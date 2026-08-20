शिवसेना पक्ष चिन्ह सुनावणी : एकनाथ शिंदे म्हणतात, मेजॉरिटीला महत्त्व, तर आदित्य ठाकरे म्हणाले 'आम्हाला न्याय मिळेल'
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दोन्ही पक्षांकडून न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे.
Published : August 20, 2026 at 6:54 AM IST
मुंबई - शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दोन्ही पक्षांकडून न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे. गुरुवारी देखील सुनावणी होत आहे. या सुनावणीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना - उबाठाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
महाराष्ट्रात लोकसभेची आणि विधानसभेची निवडणूक होऊन गेली आहे. महानगरपालिकेची निवडणूक देखील झाली. मात्र, आतातरी आम्हाला न्याय मिळेल अशीच अपेक्षा असल्याचं शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणाले
यावेळी बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, 'जस्टिस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड' असं म्हटलं जातं. गेल्या कित्येक वर्षांपासून आम्ही न्याय मिळेल अशी अपेक्षा करत आहोत. महाराष्ट्राच्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होऊन गेल्या आहेत. आम्हाला न्याय मिळायला आधीच उशीर झाला. मात्र, आतातरी लवकरच आम्हाला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
भाजपाचे नेते पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राहील, असं म्हणत आहेत. मात्र, हा भाजपाचा अधिकार आहे का? हा कोर्टाचा अपमान नाही का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहा बंडखोर खासदार यांच्याबरोबर आहेत असं ठामपणे म्हणतात. यामुळं हा कोर्टाचा अपमान नाही का? यामुळं येणाऱ्या कोर्टाच्या निकालानं लोकशाही जागृत आहे की नाही हे समजणार असल्याचं म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व खड्डे गणपतीच्या आधी बुजवण्यात यावे, असे आदेश दिले. यावर बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, "आम्ही थापा मारणाऱ्यांवर बोलत नाही." तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा समाजाला भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांनी फसवलं आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. समाजाचा आणि जरांगे पाटील यांचा निवडणुकीपुरता वापर करण्यात आला असल्याचं आदित्य ठाकरे म्हणाले.
भाजपाला गुड गव्हर्नन्स काय हे समजत नाही. आपण बघितलं मुंबईच्या महापौर रितू तावडे या सभेमध्ये नगरसेवकांवर ओरडत होत्या. मुंबईच्या महापौरांना हे वर्तन शोभत नाही. महापौरांना नवी गाडी पाहिजे. त्याच्यावर लाल दिवा पाहिजे. बंगल्यासाठी पाच कोटीचा खर्च पाहिजे. सर्व गोष्टींना आम्ही विरोध केलेला आहे. स्वतःच्या सोशल मीडियासाठी देखील त्यांना 25 लाखाचा खर्च हवा आहे. यामुळे भाजपा आणि गुड गव्हर्नन्सचा काहीही संबंध नसल्याचं सांगत आदित्य ठाकरे यानी पुन्हा एकदा भाजपावर निशाणा साधला.
"ज्या शहरात भाजपा आहे, ती शहरं सुधारली आहेत का हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे. पुण्यामध्ये परिस्थिती अतिशय भयानक आहे. मुंबई, नाशिकमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर खड्डे आहेत. नाशिकमध्ये शिवसेनेच्या मोर्चाला नागरिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रात भाजपातर्फे गुड गव्हर्नन्स कुठेही दिसत नाही," असं म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला खड्ड्यांची आठवण करुन दिली.