'स्थानिक गुन्हे शाखेच्या खुर्चीसाठी चाललेली स्पर्धा कधी थांबणार?'- शिवसेना यूबीटी नेत्याचा पोलीस प्रशासनाला सवाल

शिवसेनेचे उपनेते संजय पवार यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या खुर्चीसाठी पोलीस निरीक्षकांमध्ये स्पर्धा सुरू असल्याचा दावा केला. ते सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

शिवसेना यूबीटी नेत्याची पत्रकार परिषद (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 10:33 AM IST

कोल्हापूर -कोल्हापूरचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांची वर्षभरातच बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी निलोत्पल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यापूर्वीच जिल्ह्यातील स्थानिक गुन्हे शाखेबाबत शिवसेनेच्या (यूबीटी) नेत्यानं पोलीस प्रशासनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

जिल्हा पोलीस दलाचे नाक आणि कान म्हणून स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा ओळखली जाते. जिल्ह्यातील कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात थेट हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांना असतात. मात्र, कोल्हापुरात गेल्या तीन वर्षात गंभीर गुन्ह्याचा आलेख वाढलेलाच आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या खुर्चीसाठी जिल्हा पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षकांमध्ये सुरू असलेली स्पर्धा थांबणार तरी कधी? असा प्रश्न उपस्थित करत शिवसेनेच्या (यूबीटी) पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पोलीस दलातील अनागोंदी दूर करण्याची जिल्हा पोलीस प्रमुखांना विनंती केली आहे.

जिल्ह्यात जादा परताव्याचं आमिष दाखवून लोकांना हजारो कोटींचा चुना लावलेल्या प्रकरणाचा तपास अजूनही अपूर्ण आहे. जिल्हा परिषदेत बनावट धनादेशाद्वारे 1 कोटी रुपये हडपण्याचा प्रयत्न झाला. यासह मध्यवर्ती बस स्थानक परिसरात सराफाचे दीड कोटींच्या दागिने लुटणारा अट्टल चोरटा अजूनही मोकाट आहे. तर भुदरगड तालुक्यातील पाटगावचे सरपंच महेश पिळणकर बेपत्ता होऊन अनेक महिने उलटले तरी पोलिसांना याचा थांगपत्ता लागत नाही. या गंभीर गुन्ह्यांचा उलगडा पोलीस खात्याला होत नाही का? असा सवाल संजय पवार यांनी उपस्थित केला.

शिवसेनेचे (यूबीटी) उपनेते संजय पवार म्हणाले," जिल्ह्यात अवैध धंदे आणि गँगवॉर यांनी तर उच्छाद मांडला आहे. या प्रकरणांचा तपास स्थानिक स्थानिक अन्वेषण शाखा का करत नाही? स्थानिक गुन्हे शाखेतील दोन पोलीस अधिकारी एकमेकांच्या सुपार्‍या देण्यापर्यंत पोहोचले आहेत. गुन्हे शाखेत अनेक पोलीस कर्मचारी गेली अनेक वर्ष ठाण मांडून बसले आहेत. यांना कोणाचा आशीर्वाद मिळतो? गंभीर गुन्ह्यांचा तपास प्रलंबित आहे. मात्र, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलीस निरीक्षक पदासाठी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू असलेली स्पर्धा थांबणार तरी कधी? गेल्या दहा वर्षातील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस शाखेच्या कारभाराची चौकशी राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी करावी", अशी मागणी शिवसेनेचे (यूबीटी) उपनेते संजय पवार यांनी केली.


