ETV Bharat / state

साताऱ्यातील ११५ कोटींच्या ड्रग्ज प्रकरणात शिंदे कनेक्शन? सुषमा अंधारेंचा गंभीर आरोप, राजीनाम्याची केली मागणी

सातारा जिल्ह्यातील सावरी गावातील एका रिसॉर्टमध्ये कोट्यवधींचं ड्रग्ज सापडलं आहे. या प्रकरणात एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली आहे.

SUSHMA ANDHARE ON EKNATH SHINDE
पत्रकार परिषदेत बोलताना सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 17, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : सातारा जिल्ह्यातील सावरी गावात अंदाजे 115 कोटी रुपये किंमतीचा 45 किलो ड्रग्ज साठा सापडला आहे. या ड्रग्ज प्रकरणात सापडलेल्या व्यक्तींना एका रिसॉर्टमधून जेवण जात होतं. ते रिसॉर्ट प्रकाश शिंदे यांच्या मालकीचं आहे. ते रिसॉर्ट रणजीत शिंदे चालवत होते. प्रकाश शिंदे हे एकनाथ शिंदे यांचे भाऊ असून रणजीत शिंदे हे दरेगावचे सरपंच आहेत. एकनाथ शिंदे दरेगावचे रहिवाशी आहेत. यामुळं याप्रकरणात एकनाथ शिंदे यांचा राजीनामा घ्यायला हवा, अशी मागणी शिवसेना (उबाठा) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना केली.

एकनाथ शिंदेंचा राजीनामा घ्यायला हवा : "देशाच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारी घटना 13 डिसेंबरला सातारा जिल्ह्यातील सावरी गावात घडली आहे. सावरी गावात राज्यातील सर्वात मोठा ड्रग्ज साठा सापडला आहे. तो अंदाजे 115 कोटी किंमतीचा 45 किलो ड्रग्जचा साठा आहे. याप्रकरणात सापडलेल्या व्यक्तींना एका रिसॉर्टमधून जेवण जात होतं. ते रिसॉर्ट प्रकाश शिंदे नावाच्या व्यक्तीच्या मालकीचं आहे. हे रिसॉर्ट रणजीत शिंदे चालवत होते. प्रकाश शिंदे हे एकनाथ शिंदे यांचे भाऊ असून रणजीत शिंदे हे दरेगावचे सरपंच आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दरेगावचे रहिवाशी आहेत. यामुळं जो नियम आपण धनंजय मुंडेंना लावला. तसंच पार्थ पवार यांच्या प्रकरणात अजित पवार यांना लावलेला नियम प्रकाश शिंदे यांच्या प्रकरणात लावून एकनाथ शिंदे यांचा राजीनामा घ्यायला हवा," अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)

या प्रकरणाचा तपास व्हावा : "ड्रग्ज प्रकरणात सापडलेल्या लोकांना या रिसॉर्टमधून जेवण कसं गेलं? तेजयश असं त्या रिसॉर्टचं नाव आहे. हे रिसॉर्ट प्रकाश शिंदे यांच्या नावावर असून तेज आणि यश ही त्यांच्या मुलांची नावं आहेत. कोयना धरण परिसरात कुठलंही बांधकाम करता येत नाही. मग 5 मीटर अंतरावर बांधकाम कसं केलं? तसंच इथं श्रीकांत शिंदे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत रणजीत शिंदे यांचे फोटो आहेत. त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी रणजीत शिंदे यांनी बॅनर लावले होते. प्रकाश शिंदे कोण आहेत? त्यांची ही ओळख तुषार दोशी यांनी का लपवली? प्रकरणातील फरार आरोपी कुठं आहेत? सावंत यांनी रेड टाकली होती. ते आता या प्रकरणाबाबत काही बोलत नाहीत. त्यांच्यावर कुणाचा दबाव आहे? रेड टाकायला गेले होते तेव्हा त्यांना ही माहिती नव्हती का? याचं उत्तर त्यांनी द्यावं. तसंच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा रणजीत शिंदे मुंबईतून खेड्याकडं का गेले? हे हॉटेल अनधिकृत आहे. नगरविकास खातं यासाठी वापरलं का? याचा तपास व्हावा," अशी मागणी अंधारे यांनी केली.

हेही वाचा :

  1. तरुणानं गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकरीवर सोडलं पाणी, पराट्या तुराट्यांपासून बनवलं 'बायोचार'; पोत हरवलेल्या जमिनीला वरदान
  2. 19 डिसेंबरला अमेरिकेच्या संसदेत किंवा बाहेर काही महत्त्वाचे गौप्यस्फोट होणार, पृथ्वीराज चव्हाणांच्या विधानाला संजय राऊतांचा दुजोरा
  3. लिलावात घर विकत घेताना थकबाकीची सगळी जबाबदारी नवीन मालकावरच, हायकोर्टाचा निर्वाळा

TAGGED:

सुषमा अंधारे
एकनाथ शिंदे
SATARA DRUG CASE
EKNATH SHINDE
SUSHMA ANDHARE ON EKNATH SHINDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.