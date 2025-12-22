ETV Bharat / state

"मुंबईत काँग्रेस हा पर्यटकांचा पक्ष"-महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर आनंद दुबेंची टीका

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडीमधील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसवर शिवसेनेच्या (यूबीटी) प्रवक्त्यानं टीका केली. वाचा, सविस्तर.

IANS

December 22, 2025

मुंबई- "काँग्रेस हा पर्यटकांचा पक्ष आहे", असे म्हणत शिवसेनेचे (यूबीटी) प्रवक्ते आनंद दुबे यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसवर निशाणा साधला. "मुंबई महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसचं अस्तित्व आहे. दुसरीकडं शिवसेनेचे (यूबीटी) ३० वर्षांमध्ये मुंबई महापालिका निवडणुकीत वर्चस्व राहिलं", असे सांगत आपला पक्ष काँग्रेसपेक्षा वरचढ असल्याचं सूचित केलं आहे.

काँग्रेसनं मुंबई महापालिका निवडणूक स्वतंत्र लढणार असल्याचं जाहीर केल्यानंतर शिवसेनेचे (यूबीटी) प्रवक्ते आनंद दुबे यांनी काँग्रेसबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटलं, "स्वतंत्र निवडणूक लढायची की मित्रपक्षाबरोबर निवडणूक लढवायची, याचा निर्णय घेण्याकरिता काँग्रेस स्वतंत्र आहे. मागील निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेनं दिलेल्या पाठिंब्याचा विसर पडू नये".

आनंद दुबे म्हणाले, "काँग्रेस हा स्वतंत्र पक्ष आहे. त्यामुळे निवडणूक लढवण्याबाबत निर्णय घेणे हा त्यांचा अधिकार आहे. काँग्रेसनं बिहारमध्ये ६१ जागांवर निवडणूक लढविली. त्यांनी किती जागा जिंकल्या, हे सर्वांनी पाहिलं आहे. काँग्रेस ही हरियाणा आणि काँग्रेस, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये प्रासंगिक राहिलेली नाही. त्याचबरोबर काँग्रेस पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये गेली अनेक वर्षे सत्तेबाहेर राहिली आहे".

आम्ही काँग्रेसला संकटातून बाहेर काढून किनाऱ्यावर पोहोचण्याकरिता २०१९ मध्ये मदत केली. मात्र, किनाऱ्यावर पोहोचताच काँग्रेसचे नेते उद्धट झाले. मुंबईत काँग्रेसचे अस्तित्व नाही. येथे काँग्रेस केवळ पर्यटकांचा पक्ष आहे- प्रवक्ते, आनंद दुबे शिवसेना (यूबीटी)

"गेली ३० वर्षे शिवसेना ही निवडणूक जिंकत आलेली आहे. १६ जानेवारी २०२६ ला जाहीर होणारे निकाल हे धक्कादायक असणार आहेत. पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिका पदावर हिंदू महापौर होणार आहे", असा विश्वास शिवसेनेचे (यूबीटी) प्रवक्ते आनंद दुबे यांनी व्यक्त केला.

जागा वाटपाचा फॉर्म्यूला लवकरच होणार जाहीर- "महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत जागावाटपाबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याबाबत लवकरच घोषणा होणार आहे. संजय राऊत हे सातत्यानं राज ठाकरे यांच्या संपर्कात आहेत. जागा वाटपाचा फॉर्म्यूला कोणत्याही क्षणी अंतिम होऊ शकतो. कोण आणि कोठून जागा निवडून लढणार, याबाबतची घोषणा लवकरच होणार आहे. उद्यापासून नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ही प्रक्रिया आठवडाभर सुरू राहणार आहे. याकाळात आमचे अनेक उमेदवार हे अर्ज भरणार आहेत", अशी माहिती आनंद दुबे यांनी दिली.

  • मुंबई महापालिकेची निवडणूक १५ जानेवारीला होणार आहे. तर निवडणुकीचे निकाल हे १६ जानेवारीला जाहीर होणार आहेत. शिवसेनेमधील फुटीनंतर पहिल्यांदाच मुंबई महापालिकेची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

रमेश चेन्नीथ यांनी केली होती घोषणा- काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथ यांनी शनिवारी झालेल्या बैठकीनंतर मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली. "मुंबईत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. शहराचा हवा तसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसनं स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे", असे त्यांनी स्वतंत्र निवडणूक लढविण्याचं कारण सांगितलं होतं.

