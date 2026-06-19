शिवसेनेचा हिरक महोत्सव; कोलाज - भूत, वर्तमान आणि संभाव्य भविष्याचा
शिवसेनेच्या वर्धापन दिनानिमित्तानं पक्षाचा भूत, वर्तमान आणि संभाव्य भविष्याचा आढावा घेणारा 'ईटीव्ही भारत महाराष्ट्र'चे संपादक सचिन परब यांनी लिहिलेला विशेष लेख...
By Sachin Parab
Published : June 19, 2026 at 11:04 AM IST
साठाव्या वर्षानंतर स्त्री-पुरुष ज्येष्ठ नागरिक ठरतात. अनुभवातून शहाणपण येतं. राजकीय पक्षांच्या बाबतीत नेमकं याच्या उलट घडतं का, असा प्रश्न पडण्यासारखी सध्याची किंबहुना गेल्या काही वर्षांची राजकीय पक्षांची स्थिती आहे. साठावा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या शिवसेनेच्या बाबतीत जे घडतंय ते सर्वांसमोर आहे. जे घडून गेलंय त्याचा उहापोह.
एखाद्या मसाला चित्रपटाच्या कथानकाला लाजवेल असा घटनाक्रम गेल्या सहा वर्षांत महाराष्ट्रात पहायला मिळतोय. इथे राजकारणाची दशा आणि दिशा बदलली आहे. तुम्हाला शिवसेना आवडू शकते, तुम्हाला शिवसेनेबद्दल पराकोटीचा राग असू शकतो, पण तुम्ही शिवसेनेला दुर्लक्षित करू शकत नाही. महाराष्ट्रात किंबहुना देशात जनतेचं 'लव्ह-हेट रिलेशनशिप' सुरू आहे. गेली साठ वर्ष! पराकोटीचा संघर्ष, गंभीर आरोप, कारवाया, सत्तेचा सोपान, आक्रमक विरोध, फाटाफूट, दुभंग, पडझड असा साठ वर्षांचा प्रवास करणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेच्या प्रवासाचा वेध घेण्यासाठी पक्षाच्या हिरक महोत्सवाचं निमित्त पुरेसं आहे.
काही वर्षांपूर्वी कामानिमित्त उत्तर प्रदेशला गेलो होतो. तिथे स्थानिकांकडून एका क्लबविषयी ऐकलं. ‘सिक्स्टी प्लस क्लब’. साठी गाठलेल्या आणि ओलांडलेल्या तरुणांचा हा क्लब. वयाची पन्नाशी गाठतागाठताच क्लबच्या सदस्यत्वासाठी अनेक जण प्रयत्न सुरु करतात, म्हणे. यातला अतिशयोक्तीचा भाग सोडला तरी ‘सिक्स्टी प्लस क्लब’ ची लोकप्रियता जबरदस्त आहे. असं काय विशेष आहे या क्लबमध्ये? सांगतो.
आयुष्याची संध्याकाळ सुरु झाली म्हणून ईशचिंतनात वेळ व्यतीत करायला हवा, असा विचार करणाऱ्यांसाठी हा क्लब नाही. साठी गाठली म्हणून इथल्या सदस्यांना लौकिकार्थानं वृद्ध म्हणायचं, इतकंच. वेगवेगळ्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आदी विषयांवर तर्कसंगत, मुद्देसूद अगदी बंडखोर विचार मांडण्याची योग्यता असलेला तरुणच ‘सिक्स्टी प्लस क्लब’मधलं स्वतःचं सभासदत्व टिकवून ठेऊ शकतो.
अनेक नियमांची काटेकोर अंमलबजावणीसाठी ओळखला जाणारा हा क्लब काही काळापुरता बंद करण्यात आला होता. क्लबच्या मूळ हेतूपासून फारकत घेतली गेल्याचं जाणवल्यानंतर काही काळासाठी हा क्लब बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला क्लबच्या सर्व सभासदांनी पूर्ण पाठिंबा दिला. क्लबचं शटर कधी उघडलं, उघडलं की नाही याची माहिती नाही मिळू शकली. पण क्लब बंद झाल्यानंतरचा काळ ‘सिक्स्टी प्लस क्लब’च्या सर्व नव्या जुन्या सदस्यांसाठी आत्मचिंतनाचा ठरला असेल.
वनराज सिंह जंगलात दिमाखात फिरत असताना काही अंतर चालून गेल्यानंतर थोडं थांबतो आणि मागे वळून पाहतो. त्यानं चोखाळलेल्या वाटेचं तो अवलोकन करतो आणि पुन्हा त्याचं डौलात पुढे चालायला लागतो. चालता चालता विशिष्ट टप्प्यांवर मागे वळून पाहण्याच्या या सिंहवृत्तीवरुन 'सिंहावलोकन' हा शब्द प्रचलित झाला, असं कुठेतरी वाचल्याचं आठवतं. मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणारी शिवसेना आता साठ वर्षांची झालीय. हिरक महोत्सव साजरा करणा-या या संघटनेनंसुद्धा सिंहावलोकन करायला हवं का? वर उल्लेखलेल्या क्लबचं नाव आणि शिवसेनेचा वाढदिवस यांच्यात साठ हा आकडा सामायिक आहे. शिवाय सिंहावलोकन मधला सिंह आणि शिवसेनेचं बोधचिन्ह असलेल्या 'वाघा'त कमालीचा कडवट संघर्ष आहे. ‘दिलेली उदाहरणं केवळ योगायोग आहे असे मानावे.
शिवसेनेने संघटन स्थापनेच्या वेळी आक्रमकपणे मांडलेल्या - 80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण, या भूमिकेपासून फारकत घेतली का? या विषयावर चिंतन होण्याची गरज नाही.’ हा माझा डिस्क्लेमर. असो. गमतीचा भाग अलाहिदा. पण खरंच शिवसेनेनं समाजकारण आणि राजकारणातल्या योगदानाच्या टक्केवारीत अदलाबदल केली, हे शिवसेनेचे धुरीण सुद्धा खाजगीत मान्य करतात. संयुक्त महाराष्ट्राचे खंदे पुरस्कर्ते, महाराष्ट्रातलं एक पुरोगामी व्यक्तिमत्त्व प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या प्रेरणेतून त्यांचे सुपुत्र बाळासाहेब ठाकरे यांनी 19 जून 1966 रोजी शिवसेनेची मुहूर्तमेढ रोवली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत हिरीरीनं लढणारे नेता, पक्ष संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश आल्यानंतरच्या काळात विखुरले. महाराष्ट्रात विशेषत्वाने मुंबईत मराठी माणसाची होरपळ व्हायला लागली.
अमराठी कारखानदार, कंपन्यांचे मालक बेमुर्वतपणे भूमिपुत्रांना डावलत होते. मध्यमवर्गीय संस्कारांत वाढलेल्या मराठी माणसाची मानसिकता व्यवसाय करण्याची नव्हतीच. ती तशी असती तरीही कोणताही व्यवसाय सुरु करण्यासाठी लागणा-या भांडवलाचा प्रश्न होताच. नोकरीतही मराठी माणसाला डावललं जात होतं. ही खदखद बाळासाहेब ठाकरे यांनी ओळखली आणि मराठीजनांच्या हिताचा दावा करत युद्धाचं बिगुल फुंकलं. शिवसेनेनं निरनिराळे उपक्रम राबवले. शिवसेना ही संघटना लोकाभिमुख करण्याकडे त्यांचा कटाक्ष होता. ‘राजकारण म्हणजे गजकर्ण’ अशा ठाकरी शैलीतल्या शब्दांमध्ये राजकारणाविषयी चीड व्यक्त करणाऱ्या शिवसेनाप्रमुखांनी काळाची पावलं मात्र लवकरच ओळखली.
मराठी माणसाचं हित साधायचं असेल तर सत्ता हवीच, या नव्या तात्विक बैठकीवर आधारलेल्या समाजकारणातले काही टक्के राजकारणाकडे सरकवण्याच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली. 1967, 1968 आणि 1969 ही वर्ष शिवसेनेसाठी फार महत्त्वाची होती. समाजकारण नीट करण्याची अपरिहार्यता म्हणून राजकारणाकडे पहायला हवं, असा दावा करत महानगरपालिका निवडणुकीच्या रिंगणात शिवसेनेने उडी घेतली. मुंबईतल्या गिरणगावात प्रचंड जनमत लाभलेल्या कम्युनिस्टांशी झुंज दिली. वेळप्रसंगी वैचारिक विरोध असलेल्या मधु दंडवते यांच्या प्रजासमाजवादी पक्षाशी युती केली.
मराठी माणसासाठी कायपण... ही भूमिका घेत रस्त्यात राडे केले. सांस्कृतिक, राजकीय वारसा लाभलेल्या गिरणगावात राड्यांची संस्कृती रुजवली. जीव देण्याची आणि घेण्याची तयारी असलेली जीवाभावाची माणसं जोडली. समाजकारणाचा गियर बदलत राजकारणाच्या रुळावर गाडी आणली. लवकरच मुंबई महानगरपालिकेवर भगवा झेंडा फडकला आणि इथून पुढे ख-या अर्थाने समाजकारण आणि राजकारणाची सरमिसळ सुरु झाली. इथे शिवसेनेचा साठ वर्षांचा इतिहास सांगणं अभिप्रेत नाही. अनेक पुस्तकं, लघुपटांच्या आणि सर्वात महत्त्वाचं जुन्या शिवसैनिकांच्या अनुभवकथनातून तो अनेकदा सामोरा आलाय.
समाजकारणासाठी संघटना स्थापन करण्याच्या कल्पनेला मूर्त रुप येण्यापूर्वी तत्कालीन समाजव्यवस्था, समस्या, उपलब्ध संधींचा पुरेपुर अभ्यास करुन झाला होता. 19 जून, 1966 रोजी संघटना स्थापन झाल्यानंतर, 30 ऑक्टोबर, 1966 रोजी झालेल्या पहिल्या दसरा मेळाव्यात याची चुणूक दिसली होती. संघटन स्थापनेसाठी लाभलेल्या तगड्या पार्श्वभूमीचा शिवसेनेनं पुरेपुर लाभ उचलणं अपेक्षितच होतं. व्यंगचित्रांसाठी ओळखलं जाणारं ‘मार्मिक’ एव्हाना मराठी मनाचा हुंकार बनलं होतं. मराठी मनातली अस्फुट किंकाळी आधी ‘मार्मिक’ आणि नंतर शिवसेनेमुळे गगनभेदी झाली. राजकारणाला आजाराचं नाव देणा-या द्रष्ट्या शिवसेनाप्रमुखांनी आसपासच्या परिस्थितीचा कानोसा घेतल्यानंतरच राजकारणात सक्रिय होण्याचा निर्णय घेतला असणार, यात शंका नाही.
आपला निर्णयावर ठाम राहण्याचं, क्वचितप्रसंगी तो बदललाच तर त्यामागचं कारण शिवसैनिकांना पटवून देण्याची त्यांची हातोटी संपूर्ण देशानं पाहिलीय. राजकारणाच्या दिशेने सुरु केलेल्या प्रवासाचं कारण देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. कारण शिवसेनाप्रमुख करतील ते आपल्या भल्यासाठीच हा शिवसैनिकांचा विश्वास आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचं विरोधकांनाही भुरळ पाडणारं उत्तुंग व्यक्तिमत्व, त्यांच्याबद्दलचा आदरयुक्त दरारा!
आपण सत्तेत असावं अशी सर्वसामान्य शिवसैनिकांचीसुद्धा इच्छा होतीच. त्यामुळे राजकारणात येण्याच्या निर्णयाने शिवसैनिकांशी प्रतारणाही होणार नव्हती.
मुंबई महानगरपालिकेतल्या 140 पैकी 42 नगरसेवकांनी विजयश्री मिळवल्यानंतर शिवसैनिकांचा उत्साह दुणावणं स्वाभाविकच होतं. आपल्या संघटनेसाठी सत्तेची कवाडं खुली होतायत, हे त्यांच्यासाठी भूषणावहच होतं. जे करेन ते शिवसैनिक आणि माझ्या मराठी माणसासाठी, या ब्रिदाची आठवण करुन देत शिवसेनाप्रमुखांनी संघटनेचा राजकीय खुंटा अधिक बळकट केला. डॉ. हेमचंद्र गुप्ते, सुधीर जोशी, मनोहर जोशी, छगन भुजबळ, डॉ. रमेश प्रभू, दिवाकर रावते...... ते किशोरी पेडणेकर. मधल्या काही वर्षांचा अपवाद वगळता मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचाच अंकुश राहिला.
कट टू 2025 सालची महानगरपालिका निवडणूक. कधीकाळी शिवसेनेचा मित्रपक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेविका रितू तावडे महापौर झाल्या ते शिवसेनेला अपमानाचा घोट प्यायला लावून...
नियतीइतकी मेहेरबान आणि क्रूर कुणीच नाही, असं म्हणतात. खरंच आहे ते! शिवसेनेने नियतीची दोन्ही रुपं अनुभवली आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेला पक्ष पूर्णपणे दुभंगला आहे. शिवसेनेचे सरळसरळ दोन भाग झाले आहेत. एवढंच नाही. शिवसेना नक्की कुणाची, याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.
आज या घडीला शिवसेनेचं समाजकारण किती? आणि राजकारण किती? अशा प्रश्नांची टक्क्यांमध्ये उत्तर देण्याची गरजच उरली नाही. द्यायचंय झालं तर उत्तर मात्र सोपं आहे. शिवसेना 100 टक्के राजकारण करतेय. हो उत्तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसाठी जितकं लागू आहे तितकंच ते शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षासाठीही लागू आहे. आपल्या पक्षाने समाजकारणाशी पूर्ण फारकत घेतलेली नाही, हे सिद्ध करण्याची एकही संधी शिवसेना सोडत नाही. विशेष म्हणजे दोन्ही शिवसेना दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचा वैचारिक वारसा चालवत असल्याचा दावा करत आहेत.
पूर्वी पालिकेतला लोकप्रतिनिधी ‘नगरपिता’ म्हणून ओळखला जात असे, पालिका लोकप्रतिनिधीला ‘नगरसेवक’ म्हटलं जावं, यासाठी प्रबोधनकार ठाकरे आग्रही होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये स्वामित्वाची नव्हे तर सेवकत्वाची भावना निर्माण होते, असा त्यांचा रास्त युक्तिवाद होता. सर्वार्थानं समाजकारणाशी नातं सांगणारी ही भूमिका शिवसेनाप्रमुखांनी अंगिकारली. प्रत्येक पक्षाची स्वतंत्र रचना, स्वतंत्र ध्येयधोरण असतं. कार्यकर्ते, पदाधिका-यांची फळी ठरलेली असते. एक पक्ष संघटन म्हणून शिवसेनेनं याबाबतीत आपलं वेगळेपण ठसवलंय. विभागवार शिवसैनिक, शाखा, उपशाखा, उपविभाग, विभाग, संपर्कप्रमुख अशी जनताभिमुख रचना करत शिवसेना घराघरात पोहोचली. चढत्या भाजणीत पहायला गेलं तर 'शिवसैनिक' हा पहिल्या पायरीवर म्हणजे लौकिकार्थाने सर्वात कमी महत्त्वाच्या पदावर असायला हवा.
या पक्षात 'शिवसैनिक' हेच सर्वात महत्त्वाचं आणि मोठं पद आहे, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मानलं जात होतं. शिवसेनेचा शाखाप्रमुख लोकप्रतिनिधीपेक्षा कमी नव्हताच. घरगुती भांडणं, तंटे मिटवण्यासाठी लोक शाखा गाठत. 'कुली' च्या चित्रीकरणादरम्यान झालेल्या अपघातानंतर अतिशय गंभीर अवस्थेतल्या अमिताभ बच्चनला विमानतळ ते ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये शिवसेनेच्याच रुग्णवाहिकेतून दाखल करण्यात आलं होतं, याबद्दलची कृतज्ञता अमिताभ बच्चनने बोलून दाखवली आहे. सर्वसामान्यांनी हा अनुभव घेतला आहे. घरात कुणी आजारी असल्यास शिवसेनेची रुग्णवाहिका दारात उभी असते (हे आजही पहायला मिळतं.) शिवसेनेच्या स्थापनेपासून हे चित्र कायम आहे. आजच्या ऑनलाइन जमान्यातही शिवसेना याबाबतीत ऑफलाइन झालेली नाही, हे या पक्षाचं कर्तृत्व आहेच. पण आताशा राजकारणातलं उद्दिष्ट साधण्यासाठी हे समाजकारण माध्यम म्हणून वापरलं जायला लागलंय.
आताशा म्हणण्यापेक्षा दोनेक दशकांपासून हा पायंडा पडला आहे. स्वतःचं उखळ पांढरं करुन घेण्याच्या राजकारणाच्या स्वार्थी प्रवाहात सहभागी होत प्रवाहपतित होण्याचा दोष शिवसेनेच्या नेत्यांनाही पत्करावा लागलाय. इथे प्रश्न साध्य आणि साधनाचा आहे. समाजकारणाचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राजकारणाचा आधार घेतल्याचं उभं केलं गेलेलं आभासी चित्र केव्हाच पुसलं गेलंय. सत्ताकारणात टिकून राहण्यासाठी आवश्यक तितकं समाजकारण करण्याची व्यवहारवादी भूमिका शिवसेनेनं अंगिकारलीय. म्हणजे काँग्रेस, भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस या महाराष्ट्रातल्या राजकारणात प्रमुख भूमिका बजावणा-या प्रमुख पक्षांच्या तुलनेत शिवसेनेची नाळ सर्वसामान्यांच्या समस्यांशी जास्त जोडली गेली आहे. सत्ता असेल तर प्रश्न सोडवायला मदत होईल, या भावनेची जागा प्रश्न सोडवले तर सत्तेत येणं सोपं जाईल, या वास्तवदर्शी विचाराने घेतलीय. खालपासून वरपर्यंत हाच प्रकार पहायला मिळतो.
शिवसेनेचे सरळसरळ दोन तुकडे झाले आहेत. पक्षाचे बहुसंख्य आमदार आणि खासदार आज एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर उभे आहेत. त्यांचा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास आहे. मैदानावरच्या लढाईत वारंवार मात खाल्यानंतर पुन्हा उभारी घेण्यासाठी जवळपास शून्यापासून सुरुवात करण्याची तयारी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. लढाई उद्धव ठाकरे यांचा संयम आणि एकनाथ शिंदे यांचा आक्रमक पवित्रा यांच्यात आहे. सध्यातरी एकनाथ शिंदे यांचं पारडं जड दिसत आहे. पक्षांतर्गत आणि मित्रपक्षांबरोबर 'डिसीजन मेकर' असण्याबाबतची एकाधिकारशाही संपली आहे. हे घडणार असल्याचे संकेत शिवसेनेच्या सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमात मिळाले होते.
सुवर्णमहोत्सवी वर्षातल्या दसरा मेळाव्यात भाषण करताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला,”हिंमत असेल तर युती तोडून दाखवा. “ असा इशारा दिला. हे शिवसेनेच्या प्रतिमेशी सुसंगत नव्हतं. हिंमत असेल तर तोडून दाखवा, ऐवजी आम्ही युती तोडतो. हिंमत असेल तर तुम्ही मैदानात विरोधक म्हणून आम्हाला सामोरे या. ही आक्रमक भाषा शिवसैनिकांमध्ये जाज्वल्य अभिमानाचे स्फुल्लिंग चेतवणारी ठरली असती. चेंडू भाजपाच्या कोर्टात ढकलल्याने युतीच्या निर्णयप्रक्रियेतला ‘बॉस’ भाजपा आहे, असा संदेश गेला. तब्बल पंचवीस वर्ष मित्रपक्ष असलेल्या भाजपाशी शिवसेनेची युती 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत तुटली. राज्यातला सर्वाधिक जागा जिंकणारा, बहुमताच्या जवळ गेलेला पक्ष असलेल्या भाजपाबरोबर शिवसेनेला नाईलाजाने सत्तेत सहभागी व्हावं लागलं किंवा भाजपाने शिवसेनेला नाईलाजाने सत्तेत सहभागी करुन घेतलं, असं म्हणूया. त्याआधी ‘मानापमान’ नाटक रंगलं. पण मारुन मुटकून सत्तेत सहभागी होण्यापेक्षा (केंद्र आणि राज्य दोन्ही ठिकाणी) स्वाभिमानाने सत्तेबाहेर राहण्याचा पर्याय अविभाजित शिवसेनेच्या नेतृत्वाने स्वीकारला नाही. राज्यात स्थिर सरकार देण्याच्या, जनतेची कामं झपाट्याने करण्याच्या उद्देशाने सत्तेत स्थापन झालो, हा शिवसेनेकडून देण्यात येणारा युक्तिवाद सूज्ञ मतदारांनी सहज मान्य केला नाही. याच मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट असतानाही शिवसेनेला ६३ जागा जिंकवून दिल्या, हे विसरुन कसं चालेल?
समाजहितासाठी सत्तेत राहण्याचा दावा केवळ सांगण्यापुरता. प्रत्यक्षात शिवसेनेचे आमदार विरोधी बाकांवर बसायला तयार नव्हते. त्यांना सत्तेची ऊब हवी होती, असं राजकारणातले जाणकार म्हणतात. काहीही असो. सत्ता हवीच. ही पंधरा वर्ष दावून ठेवलेली इच्छा फलद्रुप होताना शिवसेना आमदारांना पहायचं होतं. उद्धव यांच्या सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या छावणीत दाखल झालेल्या सहा खासदारांच्या बाबतीतही असं घडलं आहे.
बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेचं रोपटं लावलं, ते रुजवलं. आपली पूर्ण हयात शिवसेनेला वटवृक्ष बनवण्यासाठी खर्चली. सत्तरच्या दशकाच्या पूर्वार्धात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या धोरणांचा खरपूस समाचार घेतला. इंदिरा गांधी यांच्यावर जहरी टिका केली. महाराष्ट्रात पक्षाच्या जास्तीत जास्त जागा येतील, अशी आपल्या परीने तजवीज करुन ठेवली. पण प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा दारुण पराभव झाला. या पराभवाची सल होतीच. पण त्याचा बाऊ न करतो बाळासाहेबांनी पुन्हा आपल्या शिवसैनिकांकडे मोर्चा वळवला. 1971 साली ज्या इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात जिभेचं शस्त्र चालवलं, त्यांच्याच आणीबाणी पुकारण्याच्या निर्णयाचं 1975 मध्ये स्वागत केलं. मुंबईच्या महापौरपदासाठी भांडवलदारांचे प्रतिनिधी समजल्या जाणाऱ्या मुरली देवरा यांना पाठिंबा दिला. (हे सर्व लक्षात घेता उद्धव ठाकरे यांनी केलेली कथित स्वरुपात वैचारिक विरोधी असलेल्या कॉंग्रेसशी हातमिळवणी खरंतर शिवसेनेवर प्रेम करणाऱ्या कुणालाच खटकायला नको.)
‘मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कासाठी’... भूमिकेची व्याप्ती वाढवत ‘हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व’ हा नारा दिला. शिवसेना हा पक्ष केवळ मराठीचा कैवार घेणारा राहिला नाही. ‘ज्वलंत हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारा’ झाला. ‘मार्मिक‘ व्यंगचित्रांची जागा अन्यायाशी शाब्दिक ‘सामना ’ने घेतली. शिवसेनेची सुरुवात करताना भाई डांगे यांच्यासारख्या दिग्गज कम्युनिस्टांची, जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या संप सम्राटांची जागा बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या वाणी, कृतीने डळमळीत करुन टाकली. कम्युनिस्टांचा बालेकिल्ला असलेल्या गिरणगावातून लाल बावटा हद्दपार करत तिथे डौलात शिवसेनेचा भगवा फडकवला. मराठी गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेळप्रसंगी टी मानेकलाल सारख्या धनाढ्यांशी हातमिळवणी केली. शिवाय गिरणी कामगारांचाही विश्वास संपादन केला. असंख्य प्रसंग सांगता येतील. ही अगदी मोजकी उदाहरणं.
समाजकारण आणि राजकारणाची अशी भट्टी जमवून घेणं सगळ्यांनाच जमत नाही. हे करत असताना राज्यात सत्तेत येण्यासाठी शिवसेना-भाजपा युतीला 1995 च्या निवडणुकीपर्यंत वाट पहावी लागली. युती सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा शिवसेनेचं वय होतं 29 वर्ष. तिशीतच चमकदार कामगिरी केल्यानंतर चाळीशीत पोहोचेपर्यंत मात्र पक्षाला खडतर प्रवास करावा लागला. अनेक खंदे नेता पक्ष सोडून गेले, काहींची हकालपट्टी करण्यात आली. एव्हाना राजकारण गाडीच्या चालकाच्या सीटवर आला होताच. समाजकारण हा त्या चालकाचा सहप्रवासी झाला.
2012 साली बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेना संपणार, अशी चर्चा सुरु झाली. पण उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची पडझड थांबवण्याबरोबरच तो वाढवला सुद्धा. काही वर्षांपूर्वी मराठा क्रांती मोर्चाच्या अनुषंगाने शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ वृत्तपत्रात छापलेल्या व्यंगचित्रामुळे गदारोळ उडाल्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांमधला समाजकारणी त्यांच्यातल्या राजकारण्यांना वाचवण्यासाठी सज्ज झाला. त्यावेळची अविभाजित शिवसेना संकटातून प्रवास करतेय, असं चित्र तयार झालं. परिस्थिती तशीच होती. पण एकसंध शिवसेनेवर मोठी आपत्ती कोसळायची होती. या वावटळीपुढे 2012 मधले घटना-प्रसंग क्षुल्लक होते.
आज शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुत्राच्या शिवसेनेसमोर अस्तित्व टिकवण्याचं आव्हान आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांना साथ देणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, पदाधिकाऱ्यांच्या बंडाचा (एकनाथ शिंदे यांच्या भाषेत उठावाचा) संदर्भ देणं विस्तारभयामुळे टाळतो. सुरुवातीलाच उल्लेख केल्याप्रमाणे 2019 पासूनचा अगदी आत्ता सहा खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडण्यापर्यंतचा सर्व घटनाक्रम मसाला चित्रपटांच्या वरताण आहे.
मराठीजनाच्या स्वाभिमानाचा हुंकार बनत स्थापन झालेला शिवसेना वयाच्या तिशीत सत्तेत बसला, राज्यात कर्ता सवरता झाला. त्याआधी ठाणे, मुंबई महानगरपालिकेत 'आवाज शिवसेनेचाच' हे सिद्ध करून झालं होतं. शिवसेनेला बंड किंवा उठावाचं अप्रूप नाहीच. बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर शिवसेनेची स्थापना करण्यात मोलाचा वाटा उचलणारे माधव देशपांडे, बंडू शिंगरे (यांनी अमेरिकन दूतावासाबाहेर बॉम्बस्फोट घडवून आणला होता. ज्यामुळे शिवसेनेच्या आक्रमकतेची चुणूक दिसली.) आदींनी केलेले उठाव चिरडून टाकण्यात आले. त्यानंतर छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेकजण..... यादी मोठी आहे. संघर्ष-जबरदस्त यश-पडझड असा या पक्षाचा आतापर्यंतचा प्रवास आहे.
खरंतर उद्धव ठाकरे नेतृत्व करत असलेल्या शिवसेनेकडे गमावण्यासारखं काही नाही. स्थापनेच्या पन्नास वर्षानंतर शिवसेनेनं उत्तर प्रदेशमधल्या 200 आणि गोव्यातल्या 20 विधानसभेच्या जागांवर निवडणूक लढायचा निर्णय घेतला. तो फसला. पक्षाने महाराष्ट्रात लढवलेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस (64%,) जनसंघ (5%) च्या तुलनेत केवळ दीड टक्के मतं मिळवणारी शिवसेना काही वर्षांनी केंद्र आणि राज्य सरकार मध्ये सत्तेत सहभागी होऊ शकली. 100 टक्के राजकारणाची भूमिका लपून राहिलेली नाहीच. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणाला समाजकारणाच्या वेष्टनात गुंडाळायचीही गरज राहिली नाही.
स्थापनेला साठ वर्ष पूर्ण झालेली एक शिवसेना मुंबईतल्या किंग्ज सर्कलमधलं षण्मुखानंद सभागृहात नव्याने संघर्षाचा यल्गार करणार आणि दुसऱ्या शिवसेनेचा मेळावा नेस्को गोरेगाव येथे होत आहे. विजयाची तुतारी फुंकणार. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आवडता शब्द होता. ‘चमत्कार’! चमत्कार पूर्वकल्पना देऊन घडत नाहीत. कोण जाणो शिवसेना पुन्हा एकसंध होईल. राजकारणात काहीही घडू शकतं. काहीही! उद्धव आणि राज हे ठाकरे बंधू एकत्र येतील, याचा अंदाज जर कुणी वर्तवला असता तर तो थट्टेचा विषय ठरला असता. पण ते घडलं. बरं. हा लेख लिहित असतानाच ‘सिक्स्टी प्लस क्लब’ मधून महत्त्वाची माहिती आलीय. तिथल्या सदस्यांचं आत्मपरीक्षण करुन झालंय म्हणे. मूळ धोरणात बदल झाल्याचं जवळपास प्रत्येक सभासदाला मान्य आहे. पण जे सुरु आहे तेच सुरु राहु देणं योग्य आहे, असं बहुसंख्य विशेषतः नव्या सदस्यांचं मत पडलंय. त्यामुळे गाडी अशीच सुरु राहणार.
काय विचारताय? सिंहावलोकनाचं काय झालं? होईल होईल. शिवसेनेचे वाघसुद्धा सिंहावलोकन करतील. आपला समाजकारण ते राजकारण असा प्रवास ‘विनाकारण’ नाही झाला, हे इतरांना पटवून देण्याआधी स्वतःलाही पटवून घ्यावा लागेलच की!
सचिन परब यांचे लेख खालीलप्रमाणे -
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