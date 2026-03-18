'रुपाली चाकणकर यांनी लिंगपिसाट माणसाला मदत केली तर जबाबदारी कोण घेणार'- 'कॅप्टन' प्रकरणावरून सुषमा अंधारेंची टीका
स्वयंघोषित कॅप्टन अशोक खरातला बलात्कारप्रकरणी अटक केल्यानंतर शिवसेना यूबीटी नेत्या सुषमा अंधारे यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांवर टीका केली. वाचा सविस्तर प्रकरण
Published : March 18, 2026 at 6:01 PM IST
नाशिक - बलात्कार प्रकरणात नाशिक पोलिसांनी स्वयंघोषित कॅप्टन अशोक खरात या ज्योतिषाला अटक केली. खरात हा अनेक मोठ्या राजकीय नेत्यांचे भविष्य सांगतो, अशी त्याची ओळख आहे. या कारवाईमुळं नाशिकसह संपूर्ण राज्यात राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी काही व्हिडीओ समोर आल्यावर शिवसेना (यूबीटी) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्यावर जोरदार टीका केली. हे राज्याचं एपस्टीन फाईल असल्याची टीका अंधारे यांनी केली.
शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या", व्यक्ती म्हणून माझं कोणाशीही काहीही भांडण नाही. मुद्दा हा आहे की आयोग नावाची यंत्रणा महिलांचे सक्षमीकरण, समावेशकता आणि सबलीकरण यावर काम करत असते. पण, आयोगाच्या अध्यक्ष पदावरील व्यक्ती अशा एखाद्या व्यक्तीच्या डोक्यावर छत्री धरत असेल आणि तो व्यक्ती बलात्कार प्रकरणात अटक होतो. यातून हा संदेश जाणार आहे की सगळं महिला आयोगाच्या छत्रछायेखाली सुरू होतं. या स्वयंघोषित ज्योतिषाकडे अनेक राजकीय नेत्यांचा राबता होता. केसरकर, तटकरे आणि चाकणकर अशी काही राजकीय भक्तांची नावे आहेत. अनेक राजकीय नेत्यांनी या ज्योतिषाच्या सांगण्यावर वेगवेगळ्या पूजा करणे, स्वतःच्या हाताची करंगळी कापून घेणे, असे अघोरी उद्योगसुद्धा केल्याची लोक चर्चा करत आहेत. विशेष यापूर्वीसुद्धा अशोक खरात याच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप एका संस्थेनं केले होते. तेव्हा चाकणकर यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत संबंधित संस्थेकडून दबाव आणून माफीनामा घेतला होता, हे दुर्दैवी आहे".
त्या पुढे म्हणाल्या की,"आरोपी खरात यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेवर रूपाली चाकणकर संचालक म्हणून काम करत आहेत. महिला आयोगासारख्या अत्यंत जबाबदार पदाचा दुरुपयोग करत रूपाली चाकणकर यांनी अशा लिंगपिसाट माणसाला मदत केली तर याची जबाबदारी कोण घेणार ? म्हणून या सर्व प्रश्नांच्या संदर्भात राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनी यांची भेट घेत त्यांच्याकडं चाकणकर यांची तक्रार करणार आहे. विचारणार आहे की अशी कोणती अपरिहार्यता आहे, की नेहमी वादग्रस्त असलेल्या व्यक्तीला अशा पदावर ठेवावं लागत आहे".
काय आहे प्रकरण?- बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अशोक खरात उर्फ ‘स्वयंघोषित कॅप्टन’ला नाशिकच्या गुन्हे शाखेनं अटक केलीय. अशोक खरातवर 35 वर्षांच्या महिलेनं बलात्काराचा आरोप केलाय. या प्रकरणी नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी ही अटकेची कारवाई केलीय. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी तब्बल 58 व्हिडिओ जप्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. हे व्हिडिओ काही नामांकित महिलांशी संबंधित असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलीय. जप्त करण्यात आलेल्या व्हिडिओची सखोल तपासणी सुरू आहे. त्यामधून आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा-