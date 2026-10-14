'पाच हजारात दिवाळी कशी करायची? शेतकऱ्यांची चेष्टा करू नका, हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्या'-आमदार कैलास पाटील
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केल्यानंतर आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Published : October 14, 2026 at 5:35 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 6:17 PM IST
धाराशिव - पाच हजार रुपयामध्ये शेतकऱ्यांनी दिवाळी कशी साजरी करायची, हे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी सांगावे. एक एकर सोयाबीन काढण्यासाठी पाच हजार रुपये मजुरी लागते. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर करून सरकार शेतकऱ्यांची चेष्टा करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याऐवजी दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान 50 हजार रुपयांची भरीव मदत द्यावी, अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार कैलास पाटील यांनी राज्य सरकारकडं केली.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली. या घोषणेवर आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या मदतीच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अग्रीम मदतीची भाषा का?- आमदार कैलास पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारनं 26 सप्टेंबर रोजी दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. जवळपास 81 टक्के पंचनामे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय पथकानंही पाहणी करून दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती जाणून घेतली. एवढ्या सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतरही सरकार अग्रीम मदतीची भाषा का करीत आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पंचनामे अंतिम टप्प्यात असताना पूर्ण मदत का नाही- दुष्काळ जाहीर झाला, त्याच दिवशी मदत दिली असती तर त्याला अग्रीम म्हणता आले असते. आता पंचनामे अंतिम टप्प्यात आले आहेत. केंद्रीय पथकाची पाहणी झाली आहे. तरीही सरकार पाच हजार रुपये अग्रीम देणार असे सांगत आहे. मग, एवढे दिवस पंचनामे कशासाठी केले? शेतकऱ्यांना पूर्ण नुकसानभरपाई देण्यासाठी सरकार आणखी कशाची वाट पाहत आहे? असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला.
खाद्यतेलाचा एक डबा खरेदी करायचा म्हटले तरी दोन हजार सातशे रुपये खर्च होतात. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांत शेतकऱ्यांची दिवाळी कशी होणार? मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी पाच हजार रुपयांत दिवाळी साजरी करण्याचं गणित शेतकऱ्यांना समजावून सांगावं? सरकारकडून या मदतीचाही मोठा गाजावाजा केला जाईल. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड केल्याचं सांगितलं जाईल. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकरी आर्थिक संकटात असताना एवढ्या तुटपुंज्या रकमेतून त्यांची दिवाळी गोड होऊ शकत नाही- शिवसेना यूबीटी आमदार कैलास पाटील
मदत मिळवण्यात अडचण काय आहे?- दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीची वाट पाहणार नाही, असे राज्य सरकारनं यापूर्वी जाहीर केलं होतं. मग, आता केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याची प्रतीक्षा का केली जात आहे? असा सवाल करत पाटील म्हणाले की राज्यात आणि केंद्रात एकाच विचाराचे सरकार असल्याचं सातत्यानं सांगितले जातं. मग केंद्र सरकारकडून पुरेशी मदत मिळवण्यात अडचण काय आहे? शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारनं स्वीकारली पाहिजे.
नुकसानभरपाई निश्चित केली पाहिजे- दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. यापूर्वी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले. तर यंदा खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. आता रब्बीच्या पेरणीचीही शक्यता अत्यंत कमी आहे. अनेक भागांत रब्बीची पेरणीच होणार नसल्यानं पुढील हंगामातून उत्पन्न मिळण्याची आशाही मावळत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत सरकारनं जुन्या निकषांच्या चौकटीत न अडकता शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन नुकसानभरपाई निश्चित केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
50 हजार रुपये मिळावेत- शेतकऱ्यांनी आधीच पेरणी बियाणे खते मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च केला आहे. पीक हातचे गेल्यानं त्यांच्याकडे देणी फेडण्यासाठीही पैसे नाहीत. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये मिळाले तरच ते काही प्रमाणात आपली देणी भागवून दिवाळी साजरी करू शकतील. पाच हजार रुपयांच्या मदतीनं त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी मदत लवकरच जाहीर करू, या सरकारच्या भूमिकेवरही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. लवकरच म्हणजे नेमके कधी? त्यासाठी सरकार कोणता मुहूर्त शोधत आहे? शेतकरी रोज संकटाशी झुंज देत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे गंभीर वास्तव समोर असताना सरकार केवळ लवकरच मदत करू सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे सांगत आहे. आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांनी प्रतीक्षा करायची असा संतप्त सवाल त्यांनी केला- शिवसेना यूबीटीचे आमदार कैलास पाटील
दिवाळी गोड झाल्याचा दावा करू नये- ई-पीक पाहणी झालेली असतानाही शेतकऱ्यांना पुन्हा छायाचित्रे आणि कागदपत्रे जमा करण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च झाला. पंचनामे आणि मंत्र्यांचे दौरे झाले. केंद्रीय पथकाचीही पाहणी झाली तरीही मदत देण्यासाठी आणखी कोणती प्रक्रिया शिल्लक आहे? हे सरकारने स्पष्ट करावे अशी मागणी पाटील यांनी केली. सरकारला शेतकऱ्यांविषयी खरोखरच कळवळा असेल थोडी तरी संवेदना शिल्लक असेल तर दिवाळीपूर्वी भरीव नुकसानभरपाई द्यावी. केवळ पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देऊन शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड झाल्याचा दावा करू नये. पंचनामे आणि पाहण्यांच्या नावाखाली वेळ घालवण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष मदत जमा करावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.