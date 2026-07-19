ठाकरेंच्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणानंतर राज्यात उमटल्या विविध राजकीय प्रतिक्रिया; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, 'त्यांनी...'
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना उबाठा पक्षाच्या सहा बंडखोर खासदारांच्या गटाला शिवसेनेत विलीन होण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. राजकीय क्षेत्रातून प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
Published : July 19, 2026 at 3:14 PM IST
मुंबई : राज्याच्या राजकारणातील अतिशय महत्त्वाची घटना नुकतीच घडली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा बंडखोर खासदारांच्या गटाला शिवसेनेत विलीन होण्याची मंजुरी दिली. यामुळं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा खासदार शिवसेनेत जाणार हे स्पष्ट झालं आहे. मात्र, आता यांच्या या निर्णयानंतर विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत
खासदार ओमराजे निंबाळकर, खासदार संजय जाधव, खासदार संजय देशमुख, खासदार संजय दिना पाटील, खासदार नागेश अष्टीकर, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे या शिवसेना यूबीटीच्या सहा खासदारांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये या खासदारांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता.
लोकसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णय चुकीचा : "लोकसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या खासदारांविषयी घेतलेल्या निर्णय चुकीचा आहे. नियमात नसताना लोकशाहीचे तुकडे-तुकडे करायचं ठरवलं असल्यामुळं हा निर्णय अध्यक्षांनी घेतला आहे," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी दिली.
उद्धव ठाकरेंनी आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे : "सहा खासदारांच मी स्वागत केलं आहे. विकासकामांसाठी ते शिवसेनेत आले आहेत. मतदारसंघाच्या लोकांना न्याय देण्यासाठी ते इथं आहेत. यामुळं एनडीए मजबूत झाली आहे. मात्र, लोक सोडून का जात आहेत? याचा आत्मपरीक्षण उद्धव ठाकरे यांनी केलं पाहिजे," असा टोला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना लगावला.
सहा खासदार निर्लज्ज आहेत : "सहा खासदार निर्लज्ज आहेत. गद्दार शब्दही त्यांना कमी पडेल. हा लोकशाहीवरचा बलात्कार करून खून आहे. राज्यात सध्या घडणाऱ्या गुन्ह्यांप्रमाणं हा रेप अँड मर्डर आहे. 50-50 कोटीला हे खासदार विकले गेले आहेत. त्यांना विकत घेतलं आहे. आज लोकांना खायला मिळत नाही. मात्र, या खासदारांना विकत घेतलं आहे," अशी प्रतिक्रिया शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली.
संजय राऊतांच्या टीकेला भाजपाचं प्रत्युत्तर : "संजय राऊत यांनी शिवसेनेच्या मूळ विचारांशी आणि हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिकेशी गद्दारी केली. त्यामुळं हत्या आणि बलात्कारासारखे शब्द वापरण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही. हिंदुत्वाचे विचार भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या माध्यमातून अधिक मजबूत होतील," असं म्हणत भाजपाचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी संजय राऊतांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं.
कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच आम्ही हा निर्णय घेतला : "लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत आहे. विकासासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात कायदेशीर लढाई लढू," अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय देशमुख यांनी दिली.
कायद्यानं कोणताही गट बनवण्याचा अधिकार नाही : "झालेला निर्णय कायदेशीर नाही. कायद्यानं कोणताही गट बनवण्याचा अधिकार दिलेला नाही. मात्र, अध्यक्षांनी निर्णय घेतला आहे. पुढील कायदेशीर कारवाई पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशावरून केली जाईल," असं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितलं.
लोकसभा अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत : "सर्व खासदारांनी घेतलेला निर्णय अतिशय विचार करून घेतला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी योग्य निर्णय घेतला आहे. 2022 पासून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष न्यायालयात जात आहे. मात्र, न्यायालय सत्याच्या बाजूनं आहे. याचा आम्हाला विश्वास आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो," असं खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी म्हटले.
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