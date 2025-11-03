ETV Bharat / state

"मतचोरी झाली असती तर आदित्य ठाकरेंनाही पाडलं असतं"- नरेश म्हस्केंचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल!

शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली आहे. शिवसेना-भाजपा एकत्र लढत होते. तेव्हा मतचोरी होत नव्हती का? असा सवाल त्यांनी केला.

Uddhav Thackeray and Naresh Mhaske
उद्धव ठाकरे आणि नरेश म्हस्के (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 8:01 AM IST

2 Min Read
ठाणे : शिवसेनेत फुट पडल्यापासून दोन्ही गटातील नेत्यांनी एकमेकांना डिवचण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. शनिवारी उद्धव ठाकरे यांनी 'सत्याचा मोर्चा'मध्ये आपल्या नावाचा खोटा अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल केल्याची गंभीर बाब सांगितली होती. त्यावर प्रतिक्रिया देताना ठाण्याचे खासदार आणि शिवसेना नेते नरेश म्हस्के यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. "एवढी डेअरींग लोक कशी करू शकतात, तुमचा धाक, जरब राहिली नाही, इतके वाईट दिवस आले आहेत का," अशा शब्दांत त्यांनी ठाकरेंना टोला लगावला.

उद्धव ठाकरे नेमकं काय म्हणाले होते? : मनसे आणि महाविकास आघाडीनं शनिवारी दुबार मतदार आणि मतचोरी विरोधात निवडणूक आयोगाच्या निषेधार्थ मुंबईत 'सत्याचा मोर्चा' काढला. यावेळी केलेल्या भाषणात उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, त्यांच्या नावानं निवडणूक आयोगाकडे कोणीतरी ऑनलाईन निवडणूक अर्ज केला आहे.

यावर प्रत्युत्तर देताना शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी उद्धव ठाकरेंना परखड शब्दांत प्रत्युत्तर दिलं. त्यांनी म्हटलं की, "एवढी डेअरींग लोक करू शकतात. तुमचा धाक तुमची जरब आहे की नाही? काय वाईट वेळ आली आहे तुमच्यावर."

  • भाजपामुळेच झाला होता शिवसेनेचा महापौर : उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील मालवणी महोत्सवाला भेट दिली होती. तेव्हा त्यांनी श्री देव वेतोबाला 'मुंबईचा महापौर शिवसेनेचा होऊ दे' असं गाऱ्हाणं घातलं. या आधीही असंच गाऱ्हाणं घातल्यानं सुनील प्रभु महापौर झाल्याची आठवण त्यांनी जागवली. पण, त्यांच्या या वक्तव्यावरून नरेश म्हस्के यांनी निशाणा साधला.

ते म्हणाले, 'स्वप्न पाहण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. आतादेखील ते स्वप्नच पाहत आहेत. मागच्या वेळी महापौर कसा झाला हे सर्वांना माहीत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केल्यानं त्यावेळी भाजपानं आयत्या वेळी माघार घेतली. त्यामुळेच शिवसेनेचा महापौर होऊ शकला. तरी उबाठाच्या स्वप्नांना शुभेच्छा', अशी खिल्ली खासदार म्हस्केंनी उडवली.

आदित्य ठाकरे यांनाही निवडणुकीत पाडलं असतं- "उद्धव ठाकरे आता मतचोरी आणि दुबार मतदार यावरून टीका करत आहेत. पण जेव्हा शिवसेना-भाजपा एकत्र लढत होते आणि निवडून येत होते, तेव्हा तुम्ही मतचोरी करून निवडून येत होता का?" असा सवालदेखील म्हस्केंनी केला. ते पुढे म्हणाले की, "जर मतदार यादीत काही काही गडबड झाली असती, तर ईशान्य मुंबई आणि भिवंडी येथून महायुतीच्या उमेदवारांनी निवडून यायला हवं होतं. त्याचप्रमाणे, आदित्य ठाकरे यांनाही निवडणुकीत पाडलं असतं".

