय, खुल्या दिलानं स्वागत केलं पाहिजे : "कोणाला राज्यसभेचं तिकीट द्यायचं हा त्यांच्या पक्षाचा प्रश्न आहे. त्यांच्या हाय कमांडनं त्यांची निवड केली असेल तर मी त्यावर बोलणार नाही. एखाद्या सामान्य कुटुंबातील कार्यकर्ता, दलित शोषित कुटुंबातील कार्यकर्त्याला जर महत्त्वाचं पद मिळत असेल तर तो कोणत्याही पक्षाचा जरी असला तरी त्याचं स्वागत करण्याची भूमिका आम्ही नेहमीच घेतली आहे. आमचे नक्कीच राजकीय मतभेद आहेत. पण एका सामान्य कार्यकर्त्याला एखादं महत्त्वाचं पद मिळत असेल तर त्याचं खुल्या दिलानं स्वागत केलं पाहिजे. तर दुसरीकडं ज्योती वाघमारे या माझ्यावर टीका करताना अपशब्द वापरतात, असं मी लोकांकडून ऐकलं आहे. ती त्यांची संस्कृती किंवा पक्षाचे संस्कार असतील. असं जरी असलं तरी एक सामान्य कुटुंबातील व्यक्तीला त्यांच्या पक्षानं उमेदवारी दिली आहे. अशावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातल्या तळागाळातील शोषितांसाठी काम करावं," अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी दिली.

