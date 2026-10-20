'अमित शाह हेच लॉरेन्स बिश्नोई'; दसरा मेळाव्यातून संजय राऊतांचा प्रहार, मोदी सरकार पडण्याची तारीख सांगितली
खासदार संजय राऊत यांनी मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे झालेल्या दसरा मेळाव्यात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर गंभीर आरोप केला.
Published : October 20, 2026 at 8:13 PM IST
मुंबई - शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यात बोलताना शिवसेना - उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपा तसंच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेवर जोरदार टीका केली. यावेळी त्यांनी राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवरही त्यांनी भाष्य केलं.
केंद्र सरकारवर जोरदार टीका : अभिनेता टायगर श्रॉफवर गोळीबार करण्यात आला होता. तेव्हापासून लॉरेन्स बिश्नोईचं पुन्हा चर्चेत आलं आहे. या मुद्द्यावरुन संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. "लॉरेन्स बिश्नोई अस्तित्वातच नाही, अमित शाह हेच लॉरेन्स बिश्नोई आहेत," असा घणाघात संजय राऊतांनी केला.
मोदी- शाह सरकार जाणार : पुढच्या दसऱयाला धनुष्यबाण आमचा असेल, असा विश्वास यावेळी बोलताना संजय राऊत यांनी व्यक्त केला. तसंच एक मोठी भविष्यवाणीही संजय राऊत यांनी केली. मोदी सरकार एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात जाणार. मोदी- शाह सरकार जाणार असून, ज्ञानेश कुमारसुद्धा जाणार असल्याचा दावा संजय राऊत यांनी केला.
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