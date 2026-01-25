कल्याणमधील शिवसेनेच्या (उबाठा) बेपत्ता नगरसेवकांचा थांगपत्ता लागेना; पोस्टर्सद्वारे अपहरणकर्त्यांना इशारा
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कल्याण पूर्वेतील दोन नगरसेवक झालेत. त्यामुळं त्यांचा शोध घेण्यासाठी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी पोस्टर्स लावले आहेत.
Published : January 25, 2026 at 8:22 PM IST
ठाणे : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कल्याण पूर्वेतील दोन नगरसेवक निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवसापासून बेपत्ता झाले आहे. त्यांचे अपहरण केले असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. कोळसेवाडी पोलीस या दोन्ही नगरसेवकांचा शोध घेत आहेत. तर दुसरीकडं खासदार संजय राऊत यांच्या आदेशानुसार रविवारी कल्याण पूर्वेतील सार्वजनिक ठिकाणी पोस्टर लावण्यात आलेत. हे दोन्ही नगरसेवक कुणाला सापडल्यास अगर दिसल्यास तात्काळ कल्याण शिवसेना शहर शाखेशी संपर्क साधावा, असं आवाहन करणारे पोस्टर्स कल्याणच्या शहर आणि ग्रामीण परिसरातील प्रत्येक गल्ली-बोळात आणि चौका-चौकात लावले आहेत.
नगरसेवकांना शोधण्यात पोलीस-शिवसैनिक व्यस्थ : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल शुक्रवारी लागला. त्यापासून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे 11 पैकी 4 नगरसेवक बेपत्ता झालेत. ते हरवल्याची तक्रार स्थानिक पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे. बेपत्ता नगरसेवकांना वारंवार व्हिप बजावून अथवा संपर्क साधून काहीही उपयोग झाला नाही. या घटनेला नऊ दिवस उलटून गेलेत. एकीकडं बेपत्ता नगरसेवकांना हुडकून काढण्यासाठी पोलिसांसह शिवसैनिकही जंग-जंग पछाडत आहेत. मात्र त्यांचा थांगपत्ता लागत नाही. तर दुसरीकडं बेपत्ता नगरसेवकांचे कुटुंबीय चिंतातूर झालेत.
शिवसैनिकांनी लावले पोस्टर्स : राजकीय स्वार्थासाठी अज्ञात व्यक्तींनी नगरसेवकांचे अपहरण केलं असावं. नऊ दिवस उलटून गेल्यानं त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गायब असलेल्या नगरसेवकांशी संपर्क होत नसल्यानं खासदार संजय राऊत यांच्या आदेशानुसार रविवारी कल्याण पूर्वेतील प्रत्येक चौकात आणि सार्वजनिक ठिकाणी नगरसेवक मधुर म्हात्रे आणि ॲड. किर्ती ढोणे हे दोघे बेपत्ता असल्याचे पोस्टर शिवसेनेच्या (उबाठा) वतीनं लावण्यात आले. यावेळी युवासेना शहरप्रमुख ॲड. नीरज कुमार, उपशहर प्रमुख हेमंत चौधरी, प्रकाश जाधव, शांताराम गुळवे, नितिन मोकल, अमित उगले, दत्ता पाखरे, प्रमोद परब, शशिकांत गायकर, रमेश तीखे आदींनी पुढाकार घेऊन पोस्टर्स सर्वत्र लावलेत.
त्यांनी आपली भूमिका मांडावी : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचा निकाल लागताच त्या दिवसापासून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे चार नगरसेवक बेपत्ता झालेत. एकंदरी 16 जानेवारीपासून त्या नगरसेवकांच्या संपर्कात पक्षाचे नेते आणि पदाधिकारी वारंवार असतानाही त्यांचा कोणताही ठावठिकाणा लागत नाही. हे बेपत्ता नगरसेवक सत्ताधारी पक्षांच्या संपर्कात असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी कल्याण पूर्वचे शहरप्रमुख शरद पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेत कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात नगरसेवक बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्याचबरोबर या नगरसेवकांना व्हिप बजावून त्यांनी माध्यमांसमोर येऊन त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शहरप्रमुख पाटील यांनी यापूर्वीच मांडली आहे.
पक्षश्रेष्ठी आपली भूमिका मांडतील : "जेव्हापासून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला आहे, तेव्हापासून मधुर म्हात्रे आणि ॲड. किर्ती ढोणे हे दोन आमच्या पक्षाचे नगरसेवक बेपत्ता आहेत. त्या दोघांबाबत त्यांच्या कार्यालयाशी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क केला असता त्यांचा तिथंही काही पत्ता लागला नाही. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार शहरप्रमुख शरद पाटील यांनी कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात नगरसेवक मिसिंगची तक्रार देखील दाखल केली आहे. त्याचबरोबर खासदार तथा पक्षाचे नेते संजय राऊत यांच्या आदेशानुसार नगरसेवक बेपत्ता असल्याचे पोस्टर्स कल्याण पूर्वेकडील विविध सार्वजनिक ठिकाणी लावलेत. तर उर्वरित कल्याण पश्चिमेतील अन्य दोन नगरसेवक राहूल कोट आणि स्वप्नाली केणे हे देखील गेल्या नऊ दिवसांपासून बेपत्ता आहेत. त्यांचाही शोध सुरू आहे. कल्याण पश्चिममधील नगरसेवक असल्यानं त्यांच्याबाबत तिथले पदाधिकारी आणि जिल्हाप्रमुख हे देखील लवकरच त्यांच्याबाबत कारवाई करून आपली भूमिका मांडतील", असं ॲड .नीरज कुमार यांनी सांगितलं.
बैठकीस अनुपस्थित राहिल्यास पद रद्दची प्रक्रिया सुरू : "मनसेनं युतीमध्ये लढून शिवसेनेला पाठिंबा दिल्यामुळं त्यांच्या भूमिकेबाबत कल्याण-डोंबिवलीकर, पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते कमालीचे नाराज झालेत. आमच्या पक्षाचे गटनेते उमेश बोरगावकर यांनी निवडून आलेल्या सर्व 11 नगरसेवकांना व्हिप बजावला आहे. सोमवारी याबाबत सर्व नगरसेवकांची एक बैठक कल्याण पश्चिम शहर शाखेत आयोजित करण्यात आली आहे. जर हे बेपत्ता असलेले चार नगरसेवक बैठकीस हजर राहिले नाही तर त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची प्रक्रिया पक्षाच्या मार्फत करण्यात येणार आहे," असं युवासेना शहरप्रमुख ॲड. नीरज कुमार यांनी सांगितलं.
पोस्टरवर लिहिलेला मजकूर : नगरसेवक बेपत्ता; मधुर उमेश म्हात्रे आणि ॲड. किर्ती राजन ढोणे, नगरसेवक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष दिनांक 16/1/2026 पासून बेपत्ता आहेत. त्यांच्याबाबत कोणालाही कुठलीही माहिती मिळाल्यास कृपया तात्काळ कल्याण शिवसेना शहर शाखा तिथं संपर्क साधावा, असं आवाहन करण्यात आलय.
हेही वाचा :
- शेतकऱ्याची कमाल! मत्स्यशेतीतून साधली प्रगती; 'पीएम मत्स्य संपदा' योजनेचा मिळाला आधार!
- 'पद्म पुरस्कार देत देवानं आशीर्वादचं दिला', पद्म पुरस्कार विजेते भिकल्या धिंडा यांची 'ईटीव्ही भारत'ला Exclusive प्रतिक्रिया
- अनैतिक संबंधात सासू ठरली अडथळा : सुनेनं प्रियकराच्या साथीनं केला खून, भावाच्या मदतीनं मृतदेहाची लावली विल्हेवाट