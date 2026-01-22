ETV Bharat / state

ठाकरेंच्या 'नॉट रीचेबल' नगरसेविकेची घरवापसी

गट स्थापनेच्या वेळी अनुपस्थित असलेल्या सरिता म्हस्के अखेर बुधवारी मध्यरात्री 2:30 च्या सुमारास ठाकरेंचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांच्या घरी पोहोचल्या.

DR SARITA MHASKE
आमदार मिलिंद नार्वेकर यांच्यासोबत डॉ. सरिता म्हस्के (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : शिवसेना (उबाठा) गट स्थापनेच्या वेळी अनुपस्थित असलेल्या सरिता म्हस्के अखेर बुधवारी मध्यरात्री 2:30 च्या सुमारास आमदार मिलिंद नार्वेकर यांच्या घरी पोहोचल्या. मिलिंद नार्वेकर यांच्याशी काहीकाळ चर्चा केल्यानंतर त्या आपल्या पतीसोबत तिथंच थांबल्या. काही काळ विश्रांती घेतल्यानंतर मिलिंद नार्वेकर यांच्यासोबत त्या उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्यासाठी 'मातोश्री'वर रवाना झाल्या. त्यानंतर कोकण भवन इथं जाऊन डॉ. सरिता म्हस्के यांचीही शिवसेना (उबाठा) गटात रितसर नोंदणी करण्यात येणार आहे.

शिवसेना (उबाठा) पुन्ह 65 वर : शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नगरसेवकांची मंगळवारी महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावण्यात आली होती. त्यावेळी सरिता म्हस्के या गैरहजर राहिल्या. तसंच गट नोंदणी करण्यासाठी शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे सर्व नगरसेवक नवी मुंबईला रवाना झाले. त्यावेळीही सरिता म्हस्के गैरहजर राहिल्यानं चर्चांना उधाण आलं होतं. सरिता म्हस्के यांच्याशी मंगळवारी दिवसभर संपर्क होत नसल्यामुळं पालिकेत शिवसेना (उबाठा) पक्षाचं संख्याबळ 64 झाल्याची चर्चा बुधवारी दिवसभर सुरू होती. मात्र अखेर मध्यरात्रीनंतर त्या परत आल्यामुळं पक्षाचं संख्याबळ पुन्हा 65 वर पोहोचलंय.

माझ्याबद्दल अफवा पसरवल्या गेल्या : रात्री माध्यमांशी बोलताना डॉ. सरिता म्हस्के यांनी सांगितलं, त्या केवळ काही गैरसमजामुळं संपर्कात नव्हत्या. पक्षांतर करण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नाही. पक्षांतराच्या अफवा फेटाळून लावताना सरिता म्हस्के म्हणाल्या, "मी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत कालही होते, आजही आहे आणि उद्याही कायम राहीन. माझ्याबद्दल पसरलेल्या बातम्या केवळ अफवा आहेत."

कोण आहेत सरिता म्हस्के? : डॉ. सरिता रवींद्र म्हस्के या मुंबईतील वार्ड क्रमांक 157 मधून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका आहेत. त्यांचे, पती रविंद्र म्हस्के हे चांदिवलीमधील प्रसिद्ध डॉक्टर आहेत. साल 2017 मध्ये डॉ. सरिता म्हस्के यांनी काँग्रेस पक्षातून निवडणूक लढवली होती. त्यावेळेस अवघ्या 400 मतांनी त्यांचा पराभव झाला होता. त्यावेळी, तिथून शिवसेना पक्षाच्या आकांक्षा शेट्टे निवडून आल्या होत्या. त्यांनतर म्हस्के यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. मात्र, 2025 साली भाजपामधून शिवसेना पक्षात त्यांनी प्रवेश केला. मात्र, महायुतीच्या जागा वाटपात भाजपानं ही जागा स्वत:कडं ठेवली. तसंच पुन्हा आकांक्षा शेट्टे यांना उमेदवारी दिल्यानं म्हस्केंनी आयत्यावेळी शिवसेनेची साथ सोडत ठाकरेंची मशाल हाती घेतली. ऐनवेळी मातोश्री गाठत त्यांनी शिवसेनेत (उबाठा) प्रवेश करत नगरसेवक पदाची उमेदवारी घेतली. शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या मशाल चिन्हावर डॉ. सरिता म्हस्के या विजयी झाल्यात. जवळपास 1,800 मतांनी निवडून आल्यात. सरिता म्हस्के या पेशानं डॉक्टर असून होमिओपॅथी प्रॅक्टिस करतात. कोरोना काळात त्यांनी खूप चांगलं काम केलं होतं. आपल्या कामांनी त्या जनतेत लोकप्रिय झाल्या. स्थानिकांच्या प्रश्नांवर त्या आक्रमक होऊन व्यवस्थेशी दोन हात करतात. गेली अनेक वर्षे त्यांनी प्रभागात चांगलं काम केलंय. आताही महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर फलक न लावता केवळ आपल्या कामाच्या जोरावर हा विजय मिळवलाय असं त्यांचे कार्यकर्ते सांगतात.

संपादकांची शिफारस

