सर्व संस्थांवर सरकारचा ताबा, पण न्याय मागायला गेल्यास गुंड-अर्बन नक्सल ठरवणार; उद्धव ठाकरेंचा मोदी-फडणवीसांवर हल्लाबोल!
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला आहे.
Published : October 20, 2026 at 9:01 PM IST
मुंबई : मुंबईतील शिवाजी पार्कवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा दसरा मेळावा पार पडला. यावेळी पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. दरम्यान, महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून शिवसैनिक या मेळाव्यासाठी मुंबईत दाखल झाले होते.
आता जनतेचं काय लुटायचं बाकी ठेवलं आहे?- उद्धव ठाकरे :
दसऱ्याच्या दिवशी सोनं लुटण्याची आणि खरेदी करण्याची आपली जुनी परंपरा आहे. सोने हे एका चांगल्या भावनेचं प्रतीक आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात सोने खरेदी करू नका. आज देशात सोनं लुटणं तर दूर राहिलं, उलट संपूर्ण लोकशाहीच लुटली जात आहे. लोकांची मते चोरली जात आहेत. आता जनतेचं काय लुटायचं बाकी ठेवलं आहे? सत्ताधाऱ्यांकडून सर्व यंत्रणा लुटून झाल्यानंतर जनतेला साधी दाद मागण्याचीही सोय उरलेली नाही. न्यायालय, पोलीस, नोकरशाही आणि मुख्यमंत्री अशा सगळ्यांचे दरवाजे ठोठावून झालं, तरीही न्याय मिळत नाही. जेव्हा सर्व मार्गांनी न्याय मिळत नाही आणि एखादा नागरिक चिडून, संतापून स्वतःच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा हे सरकार त्याला थेट 'नक्षलवादी' किंवा 'गुंड' ठरवून मोकळं होतं.
हल्लेखोर शस्त्रे घेऊन आले, हे पोलिसांना कळलं कसं नाही? : उद्धव ठाकरे
सुदैवाने टायगर श्रॉफ वाचला. पण वार वर्मी लागला असता, तर काय झालं असतं? कोणत्या पद्धतीने सरकार चालवता? संताप याच गोष्टीचा येतो की, पोलीस आणि इतर सर्व संस्थांनी स्वतःची धुणीभांडी करायची बाकी ठेवली आहेत. तुमच्या नाकाबंदी कशासाठी असतात? नवरात्र सुरू आहे. आमच्याकडे जरा काही खुट्ट झालं की लगेच पोलिसांत बोलावलं जातं. पण शस्त्रे घेऊन येणारे हल्लेखोर पोलिसांना दिसले नाहीत. हे हल्लेखोर शस्त्रे घेऊन आलेच कसे? घात झाला असता, तर कोणत्या तोंडाने टिमकी वाजवली असती? मुळात, हल्लेखोर शस्त्रे घेऊन आले, तेव्हाच त्यांना अडवायला पाहिजे होतं. पण कोणालाही कशाचं काही पडलेलं नाही.
एकच दिवस वाघासरखं जगा असं शिवसेनाप्रमुख सांगायचे : उद्धव ठाकरे
"शंभर दिवस शेळीसारखं जगण्यापेक्षा, एक दिवस वाघासारखं जगा," असं शिवसेनाप्रमुख म्हणत असत. "कोंबडीसारखे जगू नका वाघाच्या ऐटीत जगा, भले एका दिवसासाठी का होईना, पण जगा," असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं.
शिवसेनाप्रमुखांचे जन्मशताब्दी वर्ष आणि शिवाजी पार्कच्या नामकरणाचे वर्ष एकच :
शिवसेनाप्रमुखांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याची परंपरा ही हिरकमहोत्सवी परंपरा आहे. यंदा हा हिरकमहोत्सवी मेळावा आहे. प्रबोधनकारांनी नवरात्रोत्सव सुरू केला, त्याचेही हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. ज्या शिवाजी पार्कातून शिवसेनाप्रमुखांनी पहिल्यांदा शिवगर्जना केली आणि पहिला दसरा मेळावा याच शिवतीर्थावर झाला, त्या मैदानाला शिवाजी पार्क हे नाव देऊनही 100 वर्षे झाली आहेत. हा चांगला योगायोग आहे. शिवसेनाप्रमुखांचे जन्मशताब्दी वर्ष आणि शिवाजी पार्कच्या नामकरणाचे वर्ष एकच आहे. म्हणजेच, मैदानासाठी नेता आणि नेत्यासाठी मैदान हे एकाच वर्षी जन्माला आलं.
तुम्ही हिंदुत्व नासवत आहात; उद्धव ठाकरेंची सरकारवर टीका
गद्दारांना ५० कोटी रुपये देता आणि शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये देता. तुमची खुर्ची टिकवण्यासाठी ५० कोटी रुपये देता आणि ज्यांच्यामुळे तुम्ही अन्न खाता, त्या शेतकऱ्यांना केवळ 5 हजार रुपये देता.राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत सांगितलं होतं की, ऑपरेशन सिंदूरच्या वेळी आपलं काहीही नुकसान झालं नाही. पण प्रत्यक्षात आपल्या 6 जवानांना वीरमरण आलं होतं. देशासाठी धारातीर्थी पडलेल्या जवानांची बातमी आम्हाला वर्षभरानं मिळते, पण गद्दारांची बातमी क्षणाक्षणाला मिळते. असं हिंदुत्व आम्हाला अपेक्षित नाही. न्याय आणि हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरणारे तरुण आहेत. तुम्ही हिंदुत्व नासवत आहात, हिंदुत्वाला बदनाम करत आहात. आतापर्यंत तुम्ही घोटाळे करत आहात. १२ वर्षे तुम्ही विश्वगुरू म्हणून बसला आहात, तरीही तुम्हाला 'हिंदू खतरे में है' अशी आवई का उठवावी लागते?
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