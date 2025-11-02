ETV Bharat / state

'होय, मी गुवाहाटीच्या हॉटेलवरून उडी...'; आमदार बालाजी कल्याणकरांचं स्पष्टीकरण

शिवसेना बंडखोरीच्या वेळी गुवाहाटीच्या हॉटेलवरून उडी मारणार होतो, असा खुलासा शिवसेना आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी केलाय.

MLA Balaji Kalyankar
शिवसेना आमदार बालाजी कल्याणकर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 8:05 PM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 8:33 PM IST

1 Min Read
नांदेड : शिवसेनेच्या बंडखोरीवेळी आमदार बालाजी कल्याणकर हे जेवण करत नव्हते. हॉटेलवरून उडी मारण्याचा विचार देखील त्यांनी केला होता, असा गौप्यस्फ़ोट सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी केला होता. शनिवारी आयोजित नागरी सत्कार कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी हा गौप्यस्फ़ोट केला होता. त्यावर आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी खुलासा केलाय. "होय मी बंडखोरीवरून चिंतेत होतो. गुवाहाटीच्या हॉटेलवरून उडी मारण्याचं बोलून दाखवलं होतं. त्यावेळी अडीच वर्षात विकास झाला नव्हता. मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी शिंदेंच्या शिवसेनेत गेलो," असं स्पष्टीकरण आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी दिलंय.

शिवसेना आमदार बालाजी कल्याणकर यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

हॉटेलवरून उडी मारण्याच्या तयारीत होतो : मंत्री संजय शिरसाठ यांनी गुवाहाटीचा किस्सा सांगितला होता. त्यावर आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी दुजोरा दिला. आपण हॉटेलवरून उडी मारण्याच्या तयारीत असल्याची कबुली आमदार कल्याणकर यांनी दिली. "मंत्री महोदयांनी मागचा किस्सा सांगितला. जे खरं आहे ते संजय शिरसाट यांनी सांगितलं. आम्ही सुरतला गेलो त्यावेळेस माझी तयारी नव्हती. कुठे जायचे याची आम्हाला कल्पना नव्हती. त्यावेळी दोन-तीन दिवस मी डिस्टर्ब होतो. जनतेनं मतदान केलं आणि त्या जनतेला बेईमानी पटत नव्हती. मात्र, जनतेचं काम करण्यासाठी हे करणं गरजेचं होतं," असं आमदार बालाजी कल्याणकर म्हणाले.

हॉटेलवरून उडी घेत जीवन संपून टाकेल : "मी त्यावेळी दोन-तीन दिवस जेवण केलं नाही हे सत्य आहे. डिस्टर्ब होतो, ज्यावेळेस ते मला जेवणासाठी विनंती करत होते तेव्हा मी म्हटलं, हॉटेलवरून उडी घेत जीवन संपून टाकेल. मला असे विचार आले होते. त्यावेळेस एकनाथ शिंदे यांनी ताकद दिली. जनतेचं काम करण्यासाठी तुझ्यासोबत 24 तास आहे, असा धीर दिला. ज्यावेळेस मी गुवाहाटीला जाण्यास तयार नव्हतो, त्यावेळेस एकनाथ शिंदे हे माझ्या पत्नीला बोलले आणि त्यांनी सांगितलं की, जो बालाजीला शब्द दिला तो शंभर टक्के पूर्ण करणार," अशी आठवण आमदार कल्याणकर यांनी सांगितली.

Last Updated : November 2, 2025 at 8:33 PM IST

TAGGED:

SHIVSENA MLA GUWAHATI HOTEL
MINISTER SANJAY SHIRSAT
आमदार बालाजी कल्याणकर
शिवसेना आमदार गुवाहाटी हॉटेल
MLA BALAJI KALYANKAR

