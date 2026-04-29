ETV Bharat / state

विधानपरिषद निवडणुकीसाठी शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून अंबादास दानवेंना उमेदवारी, आदित्य ठाकरे यांची घोषणा

विधानपरिषद निवडणुकीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून अंबादास दानवे यांचं नाव निश्चित करण्यात आलं आहे. आदित्य ठाकरे यांनी याची घोषणा केली.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून विधानपरिषद निवडणुकीसाठी अंबादास दानवे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. शिवसेना नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी दानवेंच्या नावाची घोषणा केली. आदित्य यावेळी म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या वतीनं शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे उमेदवार म्हणून अंबादास दानवे यांची निवड उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.

अचानक अंबादास दानवे यांच्या नावाची घोषणा : गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडीतर्फे शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे विधान परिषदेवर जाणार अशा प्रकारच्या चर्चा रगंल्या होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी देखील याविषयीचं वक्तव्य केलं होतं. याचबरोबर खासदार संजय राऊत हे देखील उद्धव ठाकरे हेच विधानपरिषदेवर जावेत, असं म्हणाले होते. तर महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष देखील उद्धव यांच्या निवडीवर आग्रही होते. मात्र आदित्य ठाकरे यांनी आज अचानक अंबादास दानवे यांच्या नावाची घोषणा केली आहे.

भाजपानं 5 उमेदवार जाहीर केले : नुकतीच भाजपानं आपल्या 5 उमेदवारांची नावं जाहीर केली होती. पक्षानं माजी आमदार प्रमोद जठार, संजय भेंडे, माधवी नाईक, विवेक कोल्हे आणि प्रज्ञा सातव यांना उमेदवारी दिली आहे. तर आज आदित्य यांनी अंबादास दानवेंच्या नावाची घोषणा केली.

आदित्य ठाकरेंनी घेतली महापालिका आयुक्तांची भेट : आज आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांची भेट घेतली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, वरळी विधानसभा व विविध स्थानिक विषयांविषयी आज आयुक्तांची भेट घेतली होती. कोस्टल रोड व माहीमचा किल्ला तसंच अशाच विविध विषयांवर आयुक्तांसोबत चर्चा झाली. पुढच्या आठवड्यात देखील बैठक घेऊन पुन्हा एकदा चर्चा करणार आहोत.

एकीकडे मुंबई महानगरपालिका महापौर बंगल्यावर खर्च करत आहे. मात्र दुसरीकडे मुंबईतील व्हर्च्युल क्लासेस बंद करत आहे. बेस्ट कडे देण्यासाठी महानगरपालिकेकडे पैसे नाहीयेत. यामुळे गाडीवर लाल दिवे आणि बंगल्यांवर खर्च करण्यासाठी महानगरपालिका हाती घेतली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचंही यावेळी आदित्य म्हणाले.

'लोढा यांच्या प्रोजेक्टचीही नावं बदला' : याचबरोबर शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नगरसेवकांना मिळालेल्या कमी निधीबाबत आदित्य ठाकरे म्हणाले की, निवडून आलेले नगरसेवक हे लोकप्रतिनिधी आहेत. लोकांनी त्यांना इथं निवडून पाठवलं आहे. अशावेळी या नगरसेवकांना निधी न देता मुंबई महानगरपालिकेचे सत्ताधारी हे सर्वसामान्य मुंबईकरांना अडचणीत आणत आहेत. केईएम रुग्णालयाच्या नामांतराचा विषयावर बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, लोढा नावाचे एक बिल्डर मुंबईमध्ये आहेत. ज्यांचे विविध प्रोजेक्ट हे मुंबईमध्ये सुरू असून सर्व प्रोजेक्टची नावे इंग्रजीमध्ये आहेत. अशावेळी ती देखील नावं बदलावीत. वरळी सी फेस इथं सुभेदार रामजी आंबेडकर वसाहत होती. त्या वसाहतीचंच नाव आता पुन्हा तिथं उभारणाऱ्या प्रोजेक्टला द्यावं, असंदेखील आदित्य ठाकरे म्हणाले.

TAGGED:

AMBADAS DANVE VIDHAN PARISHAD
SHIVSENA UBT
विधान परिषद निवडणूक 2026
अंबादास दानवे
VIDHAN PARISHAD ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.